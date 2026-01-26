Mention In Dispatch Award: ऑपरेशन सिंदूर के दो नायकों को मिला 'मेंशन इन डिस्पैच' अवार्ड, क्या हैं इसके मायने?
Mention In Dispatch Award: इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर 98 बहादुर कर्मियों को मेंशन इन डिस्पैच अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है. आइए जानते हैं क्या होता है यह अवार्ड और इसके मायने.
Mention In Dispatch Award: गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीरता पुरस्कारों की सूची की घोषणा की. इस साल 98 बहादुर कर्मियों को मेंशन इन डिस्पैच अवार्ड सम्मानित किया जा रहा है. इनमें इंटेलिजेंस और फील्ड सिक्योरिटी यूनिट के दो अधिकारी भी शामिल हैं. उन्हें ऑपरेशन सिंदूर में उनकी असाधारण भूमिका के लिए सम्मानित किया गया. आइए जानते हैं क्या है यह अवार्ड और क्या हैं इसके मायने.
क्या है मेंशन इन डिस्पैच पुरस्कार
यह पुरस्कार सबसे पुराने और सबसे सम्मानित सैन्य सम्मानों में से एक है. यह वीरता पदक और प्रशस्ति पत्र के बीच आता है. युद्ध या फिर कुछ खास ऑपरेशन के दौरान वरिष्ठ कमांडर अधिकारी उच्च अधिकारी या फिर सरकार को ऑपरेशनल रिपोर्ट या डिस्पैच भेजते हैं. जब किसी सैनिक का नाम कर्तव्य से परे उत्कृष्ट सेवा के लिए ऐसी रिपोर्ट में खास तौर से दर्ज किया जाता है तो इसे औपचारिक रूप से मेंशन इन डिस्पैच के रूप में मान्यता दी जाती है.
कोई पदक नहीं लेकिन सम्मान का प्रतीक
वीरता पुरस्कारों के उलट इस सम्मान में कोई भी पदक नहीं दिया जाता. इसके बजाय प्राप्तकर्ताओं को एक खास कमल के पत्ते का प्रतीक चिह्न दिया जाता है. यह कमल का पत्ता राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है. अगर यह मान्यता युद्ध कालीन सेवा के लिए है तो कमल का प्रतीक चिन्ह संबंधित युद्ध पदक के रिबन पर पहना जाता है. शांति काल या फिर आंतरिक सुरक्षा अभियानों के लिए इसे जनरल सर्विस मेडल पर पहना जाता है.
यह सम्मान किसे मिल सकता है
मेंशन इन डिस्पैच आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सभी रैंक के कर्मियों को दिया जा सकता है. इसमें टेरिटोरियल आर्मी और रिजर्व फोर्स के सदस्य भी शामिल हैं. यह युद्ध अभियानों, आतंकवाद विरोधी मिशन, खुफिया अभियान या फिर बचाव प्रयास के दौरान असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है. खास बात यह है कि यह सम्मान मरणोपरांत भी दिया जा सकता है.
ब्रिटिश युग से आधुनिक भारत तक की विरासत
मेंशन इन डिस्पैच की परंपरा पहले विश्व युद्ध से चली आ रही है. उस वक्त ब्रिटिश कमांडर लंदन भेजी गई रिपोर्ट में सैनिकों की बहादुरी को औपचारिक रूप से स्वीकार करते थे. 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने इस परंपरा को बनाए रखा लेकिन ब्रिटिश ओक पत्ती के प्रतीक को कमल से बदल दिया.
