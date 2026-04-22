इस रशियन हसीना ने पुतिन को जमकर क्यों लगाई लताड़? जानें इसके बारे में हर एक बात

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मॉडलिंग से सोशल एक्टिविस्ट बनीं बोन्या ने जनता का ध्यान खींचा.

व्लादिमीर पुतिन के रूस में असहमति की आवाज दबाने के किस्से पूरी दुनिया जानती है. एलेक्सी नवलनी से लेकर येवगेनी प्रिगोझिन तक, विरोध करने वालों का अंजाम हमेशा भयानक रहा है. लेकिन, इस बार मामला बिल्कुल अलग है. एक बेहद ग्लैमरस और चर्चित रूसी महिला ब्लॉगर विक्टोरिया बोन्या ने इंस्टाग्राम पर ऐसा वीडियो पोस्ट किया कि पूरा यूरोप हिल गया. 13 मिलियन फॉलोअर्स वाली बोन्या ने सीधे पुतिन पर निशाना साधते हुए आम नागरिकों की पीड़ा को उजागर किया. क्रेमलिन के लिए इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया और पहली बार सरकार ने इन मुद्दों पर सफाई देने की हिम्मत दिखाई.

पुतिन को बोन्या की सीधी ललकार

विक्टोरिया बोन्या ने अपने हालिया सोशल मीडिया वीडियो में वह कहा जो रूस में आम तौर पर कोई नहीं कह पाता है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में पुतिन से कहा कि देश के लोग उनसे डरते हैं, इसलिए कोई भी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है. बोन्या ने सिर्फ अपनी बात नहीं रखी, बल्कि रूस की जमीनी समस्याओं की एक लंबी फेहरिस्त गिना दी. इसमें देगेस्तान में आई विनाशकारी बाढ़, काला सागर के तट पर फैला खतरनाक तेल प्रदूषण और साइबेरिया में पशुओं का अवैध शिकार प्रमुख मुद्दे थे. उन्होंने उन आम नागरिकों की आवाज उठाई जो इंटरनेट ब्लैकआउट और आसमान छूती कीमतों के तले दबे हुए हैं.

क्रेमलिन को झुकना क्यों पड़ा?

जब विक्टोरिया बोन्या ने यह वीडियो पोस्ट किया, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसे 26 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिलेंगे. यह आंकड़ा इतना विशाल था कि इसे दबा पाना असंभव हो गया. मामला यूरोप तक पहुंच गया और रूस की छवि पर सवाल उठने लगे. बोन्या की बढ़ती लोकप्रियता और जनता के भारी समर्थन को देखते हुए, राष्ट्रपति कार्यालय यानी क्रेमलिन को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी. पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव को सार्वजनिक रूप से यह कहना पड़ा कि सरकार इन मुद्दों पर काम कर रही है. यह पहली बार है जब क्रेमलिन ने किसी ब्लॉगर की सीधी आलोचना पर इतनी तत्परता से प्रतिक्रिया दी है.

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कौन हैं विक्टोरिया बोन्या?

46 वर्षीय विक्टोरिया बोन्या रूस की एक ऐसी हस्ती हैं, जिनका प्रभाव केवल मॉडलिंग तक सीमित नहीं है. उनका सफर 2004 में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद शुरू हुआ था. अपनी पढ़ाई के दिनों में उन्होंने एक प्लास्टिक कारखाने में वेट्रेस और रिसेप्शनिस्ट के रूप में कड़ी मेहनत की थी. पत्रकार बनने का सपना लेकर आगे बढ़ीं बोन्या की किस्मत तब बदली जब उन्हें 2006 में रियलिटी शो 'डोम-2' में मौका मिला. इस शो ने उन्हें रातों-रात रूस का सितारा बना दिया. आज उनके इंस्टाग्राम पर 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो उनके हर शब्द को गंभीरता से सुनते हैं.

मॉडलिंग से समाज सेवा तक का सफर

विक्टोरिया बोन्या का सफर संघर्ष और ग्लैमर का एक अनूठा मेल है. मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाने के बाद, उन्होंने खुद को लाइफस्टाइल और सोशल मुद्दों से जोड़ लिया. वे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सक्रिय हैं और अक्सर अपने वीडियो के जरिए लोगों को रूसी जीवन की सच्चाई से रूबरू कराती हैं. उनका यह नया रूप, जिसमें वे सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोल रही हैं, उन्हें आम रूसी युवाओं के बीच एक लीडर के तौर पर स्थापित कर रहा है.

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