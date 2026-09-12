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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसहारा के पास देश-दुनिया में कितनी प्रॉपर्टी, कितनी सरकार ने की फ्रीज?

सहारा के पास देश-दुनिया में कितनी प्रॉपर्टी, कितनी सरकार ने की फ्रीज?

सहारा समूह खुद अपनी वेबसाइट और अलग-अलग मौकों पर दावा करता रहा है कि उसकी कुल संपत्ति करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा की है, जबकि समूह की कुल नेटवर्थ करीब 68,000 करोड़ रुपये आंकी गई है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 12 Sep 2026 07:22 PM (IST)
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सहारा इंडिया के निवेशक अपने फंसे हुए पैसों को वापस पाने की उम्मीद में लगातार सरकार और कोर्ट के फैसलों पर नजर बनाए हुए हैं. सहारा का साम्राज्य एक समय भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ था. लेकिन कानूनी विवादों में फंसने के बाद आज कंपनी की बेहद कीमती संपत्तियां बिकने और फ्रीज होने की कगार पर हैं.

हाल ही में यह खबर भी खूब चर्चा में रही कि सहारा अपनी कई प्रमुख संपत्तियों को बेचने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि निवेशकों का पैसा लौटाया जा सके. ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर सहारा के पास कुल कितनी प्रॉपर्टी है और इसमें से सरकार या जांच एजेंसियों ने कितनी फ्रीज की है? 

सहारा का कुल कारोबार कितना बड़ा है?

सहारा समूह खुद अपनी वेबसाइट और अलग-अलग मौकों पर दावा करता रहा है कि उसकी कुल संपत्ति करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा की है, जबकि समूह की कुल नेटवर्थ करीब 68,000 करोड़ रुपये आंकी गई है. सहारा का कारोबार फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया, हाउसिंग और हॉस्पिटैलिटी यानी होटल कारोबार तक फैला हुआ है. यही वजह है कि जब निवेशकों के पैसे लौटाने का मामला अदालत में पहुंचा, तो कोर्ट ने भी सहारा को अपनी संपत्तियां बेचकर पैसा जुटाने के निर्देश दिए थे.

देश में सहारा की सबसे बड़ी संपत्ति

भारत में सहारा समूह की सबसे चर्चित संपत्ति पुणे के पास बना एंबी वैली सिटी प्रोजेक्ट है, जो हजारों एकड़ में फैला एक शानदार टाउनशिप है. सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रॉपर्टी की कीमत करीब 34,000 करोड़ रुपये आंकी थी और निवेशकों का पैसा न लौटाए जाने पर कोर्ट ने इस पूरी प्रॉपर्टी की नीलामी तक के आदेश दे दिए थे.

इसके अलावा मुंबई के पास वसई में सहारा के पास करीब 200 एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत करीब 1,500 करोड़ रुपये आंकी गई थी. इनके अलावा उत्तराखंड और देश के कई और राज्यों में भी सहारा की जमीनों को सेबी ने समय-समय पर नीलामी के लिए सूचीबद्ध किया है, ताकि निवेशकों को पैसा लौटाया जा सके.

विदेशों में सहारा के मशहूर होटल

सहारा समूह ने विदेशों में भी बड़े पैमाने पर निवेश कर रखा है, खासकर लग्जरी होटल कारोबार में. अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सहारा के पास मशहूर प्लाजा होटल में करीब 75 फीसदी हिस्सेदारी है, जिसकी कीमत उस वक्त करीब 3,200 करोड़ रुपये आंकी गई थी.

इसके अलावा न्यूयॉर्क में ही सहारा के पास ड्रीम डाउनटाउन होटल भी है. लंदन में सहारा ने ग्रोसवेनर हाउस नाम का ऐतिहासिक होटल भी खरीदा था, जिसे रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड से खरीदा गया था. ये तीनों होटल दुनिया के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित होटलों में गिने जाते हैं, और सालों से सहारा इन्हें बेचकर निवेशकों का पैसा जुटाने की कोशिश करता रहा है.

यह भी पढ़ें: किसी करेंसी को कैसे मिलता है ग्लोबल करेंसी का दर्जा, क्या हैं नियम?

अब तक कितनी संपत्ति पर शिकंजा कसा गया?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेबी और बॉम्बे हाईकोर्ट के लिक्विडेटर ने सहारा की कई संपत्तियों पर अटैचमेंट यानी कुर्की की कार्रवाई की है. हाल के वर्षों में यह भी खबर आई कि अडानी समूह सहारा की कई संपत्तियों, जैसे होटल, मॉल और टाउनशिप को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है, जिसकी कीमत करीब 2.82 अरब डॉलर आंकी गई है. यह डील अभी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है. अगर यह सौदा पूरा होता है, तो इससे मिलने वाली रकम का इस्तेमाल भी सहारा के लाखों निवेशकों को उनका बकाया पैसा लौटाने में किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: दुनिया कितने किलोमीटर की है, किस नंबर पर आता है भारत?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 12 Sep 2026 07:22 PM (IST)
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