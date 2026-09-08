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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइंसानों ने कुत्तों को पालना कब शुरू किया, इससे पहले कौन था सबसे करीबी जानवर?

इंसानों ने कुत्तों को पालना कब शुरू किया, इससे पहले कौन था सबसे करीबी जानवर?

आज के समय में कुत्ता इंसानों का सबसे प्रिय जानवर माना जाता है, ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों और कुत्तों के बीच यह रिश्ता कब शुरू हुआ या इसकी शुरूआत कहां से हुई?

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 08 Sep 2026 01:07 PM (IST)
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आज लगभग दर दूसरे-तीसरे घर में कुत्ता पाला जाता है. आज के समय में इंसानों और कुत्तों के बीच जो प्रेम है, वो शायद ही किसी अन्य जानवर के साथ होगा. कुत्ते को इंसानों का सबसे करीबी और वफादार दोस्त माना जाता है. कुछ लोग तो इन्हें अपने बच्चे जैसे भी पालते हैं. कुत्तों ने घर के आंगन से कमरे तक का सफर तय किया है. ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों ने कुत्ते को पालना कब शुरू किया था? आइए जानते हैं कि कुत्तों से पहले कौन था इंसानों का सबसे करीबी जानवर.

हजारों साल पुराना है इतिहास

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इंसानों ने सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू जानवर के रूप में पालना शुरू किया था. दरअसल, कई शोधों में यह पाया गया है कि कुत्ते और इंसानों का रिश्ता 15 से 16 हजार साल पुराना है. यानी कि कुत्ते और इंसानों का रिश्ता काफी लंबे समय से चलता आ रहा है. हालांकि, इंसान अन्य जानवर जैसे गाय और बकरियों का पालन भी अपने पालन-पोषण के लिए किया करते थे. वहीं हाथी और घोड़ों का पालन भी युद्ध जैसी जगहों के लिए किया जाता था.

यह भी पढ़ें: क्या आपकी बिल्डिंग सेफ है, जानें कितने साल पुरानी इमारतों का ऑडिट जरूरी?

क्यों शुरू किया गया कुत्तों का पालन?

शुरुआत में कुत्ते को शिकार को खोजने, पीछा करने और घेरने में मदद करने के लिए पाला जाया करता था. वहीं, सुरक्षा की दृष्टि से किसी जानवर या खतरे के आने पर वे इंसानों को संकेत देते थे. समय के साथ इंसानों और कुत्तों के बीच भावनात्मक और सामाजिक रिश्ता विकसित होने लगा. कुत्तों की खास बात यह है कि वे अन्य पालतू जानवरों से काफी पहले इंसानों के साथ रहने लगे थे. वे केवल भोजन या खेती के लिए उपयोगी नहीं थे, बल्कि शिकार, सुरक्षा और साथी के रूप में भी महत्वपूर्ण बने. इसी वजह से कुत्ते को अक्सर इंसान का पहला पालतू जानवर कहा जाता है.

ऐसे में इंसानों और कुत्ते के रिश्ते को केवल मालिक और पालतू जानवर का रिश्ता कहना ठीक नहीं होगा. यह हजारों वर्षों में विकसित हुई एक साझेदारी है. प्राचीन शिकारी समुदायों के आसपास रहने वाले कुत्तों से से शुरू हुआ यह संबंध आज दुनिया के करोड़ों घरों तक पहुंचा है. यही लंबा इतिहास कुत्तों को इंसानों का सबसे पुराना और सबसे खास पशु साथी बनाता है.

यह भी पढ़ें: किस देश में सबसे ज्यादा ढहती हैं इमारतें, किस पायदान पर आता है भारत?

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 08 Sep 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Humans And Dog Relations
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