हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRepublic Day 2026: पैरा SF, मार्कोस और गरुड़ कमांडो से कितनी अलग है भैरव बटालियन, जानें इसकी ताकत

Republic Day 2026: पैरा SF, मार्कोस और गरुड़ कमांडो से कितनी अलग है भैरव बटालियन, जानें इसकी ताकत

Republic Day 2026: आज भारत का 77वां गणतंत्र दिवस है. इस मौके पर कर्तव्य पथ की परेड में भैरव बटालियन भी शामिल होने जा रही है. भैरव बटालियन वह ताकत है जो बिना गोली चलाए भी युद्ध का पासा पलट सकती है.

By : निधि पाल | Updated at : 26 Jan 2026 10:58 AM (IST)
Preferred Sources

Republic Day 2026: भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस साल इस खास मौके पर कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में भारतीय सेना की दो अहम और नई सोच को दर्शाने वाली बटालियन शामिल हो रही हैं. इनमें भैरव बटालियन और शक्तिबाण बटालियन खास ध्यान खींच रही हैं. कर्तव्य पथ पर इनका मार्च केवल अनुशासन और परंपरा का प्रतीक नहीं होगा, बल्कि यह दिखाएगा कि भारतीय सेना भविष्य के युद्धों के लिए किस तरह खुद को ढाल रही है. भैरव बटालियन की मौजूदगी खास इसलिए भी है, क्योंकि यह यूनिट अपने नाम, भूमिका और रणनीति तीनों में अलग पहचान रखती है. दुश्मन से सीधी भिड़ंत से पहले उसकी कमर तोड़ने वाली तैयारी कैसी होती है, यह भैरव बटालियन की मौजूदगी खुद बयान कर देगी.

आखिर क्या है भैरव बटालियन?

भैरव बटालियन भारतीय सेना की एक नई और विशेष भूमिका वाली यूनिट है, जिसका गठन अक्टूबर 2025 में किया गया. इसका नाम भगवान शिव के उग्र रूप ‘भैरव’ से प्रेरित है, जो निर्भीकता, साहस और निर्णायक शक्ति का प्रतीक माना जाता है. लेकिन नाम जितना आक्रामक है, इसकी भूमिका उतनी ही रणनीतिक और व्यावहारिक है. भैरव बटालियन को मुख्य रूप से कठिन और दुर्गम इलाकों में सेना की ताकत बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है.

पैरा SF, मार्कोस और गरुड़ कमांडो से कितने अलग हैं?

अक्सर भैरव बटालियन की तुलना पैरा SF, मार्कोस और गरुड़ कमांडो से की जाती है, लेकिन यहां बड़ा फर्क है. पैरा SF, मार्कोस और गरुड़ सीधे दुश्मन से लड़ने, घुसपैठ करने और विशेष ऑपरेशन अंजाम देने के लिए जाने जाते हैं. इसके उलट भैरव बटालियन की भूमिका प्रत्यक्ष युद्ध की नहीं, बल्कि युद्ध को संभव बनाने की है. यह यूनिट लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन में विशेषज्ञ है. यानी गोला-बारूद, राशन, ईंधन और जरूरी सैन्य उपकरणों को समय पर और सुरक्षित तरीके से उन इलाकों तक पहुंचाना, जहां सामान्य साधन नाकाम हो जाते हैं.

अगर सीधी भाषा में कहें, तो पैरा SF, मार्कोस और गरुड़ तलवार हैं, जबकि भैरव बटालियन वह हाथ है जो तलवार को सही वक्त पर सही जगह तक पहुंचाता है. पैरा SF जमीन और आसमान में स्पेशल ऑपरेशन के लिए, मार्कोस समुद्री युद्ध और अंडरवॉटर मिशन के लिए और गरुड़ वायुसेना के ठिकानों की सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं. भैरव बटालियन इन सबको सपोर्ट देने वाली यूनिट है, जो यह सुनिश्चित करती है कि दुर्गम इलाकों में तैनात सैनिक कभी संसाधनों की कमी से कमजोर न पड़ें.

पहाड़ों में सेना की रीढ़

भैरव बटालियन की तैनाती खास तौर पर LAC और LoC जैसे संवेदनशील और ऊंचाई वाले इलाकों के लिए की गई है. इन क्षेत्रों में मौसम, सड़कें और दुर्गम भूगोल हमेशा बड़ी चुनौती रहते हैं. यहां लड़ाई से ज्यादा मुश्किल लड़ाई तक पहुंचना होता है. भैरव बटालियन इसी चुनौती से निपटने के लिए बनाई गई है. यह यूनिट 4x4 ऑल-टेरेन वाहनों, विशेष ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ड्रोन की मदद से रसद पहुंचाने का काम करती है.

कैसे किया जाता है चयन?

भैरव बटालियन के जवानों की भर्ती बाहर से नहीं होती है. इसके लिए भारतीय सेना के भीतर से ही सैनिक चुने जाते हैं. इन्फैंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल्स और अन्य कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स से अनुभवी जवानों को चुना जाता है. हर टुकड़ी में करीब 250 सैनिक शामिल हैं. चयन का आधार केवल शारीरिक क्षमता नहीं, बल्कि तकनीकी समझ, मानसिक मजबूती और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता होती है.

कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग?

भैरव बटालियन की ट्रेनिंग सामान्य सैनिकों से काफी अलग और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है. जवानों को ऊंचाई वाले इलाकों में वाहन चलाने, खराब मौसम में ऑपरेशन करने और सीमित संसाधनों में काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है. इसके साथ ही ड्रोन ऑपरेशन, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल सिखाया जाता है. रात के समय ऑपरेशन, तेज प्रतिक्रिया और आपात स्थिति में त्वरित सप्लाई सुनिश्चित करना इस ट्रेनिंग का अहम हिस्सा है.

बदलते युद्ध और भैरव की जरूरत

आज की लड़ाई केवल बंदूक और टैंक से नहीं लड़ी जाती. ड्रोन, तेज मूवमेंट, तकनीक और समय पर सप्लाई अब युद्ध का रुख तय करते हैं. भारतीय सेना ने इसी जरूरत को समझते हुए भैरव बटालियन जैसी यूनिट तैयार की है. यह बटालियन यह साबित करती है कि आधुनिक युद्ध में लॉजिस्टिक्स भी उतनी ही ताकतवर होती है जितनी फ्रंटलाइन पर खड़ा सैनिक ताकतवर होता है.

यह भी पढ़ें: Republic Day 2026: 26 जनवरी पर कब से बुलाए जा रहे चीफ गेस्ट, कौन था पहला मेहमान?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 26 Jan 2026 10:58 AM (IST)
Tags :
Republic Day Indian Army Republic Day 2026 Bhairav Battalion
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
जम्मू और कश्मीर
Republic Day 2026: श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
इंडिया
Republic Day 2026: भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
क्रिकेट
SA20 का फाइनल जीतने के बाद सनराइजर्स की मालकिन काव्या मारन ने किया ऐसा इशारा, वायरल हुई तस्वीर
SA20 का फाइनल जीतने के बाद सनराइजर्स की मालकिन काव्या मारन ने किया ऐसा इशारा, वायरल हुई तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

Republic Day 2026: परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा! AI कैमरों और 10,000 जवानों के पहरे में गणतंत्र दिवस
Rajasthan Breaking: नागौर से विस्फोटक जब्त, फॉर्म हाउस पर छिपाकर रखा गया था अमोनियम नाइट्रेट | ABP
77वां गणतंत्र दिवस आज, कर्तव्य पथ पर दुनिया देखेगी भारत की ताकत
गणतंत्र दिवस पर अभेद किले में तब्दील दिल्ली, चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात
गणतंत्र दिवस पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
जम्मू और कश्मीर
Republic Day 2026: श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
इंडिया
Republic Day 2026: भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
क्रिकेट
SA20 का फाइनल जीतने के बाद सनराइजर्स की मालकिन काव्या मारन ने किया ऐसा इशारा, वायरल हुई तस्वीर
SA20 का फाइनल जीतने के बाद सनराइजर्स की मालकिन काव्या मारन ने किया ऐसा इशारा, वायरल हुई तस्वीर
टेलीविजन
'लाफ्टर शेफ 3' की विनर बनी कृष्णा अभिषेक की टीम, इस कुकिंग बैटल में दी करण कुंद्र की टीम को मात
'लाफ्टर शेफ 3' की विनर बनी कृष्णा अभिषेक की टीम, करण कुंद्र की टीम के हाथ लगी हार
शिक्षा
कौन हैं IAF ऑफिसर अक्षिता धनखड़ जिन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू संग लहराया तिरंगा, पढ़ें उनकी सक्सेस स्टोरी
कौन हैं IAF ऑफिसर अक्षिता धनखड़ जिन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू संग लहराया तिरंगा, पढ़ें उनकी सक्सेस स्टोरी
यूटिलिटी
राजस्थान सरकार देती है बिना ब्याज के 10 लाख का लोन, कैसे उठा सकते हैं फायदा?
राजस्थान सरकार देती है बिना ब्याज के 10 लाख का लोन, कैसे उठा सकते हैं फायदा?
Home Tips
How To Clean Silver Utensils: काली पड़ गई है घर की चांदी? इन 5 आसान घरेलू नुस्खों से चुटकियों में आएगी नई जैसी चमक
काली पड़ गई है घर की चांदी? इन 5 आसान घरेलू नुस्खों से चुटकियों में आएगी नई जैसी चमक
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget