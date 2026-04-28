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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या 15 साल साथ रहने के बाद पत्नी लगा सकती है यौन उत्पीड़न का आरोप, क्या कहता है कानून?

क्या 15 साल साथ रहने के बाद पत्नी लगा सकती है यौन उत्पीड़न का आरोप, क्या कहता है कानून?

सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल के लिव-इन रिश्ते के बाद यौन उत्पीड़न के आरोपों पर सवाल उठाते हुए स्पष्ट किया कि लंबे समय तक आपसी सहमति से साथ रहने पर रेप का केस आसानी से नहीं बनता. आइए जानें पत्नी के मामले में क्या कानून है.

By : निधि पाल | Updated at : 28 Apr 2026 12:25 PM (IST)
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  • सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल लिव-इन के बाद यौन उत्पीड़न पर सवाल उठाए.
  • कोर्ट ने शादी का झांसा देकर रेप के आरोप पर भी चिंता जताई.
  • कानून की नजर में लिव-इन को मैरिज-लाइक रिलेशनशिप माना जा सकता है.
  • धोखे और सहमति के बीच की बारीक लकीर पर अदालत ने जोर दिया.

क्या 15 साल तक किसी के साथ लिव-इन में रहने के बाद अचानक यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जा सकता है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई ने इस संवेदनशील मुद्दे को केंद्र में ला दिया है. एक मामले में, जहां महिला ने अपने पूर्व पार्टनर पर शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया, वहां कोर्ट ने तीखे सवाल किए. यह बहस सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस कानूनी दायरे को भी खंगालती है जहां निजी रिश्ते, सहमति और धोखे के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है. आइए जानें इस बारे में कानून क्या कहता है.

अदालत का कड़ा रुख और तल्ख सवाल

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ के सामने जब यह मामला आया, तो कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर पूछा कि 15 साल तक आपसी सहमति से साथ रहने के बाद यौन उत्पीड़न का सवाल कैसे पैदा होता है? कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि जब रिश्ते में बच्चा भी हो और लंबा समय बीत चुका हो, तब शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाने का क्या आधार है? यह टिप्पणी उन मामलों में कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को लेकर एक बड़े संकेत के तौर पर देखी जा रही है, जहां रिश्ते के टूटने के बाद उसे अपराध का रंग दे दिया जाता है.

कानून की दृष्टि में लिव-इन रिलेशनशिप

भारतीय कानून में लिव-इन रिलेशनशिप को सीधे तौर पर अपराध नहीं माना गया है, बल्कि इसे दो बालिगों का आपसी अधिकार समझा जाता है. हालांकि, लिव-इन के लिए कोई विशेष कानून अभी तक नहीं है, इसलिए ज्यादातर फैसले सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर आधारित होते हैं. कानून की नजर में लिव-इन और शादी के बीच का अंतर महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब लिव-इन का रिश्ता लंबे समय तक चलता है, तो कोर्ट इसे एक मैरिज-लाइक रिलेशनशिप यानी शादी जैसे रिश्ते की श्रेणी में रखती है. ऐसे में ब्रेकअप होने पर हर बार आपराधिक मामला दर्ज करना कानून की नजर में कठिन हो जाता है.

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यौन उत्पीड़न के आरोप और सहमति का महत्व

कानूनी तौर पर, अगर कोई महिला लंबे समय तक लिव-इन में रहने के बाद यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है, तो सबसे बड़ी चुनौती सहमति को साबित करने की होती है. कोर्ट का नजरिया यह रहता है कि अगर रिश्ता 15 साल तक चला है, तो शुरुआती दौर में सहमति रही होगी. ऐसी स्थिति में, कोर्ट यह देखती है कि क्या शुरुआत से ही शादी का झांसा देकर धोखा दिया गया था? यदि महिला यह साबित कर देती है कि उसे शुरुआत से ही गलत जानकारी देकर फंसाया गया था, तो मामला आपराधिक हो सकता है, लेकिन सिर्फ रिश्ता टूटने पर उसे रेप का नाम देना कोर्ट के लिए स्वीकार्य नहीं होता है.

क्या पत्नी कर सकती है यौन उत्पीड़न का केस? 

पत्नी के मामले में स्थिति अधिक जटिल है. अगर शादी के बाद पत्नी अपने पति पर यौन उत्पीड़न या वैवाहिक बलात्कार का आरोप लगाती है, तो कानून उसे घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत देखता है. यहां शादी की अवधि कोई मायने नहीं रखती है; अगर सहमति के बिना जबरदस्ती संबंध बनाए जाते हैं, तो पत्नी के पास कानून का पूरा संरक्षण है. भारतीय न्याय संहिता के तहत, पत्नी वैवाहिक स्थिति का हवाला देकर भी अपनी मर्जी के खिलाफ यौन संबंधों के लिए मना कर सकती है, जिसे कानून गंभीरता से लेता है.

धोखे और सहमति के बीच की बारीक लकीर

लिव-इन रिलेशनशिप में केस तभी टिकता है, जब महिला यह साबित कर सके कि उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया या शादी का बहाना बनाकर लंबे समय तक छल किया गया हो. अगर मामला आपसी समझ और सहमति का रहा है, तो 15 साल बाद अचानक यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने को कानून अक्सर सहमति की गलत व्याख्या मानता है. अदालत का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपराधिक कानूनों का उपयोग व्यक्तिगत रंजिश या ब्रेकअप का बदला लेने के लिए न किया जाए. हर मामला अलग तथ्यों पर आधारित होता है और साक्ष्य ही अंतिम निर्णय लेते हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 28 Apr 2026 12:25 PM (IST)
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