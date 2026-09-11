कमाई के मामले में देश का कौन-सा शहर टॉप पर? जानें टॉप-5 शहरों के नाम

भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. देश को इस मुकाम तक पहुंचाने में हमारे बड़े शहरों और महानगरों का सबसे बड़ा योगदान है. देश के कोने-कोने से लोग अपनी किस्मत आजमाने और अच्छी कमाई करने के लिए इन बड़े शहरों का रुख करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश का कौन-सा शहर कमाई और धन-दौलत के मामले में नंबर-1 पायदान पर है? हालिया जीडीपी आंकड़ों के अनुसार, आइए जानते हैं भारत के उन टॉप-5 शहरों के नाम जो देश की अर्थव्यवस्था के असली पावरहाउस हैं.

मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी

कमाई के मामले में मुंबई आज भी देश का सबसे अमीर शहर और नंबर-1 पर बना हुआ है. वित्तीय वर्ष के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक, मुंबई की जीडीपी लगभग 310 बिलियन डॉलर करीब 25 लाख करोड़ रुपये है. मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहां देश के सबसे बड़े शेयर बाजार BSE और NSE, भारतीय रिजर्व बैंक RBI और दिग्गज कंपनियों के कॉर्पोरेट मुख्यालय मौजूद हैं. साथ ही, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री और बड़े समुद्री बंदरगाह होने के कारण यहां रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस और कमाई होती है.

दिल्ली NCR, सत्ता और व्यापार का केंद्र

इस सूची में दूसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली और उसका NCR क्षेत्र आता है. दिल्ली NCR की अनुमानित जीडीपी 293.6 बिलियन डॉलर है. दिल्ली न सिर्फ देश का राजनीतिक केंद्र है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा व्यापारिक हब भी है. इसके साथ जुड़े गुरुग्राम में दुनिया की बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के ऑफिस हैं, तो वहीं नोएडा इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मैन्यूफैक्चरींग का बड़ा केंद्र बन चुका है.

कोलकाता, पूर्वी भारत का आर्थिक प्रवेश द्वार

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता देश के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर काबिज है. कोलकाता की कुल जीडीपी करीब 150 बिलियन डॉलर आंकी गई है. कोलकाता को उत्तर-पूर्वी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र माना जाता है. यह शहर जूट उधोग, चाय व्यापार, बड़े बंदरगाहों, बैंकिग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के दम पर एक मजबूत आर्थिक ताकत बना हुआ है.

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बेंगलुरु, भारत की सिलिकॉन वैली

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु इस सूची में चौथे स्थान पर आती है, जिसकी अनुमानित जीडीपी लगभग 110 बिलियन डॉलर है. बेगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली और स्टार्टअप केपिटल भी कहा जाता है. दुनिया की सबसे बड़ी आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनियां, एरोस्पेस इंडस्ट्री और बायोटेक फर्में इसी शहर से काम करती हैं. देश में सबसे ज्यादा टेक प्रोफेशनल्स और नए करोड़पति इसी शहर से अपनी कमाई कर रहे हैं.

चेन्नई, ऑटोमोबाइल और मैन्यूफैक्चरिंग हब

दक्षिण भारत का प्रमुख महानगर चेन्नई इस लिस्ट पांचवें स्थान पर आता है. जिसकी अनुमानित जीडीपी करीब 90 से 100 बिलियन डॉलर के बीच है. चेन्नई में देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उधोग स्थापित है. इसके अलावा चेन्नई बंदरगाह के जरिए होने वाला वैश्विक व्यापार, टेक्सटाइल और तेजी से बढ़ता सेक्टर इस शहर की मुख्य कमाई के साधन हैं.

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