हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRent Jail Tourism India : इस जेल में किराएदार की तरह रह सकते हैं आप, केवल इतने रुपये में एक दिन के लिए मिलती है एंट्री

Rent Jail Tourism India : इस जेल में किराएदार की तरह रह सकते हैं आप, केवल इतने रुपये में एक दिन के लिए मिलती है एंट्री

Rent Jail Tourism India : अब भारत में एक अनोखा और थोड़ा अजीब ट्रेंड शुरू हुआ है, जहां आम लोग पैसे देकर एक दिन के लिए जेल में किराएदार बनकर रह सकते हैं. यह सुनने में हैरानी भरा लगता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 23 Apr 2026 08:23 AM (IST)
Preferred Sources

Rent Jail Tourism India : आजकल लोग अपनी लाइफ में अलग-अलग तरह के एक्सपीरियंस करने के लिए काफी एक्साइटिड रहते हैं. कोई एडवेंचर टूरिज्म करता है, तो कोई हेरिटेज होटलों में रुककर पुराने जमाने का एहसास लेता है, लेकिन अब भारत में एक अनोखा और थोड़ा अजीब ट्रेंड शुरू हुआ है, जहां आम लोग पैसे देकर एक दिन के लिए जेल में किराएदार बनकर रह सकते हैं. यह सुनने में हैरानी भरा लगता है, लेकिन देश के कुछ जेल प्रशासन ने पुराने और खाली पड़े हिस्सों को इस तरह यूज में लाना शुरू किया है कि लोग वहां रहकर असली जेल जीवन का एक्सपीरियंस ले सकें. तो आइए जानते हैं कि किस जेल में आप किराएदार की तरह रह सकते हैं और कितने रुपये में एक दिन के लिए एंट्री मिलती है. 

जेल में रहने का नया कांसेप्ट क्या है?

इस नए प्रयोग के तहत कुछ जेलों में आम लोगों को एक दिन के लिए अस्थायी कैदी की तरह रखा जाता है. इसके लिए उन्हें एक तय शुल्क देना होता है और बदले में उन्हें जेल जैसा माहौल, खाना, कपड़े और रहन-सहन का एक्सपीरियंस दिया जाता है. 

किस जेल में आप किराएदार की तरह रह सकते हैं?

उत्तराखंड की हल्द्वानी जेल में एक अनोखा प्रयोग किया गया है, जहां पुराने और खाली पड़े हिस्से को इस तरह तैयार किया गया है कि आम लोग एक दिन के लिए वहां किराएदार की तरह रह सकते हैं. यहां रहने वाले लोगों को अलग कमरा या सेल दिया जाता है, जेल जैसे कपड़े पहनने को मिलते हैं, और खाना भी जेल की रसोई से ही परोसा जाता है जिससे पूरा माहौल असली जेल जैसा महसूस हो. इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को एक अलग एक्सपीरियंस देना बताया जाता है, हालांकि जेल प्रशासन के अनुसार ऐसी सुविधा देने से पहले ऊपर के अधिकारियों की अनुमति लेना जरूरी होता है. 

कितने रुपये में एक दिन के लिए एंट्री मिलती है 

उत्तराखंड की हल्द्वानी जेल में एक दिन के लिए एंट्री लेने का खर्च लगभग 500 रुपये है. इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को एक अलग एक्सपीरियंस देना बताया जाता है. कई बार इसे डमी जेल एक्सपीरियंस भी कहा जाता है, जहां व्यक्ति असली कैदी नहीं होता लेकिन उसी माहौल में रहता है.  

यह भी पढ़ें - Kedarnath Tour: कार-बस-ट्रेन या प्लेन... केदारनाथ जाने के लिए सबसे आसान तरीका कौन-सा? जानें हर बात

तेलंगाना की संगारेड्डी जेल  

तेलंगाना के मेदक जिले की संगारेड्डी जेल भी इसी तरह के एक अनोखे प्रयोग के लिए जानी जाती है. यहां पुराने केंद्रीय जेल को म्यूजियम में बदल दिया गया है और लोगों के लिए Feel the Jail नाम का कार्यक्रम शुरू किया गया है. इसमें 24 घंटे जेल में रहने की सुविधा मिलती है, खादी के जेल यूनिफॉर्म दिए जाते हैं, स्टील की प्लेट, गिलास और बिस्तर उपलब्ध कराए जाते हैं, जेल जैसी दिनचर्या अपनाई जाती है. लोग बैरक साफ करते हैं और पौधे भी लगा सकते हैं. खाने-पीने का समय भी जेल सिस्टम के अनुसार तय होता है, जिससे पूरा एक्सपीरियंस असली जैसा महसूस हो. दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी कुछ समय के लिए ऐसा प्रयोग किया गया था, जहां कुछ कमरों को टूरिस्ट सेल”की तरह उपयोग में लाया गया.

यह भी पढ़ें - Summer Vacation Travel Guide: गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए ढूंढ रहे हैं बेस्ट लोकेशन, ये लिस्ट देख लें तो दूर हो जाएगी कंफ्यूजन

Published at : 23 Apr 2026 08:22 AM (IST)
Tags :
Jail Tourism India Jail Stay Experience Prisoner Like Experience Jail Stay India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Rent Jail Tourism India : इस जेल में किराएदार की तरह रह सकते हैं आप, केवल इतने रुपये में एक दिन के लिए मिलती है एंट्री
इस जेल में किराएदार की तरह रह सकते हैं आप, केवल इतने रुपये में एक दिन के लिए मिलती है एंट्री
जनरल नॉलेज
अमेरिका क्यों छोड़ना चाहते हैं 10 में से 4 भारतीय, जानें किस तरह बदल रहे वहां के हालात?
अमेरिका क्यों छोड़ना चाहते हैं 10 में से 4 भारतीय, जानें किस तरह बदल रहे वहां के हालात?
जनरल नॉलेज
इस्लामाबाद के जिस होटल में होगी पीस टॉक, कौन है उसका मालिक? जानें उसकी एक दिन की कमाई
इस्लामाबाद के जिस होटल में होगी पीस टॉक, कौन है उसका मालिक? जानें उसकी एक दिन की कमाई
जनरल नॉलेज
क्या होर्मुज स्ट्रेट की तरह भारत भी किसी समुद्री मार्ग से वसूलता है टोल, जानें पानी में कहां है भारत का कब्जा?
क्या होर्मुज स्ट्रेट की तरह भारत भी किसी समुद्री मार्ग से वसूलता है टोल, जानें पानी में कहां है भारत का कब्जा?
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: चुनाव आयोग के 'AI' ने कैसे छीना बंगाल का वोट? | Bengal Election 26 | Seedha Sawal
Pahalgam Attack Anniversary: पहलगाम हमले की बरसी पर पर्यटकों की घाटी पर सैलाब | Kashmir Terror
Chitra Tripathi: सीजफायर के पीछे ट्रंप की क्या है रणनीति? | Janhit | Iran US Ceasefire | Hormuz
Pratima Mishra: 'झालमुड़ी' के बाद चर्चा में 'माछ-भात'! | Bharat Ki Baat | PM Modi | Anurag Thakur
Pratima Mishra: क्या ट्रंप का 'माइंड गेम' उन पर ही उल्टा पड़ा? | Bharat Ki Baat | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को क्यों बोला Thank You? कहा- आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट... 
पाकिस्तान में बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को क्यों बोला Thank You? कहा- आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट... 
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में लू का वार, आज भी नहीं मिलेगी राजधानी को गर्मी से राहत, येलो अलर्ट जारी
दिल्ली में लू का वार, आज भी नहीं मिलेगी राजधानी को गर्मी से राहत, येलो अलर्ट जारी
विश्व
बंद हो जाएगा सबका इंटरनेट अगर... होर्मुज में फायरिंग के बीच मंडराया बड़ा खतरा, डेटा वॉर होगा?
बंद हो जाएगा सबका इंटरनेट अगर... होर्मुज में फायरिंग के बीच मंडराया बड़ा खतरा, डेटा वॉर होगा?
आईपीएल 2026
Rishabh Pant Statement: क्यों हार गई लखनऊ सुपर जायंट्स? ऋषभ पंत के बयान में झलका दर्द, जानें किसको बताया जिम्मेदार
क्यों हार गई लखनऊ सुपर जायंट्स? ऋषभ पंत के बयान में झलका दर्द, जानें किसको बताया जिम्मेदार
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 35: ‘धुरंधर 2’ का बाल भी बांका नहीं कर पाई 'भूत बंगला', 35वें दिन भी की शानदार कमाई, जानें- 'पुष्पा 2' को पछाड़ने से है कितनी दूर?
‘धुरंधर 2’ का बाल भी बांका नहीं कर पाई 'भूत बंगला', 35वें दिन भी की शानदार कमाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आसमान से बरस रही आग! 22 जिलों में भीषण गर्मी और लू की चेतावनी, बाहर निकलना हुआ मुश्किल
यूपी में आसमान से बरस रही आग! 22 जिलों में भीषण गर्मी और लू की चेतावनी, बाहर निकलना हुआ मुश्किल
जनरल नॉलेज
अमेरिका क्यों छोड़ना चाहते हैं 10 में से 4 भारतीय, जानें किस तरह बदल रहे वहां के हालात?
अमेरिका क्यों छोड़ना चाहते हैं 10 में से 4 भारतीय, जानें किस तरह बदल रहे वहां के हालात?
शिक्षा
UP Board Result 2026: DigiLocker पर ऐसे डाउनलोड करें यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की मार्कशीट, समझें पूरा प्रोसेस
DigiLocker पर ऐसे डाउनलोड करें यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की मार्कशीट, समझें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget