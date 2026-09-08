इंसानों ने कुत्तों को पालना कब शुरू किया, इससे पहले कौन था सबसे करीबी जानवर?
आज के समय में कुत्ता इंसानों का सबसे प्रिय जानवर माना जाता है, ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों और कुत्तों के बीच यह रिश्ता कब शुरू हुआ या इसकी शुरूआत कहां से हुई?
आज लगभग दर दूसरे-तीसरे घर में कुत्ता पाला जाता है. आज के समय में इंसानों और कुत्तों के बीच जो प्रेम है, वो शायद ही किसी अन्य जानवर के साथ होगा. कुत्ते को इंसानों का सबसे करीबी और वफादार दोस्त माना जाता है. कुछ लोग तो इन्हें अपने बच्चे जैसे भी पालते हैं. कुत्तों ने घर के आंगन से कमरे तक का सफर तय किया है. ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों ने कुत्ते को पालना कब शुरू किया था? आइए जानते हैं कि कुत्तों से पहले कौन था इंसानों का सबसे करीबी जानवर.
हजारों साल पुराना है इतिहास
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इंसानों ने सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू जानवर के रूप में पालना शुरू किया था. दरअसल, कई शोधों में यह पाया गया है कि कुत्ते और इंसानों का रिश्ता 15 से 16 हजार साल पुराना है. यानी कि कुत्ते और इंसानों का रिश्ता काफी लंबे समय से चलता आ रहा है. हालांकि, इंसान अन्य जानवर जैसे गाय और बकरियों का पालन भी अपने पालन-पोषण के लिए किया करते थे. वहीं हाथी और घोड़ों का पालन भी युद्ध जैसी जगहों के लिए किया जाता था.
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क्यों शुरू किया गया कुत्तों का पालन?
शुरुआत में कुत्ते को शिकार को खोजने, पीछा करने और घेरने में मदद करने के लिए पाला जाया करता था. वहीं, सुरक्षा की दृष्टि से किसी जानवर या खतरे के आने पर वे इंसानों को संकेत देते थे. समय के साथ इंसानों और कुत्तों के बीच भावनात्मक और सामाजिक रिश्ता विकसित होने लगा. कुत्तों की खास बात यह है कि वे अन्य पालतू जानवरों से काफी पहले इंसानों के साथ रहने लगे थे. वे केवल भोजन या खेती के लिए उपयोगी नहीं थे, बल्कि शिकार, सुरक्षा और साथी के रूप में भी महत्वपूर्ण बने. इसी वजह से कुत्ते को अक्सर इंसान का पहला पालतू जानवर कहा जाता है.
ऐसे में इंसानों और कुत्ते के रिश्ते को केवल मालिक और पालतू जानवर का रिश्ता कहना ठीक नहीं होगा. यह हजारों वर्षों में विकसित हुई एक साझेदारी है. प्राचीन शिकारी समुदायों के आसपास रहने वाले कुत्तों से से शुरू हुआ यह संबंध आज दुनिया के करोड़ों घरों तक पहुंचा है. यही लंबा इतिहास कुत्तों को इंसानों का सबसे पुराना और सबसे खास पशु साथी बनाता है.
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