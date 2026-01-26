Republic Day 2026: पैरा SF, मार्कोस और गरुड़ कमांडो से कितनी अलग है भैरव बटालियन, जानें इसकी ताकत
Republic Day 2026: आज भारत का 77वां गणतंत्र दिवस है. इस मौके पर कर्तव्य पथ की परेड में भैरव बटालियन भी शामिल होने जा रही है. भैरव बटालियन वह ताकत है जो बिना गोली चलाए भी युद्ध का पासा पलट सकती है.
Republic Day 2026: भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस साल इस खास मौके पर कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में भारतीय सेना की दो अहम और नई सोच को दर्शाने वाली बटालियन शामिल हो रही हैं. इनमें भैरव बटालियन और शक्तिबाण बटालियन खास ध्यान खींच रही हैं. कर्तव्य पथ पर इनका मार्च केवल अनुशासन और परंपरा का प्रतीक नहीं होगा, बल्कि यह दिखाएगा कि भारतीय सेना भविष्य के युद्धों के लिए किस तरह खुद को ढाल रही है. भैरव बटालियन की मौजूदगी खास इसलिए भी है, क्योंकि यह यूनिट अपने नाम, भूमिका और रणनीति तीनों में अलग पहचान रखती है. दुश्मन से सीधी भिड़ंत से पहले उसकी कमर तोड़ने वाली तैयारी कैसी होती है, यह भैरव बटालियन की मौजूदगी खुद बयान कर देगी.
आखिर क्या है भैरव बटालियन?
भैरव बटालियन भारतीय सेना की एक नई और विशेष भूमिका वाली यूनिट है, जिसका गठन अक्टूबर 2025 में किया गया. इसका नाम भगवान शिव के उग्र रूप ‘भैरव’ से प्रेरित है, जो निर्भीकता, साहस और निर्णायक शक्ति का प्रतीक माना जाता है. लेकिन नाम जितना आक्रामक है, इसकी भूमिका उतनी ही रणनीतिक और व्यावहारिक है. भैरव बटालियन को मुख्य रूप से कठिन और दुर्गम इलाकों में सेना की ताकत बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है.
पैरा SF, मार्कोस और गरुड़ कमांडो से कितने अलग हैं?
अक्सर भैरव बटालियन की तुलना पैरा SF, मार्कोस और गरुड़ कमांडो से की जाती है, लेकिन यहां बड़ा फर्क है. पैरा SF, मार्कोस और गरुड़ सीधे दुश्मन से लड़ने, घुसपैठ करने और विशेष ऑपरेशन अंजाम देने के लिए जाने जाते हैं. इसके उलट भैरव बटालियन की भूमिका प्रत्यक्ष युद्ध की नहीं, बल्कि युद्ध को संभव बनाने की है. यह यूनिट लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन में विशेषज्ञ है. यानी गोला-बारूद, राशन, ईंधन और जरूरी सैन्य उपकरणों को समय पर और सुरक्षित तरीके से उन इलाकों तक पहुंचाना, जहां सामान्य साधन नाकाम हो जाते हैं.
अगर सीधी भाषा में कहें, तो पैरा SF, मार्कोस और गरुड़ तलवार हैं, जबकि भैरव बटालियन वह हाथ है जो तलवार को सही वक्त पर सही जगह तक पहुंचाता है. पैरा SF जमीन और आसमान में स्पेशल ऑपरेशन के लिए, मार्कोस समुद्री युद्ध और अंडरवॉटर मिशन के लिए और गरुड़ वायुसेना के ठिकानों की सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं. भैरव बटालियन इन सबको सपोर्ट देने वाली यूनिट है, जो यह सुनिश्चित करती है कि दुर्गम इलाकों में तैनात सैनिक कभी संसाधनों की कमी से कमजोर न पड़ें.
पहाड़ों में सेना की रीढ़
भैरव बटालियन की तैनाती खास तौर पर LAC और LoC जैसे संवेदनशील और ऊंचाई वाले इलाकों के लिए की गई है. इन क्षेत्रों में मौसम, सड़कें और दुर्गम भूगोल हमेशा बड़ी चुनौती रहते हैं. यहां लड़ाई से ज्यादा मुश्किल लड़ाई तक पहुंचना होता है. भैरव बटालियन इसी चुनौती से निपटने के लिए बनाई गई है. यह यूनिट 4x4 ऑल-टेरेन वाहनों, विशेष ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ड्रोन की मदद से रसद पहुंचाने का काम करती है.
कैसे किया जाता है चयन?
भैरव बटालियन के जवानों की भर्ती बाहर से नहीं होती है. इसके लिए भारतीय सेना के भीतर से ही सैनिक चुने जाते हैं. इन्फैंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल्स और अन्य कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स से अनुभवी जवानों को चुना जाता है. हर टुकड़ी में करीब 250 सैनिक शामिल हैं. चयन का आधार केवल शारीरिक क्षमता नहीं, बल्कि तकनीकी समझ, मानसिक मजबूती और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता होती है.
कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग?
भैरव बटालियन की ट्रेनिंग सामान्य सैनिकों से काफी अलग और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है. जवानों को ऊंचाई वाले इलाकों में वाहन चलाने, खराब मौसम में ऑपरेशन करने और सीमित संसाधनों में काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है. इसके साथ ही ड्रोन ऑपरेशन, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल सिखाया जाता है. रात के समय ऑपरेशन, तेज प्रतिक्रिया और आपात स्थिति में त्वरित सप्लाई सुनिश्चित करना इस ट्रेनिंग का अहम हिस्सा है.
बदलते युद्ध और भैरव की जरूरत
आज की लड़ाई केवल बंदूक और टैंक से नहीं लड़ी जाती. ड्रोन, तेज मूवमेंट, तकनीक और समय पर सप्लाई अब युद्ध का रुख तय करते हैं. भारतीय सेना ने इसी जरूरत को समझते हुए भैरव बटालियन जैसी यूनिट तैयार की है. यह बटालियन यह साबित करती है कि आधुनिक युद्ध में लॉजिस्टिक्स भी उतनी ही ताकतवर होती है जितनी फ्रंटलाइन पर खड़ा सैनिक ताकतवर होता है.
