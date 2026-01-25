हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRepublic day 2026: आजादी से पहले कैसा था हमारा झंडा, आज कितना अलग है उसका डिजाइन

Republic day 2026: आजादी से पहले कैसा था हमारा झंडा, आज कितना अलग है उसका डिजाइन

Republic day 2026: आज का तिरंगा कई आंदोलनों, विचारों और बदलावों से गुजरकर बना है. यह झंडा सिर्फ आजादी का नहीं, बल्कि भारत की पूरी ऐतिहासिक यात्रा का प्रतीक है.

By : निधि पाल | Updated at : 25 Jan 2026 04:02 PM (IST)
Republic day 2026: जब भी हवा में लहराता तिरंगा दिखाई देता है, दिल अपने आप गर्व से भर जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह तिरंगा हमेशा ऐसा ही था? आजादी से पहले भारत के झंडे कैसे दिखते थे, उनमें कौन-कौन से निशान होते थे और वे क्या संदेश देते थे? आज का झंडा किन बदलावों, आंदोलनों और विचारों से होकर इस रूप तक पहुंचा? तिरंगे की यह कहानी सिर्फ रंगों की नहीं, बल्कि भारत की आजादी की पूरी यात्रा की दास्तान है. चलिए जानें. 

राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ कपड़ा नहीं, पहचान

भारत का राष्ट्रीय ध्वज देश की आत्मा का प्रतीक है. यह झंडा एकता, शांति, साहस और उम्मीद का संदेश देता है. आजादी की लड़ाई में यह ध्वज लोगों के हाथों में था और उनके हौसले की ताकत बना. लंबे संघर्ष और अनगिनत बलिदानों के बाद जब भारत आजाद हुआ, तो इसी ध्वज ने नए राष्ट्र की पहचान तय की थी, लेकिन इस पहचान तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था.

आज का तिरंगा कैसा है?

वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तीन समान क्षैतिज पट्टियों से बना है. ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद और नीचे गहरा हरा रंग होता है. झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 रखा गया है. सफेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बना होता है, जिसमें 24 तीलियां हैं. यह चक्र सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है और कानून, गति व संतुलन का प्रतीक माना जाता है. 

कब और कैसे अपनाया गया वर्तमान झंडा?

भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उसके मौजूदा स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपनाया था. यह फैसला आजादी से कुछ ही हफ्ते पहले लिया गया था. 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक इसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इस्तेमाल किया गया और गणराज्य बनने के बाद भी यही झंडा देश की पहचान बना रहा.

आजादी से पहले अलग-अलग रूपों में दिखा झंडा

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास कई चरणों में हुआ. आजादी से पहले अलग-अलग समय पर कई झंडे सामने आए, जो उस दौर के राजनीतिक और सामाजिक हालात को दर्शाते थे. कहा जाता है कि करीब पांच प्रमुख झंडों के बाद आज का तिरंगा अस्तित्व में आया. 

1906 का ऐतिहासिक दिन

भारत का पहला राष्ट्रीय झंडा 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान चौक में फहराया गया था. इस झंडे में तीन क्षैतिज पट्टियां थीं, ऊपर हरा, बीच में पीला और नीचे लाल रंग था. इसमें कमल के फूल और चांद-सूरज के प्रतीक बने हुए थे. यह झंडा देश की एकता और स्वतंत्रता की पहली सार्वजनिक झलक माना जाता है. 

विदेशों में लहराया आजादी का झंडा

1907 में पेरिस में मैडम भीकाजी कामा और उनके साथ निर्वासित भारतीय क्रांतिकारियों ने एक झंडा फहराया. यह झंडा पहले वाले झंडे से मिलता-जुलता था, लेकिन इसमें सात तारे भी थे, जो सप्तऋषि का प्रतीक माने गए. यही झंडा बाद में बर्लिन में एक समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया, जिससे दुनिया को भारत की आजादी की मांग का संदेश मिला.

1917 का झंडा और होम रूल आंदोलन

1917 में जब स्वतंत्रता आंदोलन ने नया मोड़ लिया, तब डॉ. एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान एक नया झंडा पेश किया. इसमें लाल और हरी पट्टियां थीं, सात सितारे बने थे और एक कोने में यूनियन जैक भी था. यह झंडा उस दौर की राजनीतिक स्थिति और ब्रिटिश शासन के साथ चल रहे संघर्ष को दर्शाता था.

गांधी जी और 1921 का झंडा

1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस के एक सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश के एक युवक ने एक झंडा बनाकर महात्मा गांधी को भेंट किया था. इसमें लाल और हरा रंग था, जो हिंदू और मुस्लिम समुदायों का प्रतीक माना गया. गांधी जी ने सुझाव दिया कि बाकी समुदायों के लिए इसमें सफेद रंग जोड़ा जाए और देश की प्रगति दिखाने के लिए चरखा रखा जाए. यहीं से तिरंगे का आधार मजबूत हुआ.

तिरंगे को कब मिली पहचान?

1931 का साल भारतीय ध्वज के इतिहास में बेहद अहम माना जाता है. इसी साल तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित हुआ. इसमें चरखा केंद्र में रखा गया था. यह झंडा कांग्रेस पार्टी का प्रतीक बना और आजeदी की लड़ाई में व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ.

चरखे से अशोक चक्र तक का सफर

आजादी के बाद चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया. इसका कारण यह था कि यह किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि पूरे भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक था. इसी बदलाव के साथ कांग्रेस का तिरंगा, स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज बन गया.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 25 Jan 2026 04:02 PM (IST)
