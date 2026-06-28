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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRichest Temple Cash Counting: देश का सबसे अमीर मंदिर, जहां होती है सोने-चांदी और रुपयों की बारिश; जानें यहां क्या है नोटों की गिनती का सिस्टम

Richest Temple Cash Counting: देश का सबसे अमीर मंदिर, जहां होती है सोने-चांदी और रुपयों की बारिश; जानें यहां क्या है नोटों की गिनती का सिस्टम

Richest Temple Cash Counting: इस वक्त श्रीराम मंदिर अयोध्या में करोड़ों रुपये के दान की चोरी को लेकर चर्चा है. चलिए जान लेते हैं कि देश के सबसे अमीर मंदिर में दान के कैश की गिनती की क्या व्यवस्था है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 28 Jun 2026 06:07 PM (IST)
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Richest Temple Cash Counting: अयोध्या स्थित भगवान राम के मंदिर में दान के चढ़ावे की चोरी का मामला गर्माया हुआ है और यहां जमकर कार्रवाई हो रही है. इस मामले में जो भी आरोपी हैं, उनको न्यायिक हिरासत में जेल में डाल दिया गया है. अब सवाल उठता है कि आखिर देश में सबसे अमीर मंदिर कौन सा है और वहां पर कैश की गिनती के लिए आखिर सिस्टम क्या है.

कहां है देश का सबसे संपन्न मंदिर?

जब बात देश के संपन्न और वैभवशाली मंदिरों की आती है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित ऐतिहासिक श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का नाम पहले जुबान पर आता है. यह सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है. भगवान विष्णु के इस पावन धाम में भक्तों की अटूट आस्था उमड़ती है और हर दिन यहां पर सोने-चांदी और रुपयों का दान किया जाता है. यहां पर मंदिर की सुरक्षा और संपत्ति की देखरेख बहुत टाइट है.

कब खुला तहखानों का एतिहासिक राज?

इस मंदिर की अकूत संपत्ति का अंदाजा लोगों को उस वक्त लगा, जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में इसके बेहद सुरक्षित और गुप्त तहखाने खोले गए. जब इन कमरों के ताले टूटे तो वहां का नजारा देखकर दुनिया की आंखें फटी रह गईं. चारों तरफ शुद्ध सोना, बेशकीमती हीरे, पन्ने और प्राचीन काल के सिक्के बिखरे हुए थे. रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिर्फ ए नाम के तहखाने से ही करीब 1,25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की विशाल और एतिहासिक संपत्ति का खुलासा हुआ था. 

यह भी पढ़ें: Ram Mandir Donation Theft: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में किन धाराओं में दर्ज हुई FIR, इसमें कितनी मिलती है सजा?

कौन करता है दान की निगरानी?

जब मंदिर में हर दिन इतनी बड़ी मात्रा में धन और सोना-चांदी चढ़ाया जाता है तो उसकी सुरक्षा करना अपने आप में चुनौती है. इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए मंदिर प्रशासन ने एक बेहद कड़ा सिस्टम तैयार किया है. मंदिर परिसर में रखी भारी-भरकम दान की पेटियों को हमेशा हाई-टेक सीसीटीवी कैमरों के चारों ओर रखा जाता है. इसमें से नोटों को बाहर निकालने और उनकी गड्डियां बनाने तक हर छोटी से छोटी गतिविधि कैमरे में रिकॉर्ड होती है.

दान के नोटों की गिनती कैसे होती है?

नोटों और चढ़ावे की विशाल धनराशि को गिनने का काम कोई अकेला शख्स या संस्था नहीं कर सकती है. इसके लिए एक खास टीम बनाई गई है. जब भी दान के पैसों की गिनती शुरू होती है तो वहां मंदिर की प्रशासनिक समिति के उच्च अधिकारियों के साथ-साथ सरकार के द्वारा तय किए गए ऑब्जर्वर और नामी बैंकों के बड़े अधिकारी मौजूद रहते हैं. पूरी टीम एक साथ बैठकर दान के रुपयों का मिलान करती है. अलग-अलग संस्थाओं के लोगों की मौजूदगी से इस पूरे सिस्टम में ईमानदारी और पारदर्शिता बनी रहती है. यहां पर सिर्फ नोटों की गिनती करके काम खत्म नहीं किया जाता है, बल्कि सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए समय-समय पर मंदिर के खजाने का ऑडिट भी किया जाता है.

यह भी पढ़ें: Ayodhya Ram Mandir Donation Scam: मंदिर में 'चंदा चोरी' पर क्या है मनुस्मृति का विधान, क्या सच में खौलते तेल में तले जाते हैं चोर?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 06:07 PM (IST)
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