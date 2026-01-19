हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Republic Day 2026: भारत ही नहीं इन देशों में भी मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, क्या हैं इसे मनाने की वजहें?

Republic Day 2026: भारत ही नहीं इन देशों में भी मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, क्या हैं इसे मनाने की वजहें?

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि सत्ता के स्रोत में आए ऐतिहासिक बदलाव की पहचान है. हर देश में इसकी वजह अलग हैं. आइए जानें कि वहां यह त्योहार क्यों मनाते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 19 Jan 2026 05:56 PM (IST)
Republic Day 2026: जब हम 26 जनवरी की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोगों के जहन में सिर्फ भारत की तस्वीर आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं, जहां अलग-अलग तारीखों पर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? कहीं यह राजशाही के अंत की याद है, तो कहीं जनता की ताकत का प्रतीक. हर देश का गणतंत्र दिवस अपनी अलग कहानी, संघर्ष और बदलाव की दास्तान कहता है. आइए जानते हैं उन देशों के बारे में, जहां रिपब्लिक डे सिर्फ तारीख नहीं, इतिहास की पहचान है.

इटली: जनता के फैसले से खत्म हुई राजशाही

इटली में 2 जून को रिपब्लिक डे मनाया जाता है. इस दिन 1946 में हुए जनमत संग्रह के जरिए लोगों ने राजतंत्र को हटाकर गणराज्य को चुना. इटली के लिए यह दिन बताता है कि सत्ता का आधार वंश नहीं, बल्कि जनता की सहमति होती है, इसलिए यहां गणतंत्र दिवस नागरिक समझ और राजनीतिक जागरूकता का प्रतीक है.

तुर्किए: साम्राज्य से आधुनिक राष्ट्र तक का सफर

तुर्किए में 29 अक्टूबर को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है. यह ऑटोमन साम्राज्य के अंत और आधुनिक तुर्किए गणराज्य की स्थापना का दिन है. इस बदलाव के साथ देश में नए कानून, प्रशासन और नागरिक अधिकारों की नींव पड़ी. यहां रिपब्लिक डे एक पुराने साम्राज्य से आधुनिक राष्ट्र बनने की कहानी कहता है.

पुर्तगाल: राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर कदम

पुर्तगाल में 5 अक्टूबर को रिपब्लिक डे मनाया जाता है. यह दिन राजशाही के खत्म होने और गणराज्य की स्थापना से जुड़ा है. पुर्तगाल के लिए यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जवाबदेह शासन की शुरुआत का प्रतीक है.

नेपाल: राजा से जनता तक सत्ता का सफर

नेपाल में 28 मई को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है. इस दिन नेपाल ने खुद को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था. यहां गणतंत्र दिवस का मतलब सिर्फ राजा का हटना नहीं, बल्कि पूरे शासन ढांचे में बदलाव और जनता की भागीदारी को मजबूत करना है.

ईरान: इस्लामिक रिपब्लिक की घोषणा

ईरान में 1 अप्रैल को इस्लामिक रिपब्लिक डे मनाया जाता है. यह दिन उस जनमत संग्रह की याद दिलाता है, जिसके बाद ईरान ने खुद को इस्लामिक गणराज्य घोषित किया. यहां गणतंत्र की परिभाषा धर्म और राजनीति के मेल के साथ सामने आती है, जो दिखाती है कि हर देश में रिपब्लिक का स्वरूप एक जैसा नहीं होता है. 

ब्राजील: राजशाही से गणराज्य की घोषणा

ब्राजील में 15 नवंबर को रिपब्लिक प्रोक्लेमेशन डे मनाया जाता है. यह दिन राजतंत्र के अंत और गणराज्य की घोषणा की याद है. लैटिन अमेरिका में कई देशों के लिए गणतंत्र दिवस औपनिवेशिक दौर के बाद नए राष्ट्र के जन्म की कहानी भी बताता है.

दक्षिण अफ्रीका: बदलती राष्ट्रीय प्राथमिकताएं

दक्षिण अफ्रीका में पहले 31 मई को रिपब्लिक डे मनाया जाता था, लेकिन समय के साथ राष्ट्रीय प्रतीक बदले. अब 27 अप्रैल को फ्रीडम डे मनाया जाता है, जो रंगभेद की समाप्ति का प्रतीक है. यह दिखाता है कि देश अपने इतिहास को समय के साथ नए अर्थ देते हैं.

Published at : 19 Jan 2026 05:56 PM (IST)
Embed widget