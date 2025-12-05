मास्को से दिल्ली आने में कितना लगता है वक्त, क्या सड़क से जाना है मुमकिन?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत–रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दो दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर पूरी गर्मजोशी के साथ पुतिन का स्वागत किया. पुतिन का यह दौरा तब हो रहा है जब भारत और अमेरिका के संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर हैं. रूस भारत के सबसे बड़े रणनीतिक और राजनीतिक साझेदारों में से एक है और रूस को भारत का सुख–दुख का दोस्त भी कहा जाता है.

हाल के वर्षों में भारत और रूस के बीच टूरिज्म भी बढ़ा है. रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और काफी सुंदर भी है. कई भारतीय व्यापार, पढ़ाई या घूमने के लिए मास्को (Moscow) से दिल्ली (Delhi) की यात्रा करते हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि मास्को से दिल्ली आने में कितना समय लगता है और क्या सड़क से यात्रा करना संभव है?

मास्को से दिल्ली हवाई मार्ग के जरिए

अगर किसी व्यक्ति को रूस की राजधानी मास्को से दिल्ली आना है तो सबसे अच्छा साधन हवाई यात्रा है. अगर कोई व्यक्ति हवाई जहाज से मास्को से दिल्ली की उड़ान लेता है तो उसे लगभग 5–6 घंटे का समय लगेगा. अगर डायरेक्ट फ्लाइट उपलब्ध नहीं हो तो कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है. इसमें समय बढ़कर 8 से 15 घंटे तक हो सकता है, यह स्टॉपओवर पर निर्भर करता है. कई लोकप्रिय एयरलाइंस जैसे Etihad Airways और Aeroflot मास्को से दिल्ली तक सीधी उड़ानें चलाती हैं.

मास्को से दिल्ली सड़क मार्ग के जरिए

मास्को से दिल्ली सड़क मार्ग से आना काफी मुश्किल और जोखिम भरा है, जिसे सिर्फ कोई साहसिक यात्री ही कर सकता है. मास्को से दिल्ली की दूरी लगभग 7,000 से 8,000 किलोमीटर से अधिक है. आराम से यात्रा करने पर भी 10–15 दिन या उससे अधिक समय लग सकता है, लेकिन कई देशों से गुजरने और वीज़ा प्रक्रियाओं के कारण यह यात्रा महीनों तक बढ़ सकती है.

सड़क मार्ग का रूट इस प्रकार है:

रूस → कज़ाखस्तान → उज़्बेकिस्तान/तुर्कमेनिस्तान → अफगानिस्तान → पाकिस्तान → भारत (दिल्ली) या रूस → यूरोप के कुछ हिस्से → तुर्की → ईरान → पाकिस्तान → भारत

चुनौतियां

सुरक्षा: सड़क मार्ग से यात्रा करने में सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि रास्ता पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे अस्थिर देशों से गुजरता है जहां कानून–व्यवस्था कमजोर है.

वीज़ा: हर देश के लिए अलग–अलग वीज़ा की जरूरत होगी. ईरान, पाकिस्तान और मध्य एशिया के देशों के वीज़ा जटिल और महंगे हो सकते हैं.

सीमा पार: कई सीमाएं पार करनी होंगी, जिसमें समय और कागजी प्रक्रिया काफी ज्यादा है.

भू–राजनीतिक स्थिति: रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव और क्षेत्रीय संघर्षों की वजह से ऐसे मार्ग और कठिन हो गए हैं.

