हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजराष्ट्रपति के घर खास बुलावा, आखिर किस वजह से भेजा गया यह खास निमंत्रण पत्र?

राष्ट्रपति के घर खास बुलावा, आखिर किस वजह से भेजा गया यह खास निमंत्रण पत्र?

Republic Day At Home Reception 2026: राष्ट्रपति भवन से खास निमंत्रण के जरिए सिर्फ खास लोगों को न्योता नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान दिया गया है. आइए जानें कि यह क्यों खास है.

By : निधि पाल | Updated at : 13 Jan 2026 06:13 PM (IST)
गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर राष्ट्रपति भवन में होने वाले पारंपरिक ‘एट होम’ रिसेप्शन को इस बार एक अलग पहचान दी गई है. राष्ट्रपति भवन की ओर से भेजे गए निमंत्रण पत्र में केवल कार्यक्रम की जानकारी ही नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता की झलक भी दिखाई दे रही है. इस पहल के जरिए खासतौर पर देश के पूर्वोत्तर राज्यों की कला, शिल्प और परंपराओं को सम्मान देने की कोशिश की गई है.

अष्टलक्ष्मी राज्यों की संस्कृति को सम्मान

इस बार निमंत्रण पत्र की थीम ‘अष्टलक्ष्मी’ राज्यों पर आधारित है. इनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं. इन राज्यों को भारत की सांस्कृतिक समृद्धि का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है. यहां के कारीगर और शिल्पकार सदियों पुरानी कलाओं को आज भी जीवित रखे हुए हैं. राष्ट्रपति भवन ने इसी विरासत को सामने लाने का फैसला किया.

शिल्पकारों की मेहनत को मिली पहचान

निमंत्रण पत्र को खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसमें पूर्वोत्तर भारत की पारंपरिक कलाएं साफ नजर आएं. बांस और हथकरघा से जुड़ी डिजाइनों से लेकर लोक चित्रकला तक, हर तत्व में वहां की सांस्कृतिक पहचान झलकती है. यह कदम उन शिल्पकारों के लिए सम्मान की तरह है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज्ञान और कला को संभालते आ रहे हैं.

‘वोकल फॉर लोकल’ से जुड़ा संदेश

राष्ट्रपति भवन की यह पहल सरकार के ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘मेक इन इंडिया’ जैसे अभियानों से भी जुड़ती है. इसका मकसद यह बताना है कि देश की असली ताकत स्थानीय कला और परंपराओं में छिपी है. ऐसे प्रयास न सिर्फ कारीगरों को पहचान दिलाते हैं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाने में मदद करते हैं.

गणतंत्र दिवस का ‘एट होम’ क्यों है खास?

गणतंत्र दिवस पर होने वाला ‘एट होम’ रिसेप्शन हमेशा से एक प्रतिष्ठित आयोजन रहा है, जहां देश-विदेश के खास मेहमान शामिल होते हैं. इस बार निमंत्रण पत्र ने ही लोगों का ध्यान खींच लिया. यह दिखाता है कि औपचारिक आयोजनों के जरिए भी देश की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाया जा सकता है.

संस्कृति ही भारत की असली पहचान

इस खास निमंत्रण के जरिए एक साफ संदेश दिया गया है कि भारत की पहचान उसकी विविधता में है. अलग-अलग राज्यों की परंपराएं, भाषाएं और कलाएं मिलकर देश को मजबूत बनाती हैं. राष्ट्रपति भवन का यह कदम उसी सोच को आगे बढ़ाता है. 

Published at : 13 Jan 2026 06:13 PM (IST)
Rashtrapati Bhavan Republic Day 2026 At Home Reception 2026
