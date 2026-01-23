हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRepublic day 2026: गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट की परंपरा कब और क्यों शुरू हुई, कौन थे पहले विदेशी अतिथि?

Republic day 2026: गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट की परंपरा कब और क्यों शुरू हुई, कौन थे पहले विदेशी अतिथि?

Republic day 2026: गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनना किसी भी विदेशी नेता के लिए सर्वोच्च सम्मान माना जाता है. आइए जानें कि भारत में यह परंपरा कब से शुरू हुई और पहले विदेशी मेहमान आखिर कौन थे.

By : निधि पाल | Updated at : 23 Jan 2026 08:37 AM (IST)
Preferred Sources

Republic day 2026: हर साल 26 जनवरी की परेड में हर साल एक खास विदेशी मेहमान का चेहरा देश और दुनिया का ध्यान खींच लेता है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कोई विदेशी नेता अपने देश की परेड का हिस्सा क्यों बनता है और भारत उसे यह सम्मान क्यों देता है? गणतंत्र दिवस का चीफ गेस्ट सिर्फ औपचारिक मेहमान नहीं होता, बल्कि भारत की विदेश नीति, रणनीति और भविष्य के रिश्तों का संकेत भी होता है. इस परंपरा की जड़ें आजादी के शुरुआती दौर तक जाती हैं. चलिए जानें.

गणतंत्र दिवस और चीफ गेस्ट की परंपरा

भारत में गणतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत 26 जनवरी 1950 से हुई, जब देश में संविधान लागू हुआ. उसी साल से एक खास परंपरा भी शुरू हुई कि गणतंत्र दिवस पर किसी विदेशी मेहमान को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना. इसका मकसद था कि भारत दुनिया को अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग का संदेश दे सके.

पहले विदेशी चीफ गेस्ट कौन थे?

भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था. उस समय परेड दिल्ली के इर्विन स्टेडियम में हुई थी, जिसे आज दादा ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जाना जाता है. यह न्योता एशिया के नवस्वतंत्र देशों के बीच दोस्ती और एकजुटता का प्रतीक माना गया. 

किस साल नहीं आया कोई चीफ गेस्ट?

1952 और 1953 में गणतंत्र दिवस समारोह में कोई विदेशी मुख्य अतिथि नहीं था. उस दौर में भारत अपनी आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों से जूझ रहा था. इसके बाद 1955 से परेड को राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, पर स्थायी रूप से आयोजित किया जाने लगा और उसी साल पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर-जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को मुख्य अतिथि बनाया गया.

चीफ गेस्ट कैसे चुना जाता है?

गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट का चयन एक लंबी और सोच-समझकर की जाने वाली प्रक्रिया होती है. इसकी तैयारी आमतौर पर कार्यक्रम से करीब छह महीने पहले शुरू हो जाती है. विदेश मंत्रालय इस पूरी प्रक्रिया को संभालता है. इसमें देखा जाता है कि संबंधित देश या संगठन के साथ भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक रिश्ते कैसे हैं.

रिश्तों और रणनीति का संकेत

पूर्व राजनयिकों के अनुसार, चीफ गेस्ट का चयन सिर्फ सम्मान देने के लिए नहीं होता, बल्कि यह एक रणनीतिक संदेश भी होता है. इससे यह दिखाया जाता है कि भारत किन देशों या समूहों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है. कई बार यह रक्षा सहयोग, व्यापार समझौते या वैश्विक मुद्दों पर साझेदारी का संकेत देता है.

77वें गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय यूनियन

इस बार 77वें गणतंत्र दिवस के लिए यूरोपीय यूनियन के शीर्ष नेता मुख्य अतिथि होंगे. यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन 25 से 27 जनवरी 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे. वे गणतंत्र दिवस समारोह के साथ-साथ भारत-EU शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे. 

यह भी पढ़ें: 26 जनवरी की मुख्य परेड से कितनी अलग होती है फुल ड्रेस रिहर्सल? जानें हर बात

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 23 Jan 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
Republic Day Chief Guest Republic Day 2026 History Of Republic Day First Foreign Guest Republic Day
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप को खुश करने के चक्कर में बुरा फंसा पाकिस्तान, BoP को लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल, शहबाज के गले पड़ी मुसीबत
ट्रंप को खुश करने के चक्कर में बुरा फंसा पाकिस्तान, BoP को लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल, शहबाज के गले पड़ी मुसीबत
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
दिल्ली NCR
दिल्ली: ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेच रही 10 साल की मासूम को ई-रिक्शा चालक ने उठाया, जंगल में किया रेप!
दिल्ली: ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेच रही 10 साल की मासूम को ई-रिक्शा चालक ने उठाया, जंगल में किया रेप!
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 49: 'बॉर्डर 2' की रिलीज से भी नहीं डरी 'धुरंधर', 49वें दिन भी खूब छापे नोट, जानें- टोटल कलेक्शन
बॉर्डर 2' की रिलीज से भी नहीं डरी 'धुरंधर', 49वें दिन भी खूब छापे नोट, जानें- टोटल कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!
एक लव स्टोरी की 'कब्र' !
Karnataka Crime News: शादी से पहले खून की वारदात, धारवाड़ में मंगेतर ने दुपट्टे से की हत्या | ABP
Bharat Ki Baat: शंकराचार्य 'सीरीज' का नया एपिसोड रिलीज | Shankaracharya Controversy | CM Yogi
Janhit with Chitra Tripathi: सनातन से 'साजिश' चल रही है? | Shankaracharya Controversy | Magh Mela
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप को खुश करने के चक्कर में बुरा फंसा पाकिस्तान, BoP को लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल, शहबाज के गले पड़ी मुसीबत
ट्रंप को खुश करने के चक्कर में बुरा फंसा पाकिस्तान, BoP को लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल, शहबाज के गले पड़ी मुसीबत
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
दिल्ली NCR
दिल्ली: ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेच रही 10 साल की मासूम को ई-रिक्शा चालक ने उठाया, जंगल में किया रेप!
दिल्ली: ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेच रही 10 साल की मासूम को ई-रिक्शा चालक ने उठाया, जंगल में किया रेप!
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 49: 'बॉर्डर 2' की रिलीज से भी नहीं डरी 'धुरंधर', 49वें दिन भी खूब छापे नोट, जानें- टोटल कलेक्शन
बॉर्डर 2' की रिलीज से भी नहीं डरी 'धुरंधर', 49वें दिन भी खूब छापे नोट, जानें- टोटल कलेक्शन
विश्व
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
बजट
Budget 2026: पिछले साल 12% घटी आवासीय बिक्री, इस बार रियल एस्टेट की क्या है निर्मला सीतारमण से प्रमुख मांगें
Budget 2026: पिछले साल 12% घटी आवासीय बिक्री, इस बार रियल एस्टेट की क्या हैं निर्मला से प्रमुख मांगें
जनरल नॉलेज
Twitter Name History: X होने से पहले कैसे मिला था ट्विटर को अपना नाम, जानें क्या है इसके पीछे की कहानी?
X होने से पहले कैसे मिला था ट्विटर को अपना नाम, जानें क्या है इसके पीछे की कहानी?
ट्रैवल
Republic Day Long Weekend 2026: 26 जनवरी पर दिल्ली के पास बनाएं ये 6 जगह घूमने का प्लान, कम दूरी में मिलेगा ट्रैवल का पूरा मजा
26 जनवरी पर दिल्ली के पास बनाएं ये 6 जगह घूमने का प्लान, कम दूरी में मिलेगा ट्रैवल का पूरा मजा
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget