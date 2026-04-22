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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRussia Iran Arms Supply: ईरान को किस रास्ते से हथियार भेजता है रूस? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ज्यादा सेना यहां हर पल रहती है तैनात

Russia Iran Arms Supply: ईरान को किस रास्ते से हथियार भेजता है रूस? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ज्यादा सेना यहां हर पल रहती है तैनात

Russia Iran Arms Supply: डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज में की गई सख्त नाकेबंदी के बीच ईरान को मिल रही सैन्य मदद ने नई बहस छेड़ दी है. आइए जानें कि पुतिन किस खुफिया रास्ते से ईरान की मदद कर रहा है.

By : निधि पाल | Updated at : 22 Apr 2026 11:27 AM (IST)
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  • ईरान को हथियारों की गुप्त आपूर्ति के लिए रूस ने कैस्पियन सागर का इस्तेमाल किया.
  • यह मार्ग अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी से बचा रहता है, जिससे सप्लाई जारी है.
  • रूस 'शैडो फ्लीट' के ज़रिए ड्रोन, मिसाइलें और गोला-बारूद ईरान को भेज रहा है.
  • इस गुप्त रास्ते से ईरान को लगातार सैन्य सहायता मिल रही है, जो युद्ध में मददगार है.

Russia Iran Arms Supply: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी में अरब सागर में अमेरिकी जंगी जहाजों और अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट्स की मौजूदगी ने ईरान के तेल निर्यात और व्यापारिक रास्तों को लगभग जाम कर दिया है. लेकिन, ट्रंप की इस सख्ती के बीच एक चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है. पता चला है कि ईरान को हथियारों की आपूर्ति के लिए रूस ने एक ऐसा खुफिया रास्ता सक्रिय कर दिया है, जिस पर ट्रंप की पैनी नजर भी असरहीन साबित हो रही है. यह रास्ता समुद्र या आकाश से नहीं, बल्कि चारों ओर जमीन से घिरे कैस्पियन सागर से होकर गुजरता है.

ट्रंप की घेराबंदी और ईरान की चुनौती

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 अप्रैल 2026 को होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी बंदरगाहों के लिए पूर्ण नाकेबंदी की घोषणा की थी. इस नाकेबंदी का मुख्य उद्देश्य ईरान की अर्थव्यवस्था का चक्का जाम करना और तेहरान को बिना किसी शर्त के होर्मुज का रास्ता खोलने के लिए मजबूर करना था. यूएस नेवी के अत्याधुनिक युद्धपोत और F-35B जैसे लड़ाकू विमान हर पल ईरानी तटों पर तैनात हैं. हालांकि, नाकेबंदी के बावजूद ईरान ने हार मानने से इनकार कर दिया है और अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने के गंभीर आरोप लगाए. तेहरान ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने सैन्य दबाव बढ़ाया, तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं बचेगा.

पुतिन किस सीक्रेट कॉरिडोर से ईरान की कर रहे मदद?

हैरानी की बात यह है कि ट्रंप की तमाम घेराबंदी के बीच भी ईरान को लगातार ड्रोन, गोला-बारूद और सैन्य उपकरणों की सप्लाई मिल रही है. खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रूस इस सप्लाई के लिए कैस्पियन सागर का इस्तेमाल एक सुरक्षित गलियारे के रूप में कर रहा है. कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है, जो रूस, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान को आपस में जोड़ती है. इस इलाके में कोई अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग न होने के कारण अमेरिकी या इजरायली नौसेना की पहुंच यहां लगभग शून्य है. यही कारण है कि इसे एक 'लो-विजिबिलिटी लॉजिस्टिक्स चैनल' के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है.

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शैडो फ्लीट और हथियारों का जाल

रूस ने अपने अस्त्रखान बंदरगाह से ईरान के बंदर-ए-अंजली और अमीराबाद बंदरगाह तक एक व्यापक हथियारों का जाल बिछाया है. अनुमान है कि 2026 में रूस और ईरान के बीच कार्गो टर्नओवर दोगुना होकर 1 करोड़ टन तक पहुंच सकता है. इस काम के लिए रूसी 'शैडो फ्लीट' (छाया बेड़े) का सहारा लिया जा रहा है. ये जहाज अपनी ट्रैकिंग सिग्नल बंद कर डार्क मोड में कैस्पियन सागर के भीतर आवाजाही करते हैं. अक्सर ये जहाज ईरानी और रूसी झंडों के साथ चलते हैं, जिससे इनकी पहचान करना नामुमकिन हो जाता है. ये जहाज वोल्गा-डॉन कनाल के जरिए काला सागर से भी जुड़े हुए हैं, जो रूस को सीधे ईरान तक सैन्य सामग्री पहुंचाने का सुरक्षित मार्ग प्रदान करते हैं.

क्या-क्या पहुंच रहा है इस गुप्त रास्ते से?

इस खुफिया कॉरिडोर के जरिए ईरान को युद्ध के लिए जरूरी हर चीज मिल रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रूस यहां से 'शाहेद' ड्रोन, वेरबा मैन-पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम (MANPADS), S-300 एयर डिफेंस सिस्टम के कल-पुर्जे, लंबी दूरी की मिसाइलें और लाखों राउंड गोला-बारूद ईरान को भेज रहा है. इन हथियारों ने युद्ध में ईरान की रक्षा क्षमता को काफी मजबूत किया है. मार्च 2026 में इजरायल ने बंदर-ए-अंजली बंदरगाह पर हमला कर इसी सप्लाई लाइन को निशाना बनाने की कोशिश की थी. इस स्ट्राइक में कई जहाजों और सैन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद यह कॉरिडोर पूरी तरह बंद नहीं हो सका.

होर्मुज बंद होने से कितना नुकसान?

होर्मुज नाकेबंदी के कारण ईरान को रोजाना 27.6 करोड़ डॉलर से अधिक का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है. तेल निर्यात पर रोक से ईरान की कमर टूट रही है, लेकिन रूस से मिल रही निरंतर सैन्य मदद उसे युद्ध में टिके रहने का साहस दे रही है. ट्रंप प्रशासन का दावा है कि नाकेबंदी असरदार है, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक यह कैस्पियन गलियारा खुला है, तब तक ईरान को सैन्य सामग्री की कमी नहीं होगी. 

यह भी पढ़ें: दूसरे दौर की वार्ता के लिए ईरान-अमेरिका से किन लोगों को भेजा जा रहा पाकिस्तान? जानें उनका पद

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 22 Apr 2026 11:27 AM (IST)
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