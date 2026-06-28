ताजमहल ही नहीं दिल्ली की यह जगह भी मोहब्बत की निशानी! इस मुगल बादशाह ने की थी गिफ्ट

आगरा में स्थित ताजमहल के बारे में तो आप जानते ही होंगे और इसकी इसके पीछे की कहानी भी किसी से छिपी नहीं है. आगरा में स्थित ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था. ताजमहल को प्रेम की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की तरह दिल्ली में भी ऐसी जगह स्थित है, जो मोहब्बत की निशानी है. अगर नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ताजमहल के अलावा दिल्ली की कौन सी जगह मोहब्बत की निशानी है और इसे किस मुगल बादशाह ने विदेशी महिला को गिफ्ट की थी.

दिल्ली की जुलेना सराय है मोहब्बत की निशानी

दिल्ली में कई ऐसी ऐतिहासिक जगह है, जिनका संबंध मुगल दौर से जुड़ा है. इन्हीं में से एक दक्षिण दिल्ली के ओखला में मौजूद जुलेना सराय है. आज यह इलाका रियासी कॉलोनी और डीडीए फ्लैट्स के लिए जाना जाता है. लेकिन कभी यहां एक सराय हुआ करती थी, जिसे मुगल दरबार की बहुत प्रभावशाली महिला डोना जूलियाना डायस दा कोस्टा ने बनवाया था. इतिहासकारों के अनुसार यह जगह सिर्फ एक सराय नहीं थी, बल्कि मुगल साम्राज्य और पुर्तगाली समुदाय के बीच बने खास रिश्तों की गवाह भी रही है.

कौन थी डोना जूलियाना?

डोना जूलियाना डायस दा कोस्टा 17वीं और 18 वीं सदी के दौरान मुगल दरबार में बहुत प्रभावशाली महिला मानी जाती थी. वह पुर्तगाली मूल की थी और अपने जीवन में डॉक्टर, टीचर, राजनयिक और सलाहकार जैसी कई भूमिकाएं निभाई. माना जाता है कि उनका परिवार उन पुर्तगालियों में शामिल था, जिन्हें 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली अभियान के दौरान बंदी बनाया था. जूलियाना का पालन पोषण मुगल दरबार के माहौल में हुआ था. वह ईसाई धर्म से जुड़ी रही, लेकिन समय के साथ मुगल शाही परिवार का भरोसा जीतने में सफल रही. उनके चिकित्सा ज्ञान की वजह से उन्हें शाही महिलाओं के इलाज और राज परिवार के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी भी मिली.

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औरंगजेब के बेटे से जुड़ा नाम और दरबार में मिली जगह

इतिहासकारों के अनुसार जूलियाना को औरंगजेब के बेटे प्रिंस मुअज्जम की शिक्षा का दायित्व सौंपा गया था. यही मुअज्जम बाद में बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल शासन पर बैठे. कहा जाता है कि जूलियाना और मुअज्जम काफी करीब थे. जब मुअज्जम को औरंगजेब ने संदेह के आधार पर वर्षों तक कैद रखा, तब भी जूलियाना ने उनके साथ नहीं छोड़ा और फिर जब बाद में मुअज्जम बादशाह बने तो जूलियाना का प्रभाव और बढ़ा. बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में जूलियाना को विशेष सम्मान मिला उन्हें कई गांव की जागीर दी गई और दिल्ली में दारा शिकोह का महल भी उपहार स्वरूप मिला.

सराय जुलेना बन गई जूलियाना की यादगार

1720 में जूलियाना ने ओखला क्षेत्र में यूरोपीय यात्रियों के लिए एक सराय बनवाई. समय के साथ यह सराय तो खत्म हो गई, लेकिन उसका नाम आज भी सराय जुलेना लेना के रूप में जीवित है. माना जाता है कि यह इलाका उस महिला की याद को संजोए हुए हैं, जिसने मुगल दरबार में असाधारण पहचान बनाई और जिसकी कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में एक रहस्य और प्रेम कथा की तरह दर्ज है.

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