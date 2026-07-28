दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक का नोट कितने का है?

ग्लोबल लेवल पर करेंसी सुरक्षा और टिकाऊपन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में पॉलीमार यानी प्लास्टिक नोटों का बहुप्रतीक्षित ट्रायल शुरू करने जा रहाहै. सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद देश में 10 और 20 रुपये के कुल 200 करोड़ प्लास्टिक नोट छापने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है. इस एतिहासिक पायलट प्रोजेक्ट के सफल रहने पर भविष्य में भारतीय मुद्रा के एक बड़े हिस्से को प्लास्टिक में बदला जाएगा. इस बीच दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे पॉलीमर नोटों में चलिए जानें कि किस देश का प्लास्टिक नोट सबसे बड़ा है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का सबसे महंगा प्लास्टिक नोट

दुनियाभर में जारी आधिकारिक पॉलीमर नोटों में सबसे ज्यादा कीमती नोट दक्षिण-पूर्व एशियाई देश ब्रुनेई का है. ब्रुनेई दारुस्सलाम सेंट्रल बैंक द्वारा जारी 10,000 ब्रुनेई डॉलर मूल्य का प्लास्टिक नोट आधिकारिक रूप से दुनिया का सबसे महंगा नोट माना जाता है. भारतीय मुद्रा में इस इस एक अकेले नोट की कीमत करीब 7,41,455 रुपये के बराबर बैठती है. अमेरिकी डॉलर के आधार पर इसकी तुलना की जाए, तो इस नोट का मूल्य लगभग 7737-7744 डॉलर के आसपास ठहरता है. ब्रुनेई सरकार इस अत्यंत उच्च मूल्यवर्ग वाले नोट को बेहद सीमित संख्या में छापती है और इसमें आधुनिकतम सुरक्षा तकनीक का इस्तेमाल करती है, जिससे इसकी साख और मूल्य बना रहता है.

एक जैसी क्यों रहती है ब्रुनेई और सिंगापुर की करेंसी?

ब्रुनेई डॉलर का इतिहास साल 1967 से शुरू होता है जब ब्रुनेई सल्तनत ने इसे अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था. इस मुद्रा की सबसे बड़ी विशेषता इसका सिंगापुर डॉलर के साथ सीधा और अटूट संबंध होना है. दोनों देशों के बीच वर्ष 1967 में एक ऐतिहासिक आर्थिक समझौता हुआ था, जिसके तहत ब्रुनेई डॉलर और सिंगापुर डॉलर का एक्सचेंज मूल्य पूरी तरह एक समान रखा गया है. आज भी दोनों देशों में एक-दूसरे की करेंसी को बाजार में बिना किसी रुकावट के स्वीकार किया जाता है. ब्रुनेई दारुस्सलाम सेंट्रल बैंक 1, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 500, 1000 और 10000 BND के नोट और कॉइन व 1 से 50 सेंट्स के सिक्के जारी करता है.

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दुनिया के कितने देशों में चलते हैं पॉलीमर नोट?

प्लास्टिक करेंसी का इस्तेमाल दुनिया के नकेश पर कोई नया प्रयोग नहीं है, बल्कि दुनिया के 60 से ज्यादा देश इसे पहले ही अपना चुके हैं. साल 1988 में ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बना था, जिसने कागजी नोटों की जगह पूर्ण रूप से पॉलीमर नोटों की शुरुआत की थी. इसके बाद ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, रोमानिया और वियतनाम जैसे देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था में प्लास्टिक करेंसी को शामिल किया है. इन सभी देशों के लंबे अमुभव से यह साबित होता है प्लास्टिक से बने नोट पानी में भीगने पर भी सुरक्षित रहते हैं और गंदगी की वजह से गलते नहीं और कागजी नोटों की तुलना में सालों-साल बिना फटे आसानी से चलते हैं.

भारत में क्यों लाई जा रही पॉलीमर करेंसी?

पॉलीमर बैंकनोट्स सामन्य कागज के बजाय एक खास किस्म की प्लास्टिक शीट यानी पॉलीमर सबस्ट्रेट पर प्रिंट किए जाते हैं.

इन्हें लाने का मुख्य कारण छपाई पर होने वाले भारी-भरकम खर्चे को कम करना और जाली नोचों के धंधे पर पूरी तरह से रोक लगाना शामिल है.

वित्त वर्ष 2024-25 में RBI ने कागजी नोटों री प्रिंटिंग पर 6,372.8 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि खर्चा की थी.

कागजी नोट पानी, पसीने और लगातार इस्तेमाल होने जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए उनको बार-बार छापना पड़ता है.

पॉलीमर नोटों की उम्र कागजी नोटों की तुलना में कई गुना ज्यादा होती है और उन पर आधुनिक सिक्योरिटी फीचर्स भी आसानी से जोड़े जा सकते हैं.







तो आम जनता की जेब में कब तक आएंगे पॉलीमर नोट?

आरबीआई की नोट प्रिंटिंग यूनिट ने पॉलीमर सबस्ट्रेट की आपूर्ति के लिए वैश्विक टेंडर प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है. अंतरराष्ट्रीय बोलियां जमा करने की अंतिम तारीख 18 अगस्त तय की गई है. टेंडर प्रक्रिया पूरी होने, अंतरराष्ट्रीय सप्लायरों से कच्चा माल मिलने और छपाई का काम पूरी होने के बाद ही इन नोटों को चरणबद्ध तरीके से देश के चुनिंदा शहरों के बाजार में उतारा जाएगा. फिलहाल इन नोटों को बाजार में उतारने के लिए सरकार ने कोई निश्चित तारीख नहीं निर्धारित की है, लेकिन सबस्ट्रेट मिलने के बाद ट्रायल के लिए 10 और 20 रुपये के नोट आम जनता के पास लेन-देन के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे.

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