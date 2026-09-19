सांगली रियासत का मराठाओं से क्या कनेक्शन, जिससे जुड़ी हैं भाग्यश्री की जड़ें?
छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य सांगली के पटवर्धन राजवंश का गहरा ऐतिहासिक नाता रहा है, जिससे अभिनेत्री भाग्यश्री सीधे तौर पर मराठा साम्राज्य के स्वर्णिम इतिहास से जुड़ती हैं.
गणेश चतुर्थी के मौके पर एक्ट्रेस भाग्यश्री और उनके पति हिमालय दसानी के सांगली स्थित पारंपरिक गणपति पंचायतन संस्थान में आरती करने के बाद पटवर्धन राजघराने में उत्तराधिकार को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. भाग्यश्री करीब चार साल बाद सांगली लौटी थीं, और उनके पिता विजयसिंहराजे पटवर्धन के आने से पहले ही उन्होंने आरती कर ली, जिसके बाद पिता भड़क गए और उन्होंने साफ कर दिया कि उनके गोद लिए पोते आदित्यराजे ही सांगली गद्दी के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं. इस पूरे विवाद ने एक बार फिर सांगली के इस शाही परिवार और उसकी मराठा विरासत को चर्चा में ला दिया है, आखिर इस राजघराने का मराठा साम्राज्य से क्या नाता है.
शिवाजी के दौर से जुड़ी है जमीन
सांगली और उसके आसपास का इलाका पहले मुगल सल्तनत के अधीन था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान यह क्षेत्र मुगलों से छीनकर मराठा साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया. इसके बाद यह इलाका लंबे समय तक मराठा प्रभाव क्षेत्र में ही रहा, और आगे चलकर यहीं से पटवर्धन परिवार का उदय हुआ, जिसने आने वाले सदियों में इस क्षेत्र की राजनीति और प्रशासन में बड़ी भूमिका निभाई.
पेशवा के सेनापति रहे हैं पटवर्धन
पटवर्धन परिवार मूल रूप से मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के अधीन सैन्य नेतृत्व संभालने वाला परिवार था. 1733 से ही यह परिवार पेशवाओं की सेना में सैन्य कमांडर के तौर पर काम करता रहा और अपनी वीरता के दम पर धीरे-धीरे कई जागीरों पर नियंत्रण हासिल करता गया. मराठा साम्राज्य के उरूज के दौर में पटवर्धन परिवार की अलग-अलग शाखाओं ने मिराज, सांगली, जमखंडी और कुरुंदवाड़ जैसी कई जागीरों पर शासन किया, जो सभी एक ही वंश से जुड़ी हुई थीं.
कैसे बनी अलग सांगली रियासत?
शुरुआत में सांगली, मिराज जागीर का ही एक हिस्सा हुआ करती थी. लेकिन 1801 में चिंतामनराव पांडुरंगराव पटवर्धन और उनके चाचा गंगाधरराव गोविंदराव के बीच पारिवारिक विवाद हो गया. चिंतामनराव, जो एक बहादुर सैनिक थे और मराठा सेना के साथ निजाम, टीपू सुल्तान और धोंडिया वाग के खिलाफ कई अभियानों में लड़ चुके थे, जब मिराज लौटे तो उनके चाचा ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया. इस विवाद के बाद चिंतामनराव ने परिवार की कुलदेवता की मूर्ति उठाई और मिराज छोड़कर अलग सांगली रियासत की स्थापना कर दी, जिसकी राजधानी सांगली को बनाया गया.
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भाग्यश्री का इस विरासत से नाता
भाग्यश्री इसी पटवर्धन राजघराने की वंशज हैं, और उनके दादा चिंतामनराव द्वितीय सांगली रियासत के आखिरी शासक महाराजा थे. उनके पिता विजयसिंहराजे पटवर्धन आज भी परिवार की परंपराओं और धार्मिक संस्थान की देखरेख करते हैं. यही वजह है कि जब भाग्यश्री ने अपने पिता की गैरमौजूदगी में गणपति आरती की, तो इसे परिवार की सदियों पुरानी परंपरा और उत्तराधिकार से जुड़ा मसला मानते हुए तुरंत विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि पटवर्धन परिवार के लिए यह सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि उनकी मराठा राजसी विरासत से जुड़ा मामला है.
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