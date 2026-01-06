अगर हिंदू नहीं तो कौन होते हैं यादव? सपा नेता के विवादित बयान के बीच जानें हकीकत

एक राजनीतिक मंच से दिया गया एक बयान अचानक पहचान, धर्म और इतिहास पर बहस की वजह बन गया है. समाजवादी पार्टी के नेता शिवराज सिंह यादव के “हम हिंदू नहीं, यादव हैं” वाले बयान ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर यादव हिंदू नहीं हैं तो किस धर्म से जुड़े हैं. क्या यादव का कोई अलग धर्म हैं, या यह बात इतिहास और परंपरा से ही अलग है? आइए विस्तार में समझ लेते हैं.

बयान से शुरू हुआ विवाद

सपा नेता शिवराज सिंह यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान खुद को हिंदू मानने से इनकार करते हुए कहा कि वे यादव हैं, हिंदू नहीं. उन्होंने यह भी कहा कि जो धर्म इंसान को कुत्ते से नीचे समझे, वह उसे स्वीकार नहीं करते. इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं.

यादव समुदाय की ऐतिहासिक पहचान

यादव समुदाय भारत के सबसे प्राचीन समुदायों में से एक माना जाता है. ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यादव स्वयं को राजा ययाति के पुत्र यदु के वंशज मानते हैं. इसी वजह से इन्हें यदुवंशी कहा जाता है. पौराणिक ग्रंथों में भगवान श्रीकृष्ण को भी यदुवंशी क्षत्रिय बताया गया है, जो यादव समुदाय की पहचान का अहम आधार है.

अहीर और यादव का संबंध

यादव समुदाय को कई क्षेत्रों में अहीर या ग्वाला भी कहा जाता है. ऐतिहासिक रूप से इनका पारंपरिक पेशा पशुपालन और कृषि रहा है. समय के साथ अहीर और यादव शब्द एक-दूसरे के समानार्थी बन गए हैं. आज देश के अलग-अलग हिस्सों में यही समुदाय यादव नाम से अधिक पहचाना जाता है.

धार्मिक रूप से यादव कहां आते हैं

धार्मिक दृष्टि से यादव समुदाय हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आता है. यादव वैष्णव परंपरा से जुड़े माने जाते हैं और भगवान श्रीकृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं. जन्म, विवाह, पूजा-पाठ और संस्कारों में यादव वही परंपराएं निभाते हैं, जो हिंदू समाज में प्रचलित हैं. इसलिए धार्मिक आधार पर यादवों को हिंदू धर्म से अलग मानने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है.

क्षत्रिय परंपरा और सामाजिक वर्गीकरण

परंपरागत रूप से यादवों को यदुवंशी क्षत्रिय माना जाता है. धार्मिक ग्रंथों और वंश परंपरा में उन्हें योद्धा और शासक वर्ग से जोड़ा गया है. हालांकि आधुनिक भारत में सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर कई राज्यों में यादव समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की श्रेणी में रखा गया है. यह वर्गीकरण प्रशासनिक और सामाजिक है, न कि धार्मिक.

भारत के किन राज्यों में यादव समुदाय

यादव समुदाय उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में बड़ी संख्या में पाया जाता है. इतिहास में यादव समुदाय के कई शासक और प्रभावशाली नेता रहे हैं. आज भी राजनीति, कृषि और अन्य क्षेत्रों में इस समुदाय की मजबूत मौजूदगी है.

