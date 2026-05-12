हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRatna Debnath MLA or CM Suvendu Adhikari Salary:आरजी कर रेप पीड़िता की मां पहली बार बनी विधायक, जानें शुभेंदु अधिकारी से कम या ज्यादा सैलरी?

Ratna Debnath MLA or CM Suvendu Adhikari Salary:आरजी कर रेप पीड़िता की मां पहली बार बनी विधायक, जानें शुभेंदु अधिकारी से कम या ज्यादा सैलरी?

Ratna Debnath MLA or CM Suvendu Adhikari Salary :रत्ना देबनाथ आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप कांड की पीड़िता की मां है. इस जीत के साथ ही उन्होंने राजनीति में अपने कदम रखे.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 12 May 2026 05:21 PM (IST)
Preferred Sources

Ratna Debnath MLA or CM Suvendu Adhikari Salary : पश्चिम बंगाल की राजनीति में हाल ही में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. उत्तर 24 परगना जिले की पानीहाटी विधानसभा सीट पर भाजपा की उम्मीदवार रत्ना देबनाथ ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. खास बात यह है कि रत्ना देबनाथ आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप कांड की पीड़िता की मां है. इस जीत के साथ ही उन्होंने राजनीति में अपने कदम रखे और तृणमूल कांग्रेस के मजबूत किले को ढहा दिया. वहीं शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. वह भाजपा के पहले मुख्यमंत्री भी बने हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि पहली बार बनी विधायक बनी आरजी कर रेप पीड़िता की मां की सैलरी शुभेंदु अधिकारी से कम या ज्यादा है.

आरजी कर रेप पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ की ऐतिहासिक जीत

पानीहाटी विधानसभा सीट पर 4 मई 2026 को हुए चुनाव में भाजपा की उम्मीदवार रत्ना देबनाथ ने तृणमूल कांग्रेस के तीर्थांकर घोष को 28,836 मतों के अंतर से हराया. रत्ना को कुल 87,977 वोट मिले. वहीं तृणमूल उम्मीदवार को 59,141 वोट ही मिले. तीसरे नंबर पर रहे CPI(M) के उम्मीदवार को 24,032 वोट मिले. यह जीत इसलिए खास है क्योंकि रत्ना देबनाथ ने राजनीति में कदम रखा ही नहीं था, लेकिन पहली ही कोशिश में उन्होंने अपने क्षेत्र में बीजेपी के लिए शानदार प्रदर्शन किया. 

रत्ना देबनाथ विधायक सैलरी

पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधायक चुने जाते हैं. ये सभी सीधे जनता के वोट से आते हैं. ऐसे में 2023 में विधानसभा ने विधायक की बेसिक सैलरी बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रतिमाह कर दी. इसके अलावा विधायक को कांस्टीट्यूएंसी अलाउंस, मेडिकल सुविधाएं, ट्रैवल अलाउंस, फोन और बिजली जैसी सुविधाएं मिलती हैं. सभी भत्ते मिलाकर विधायक की कुल मासिक आय लगभग 1.21 लाख से 1.22 लाख रुपये तक होती है. अगर कोई विधायक विधानसभा की अलग-अलग समितियों में सक्रिय होता है, तो उसे अतिरिक्त भत्ता भी मिलता है.

यह भी पढ़ें -  India Forex Reserves: देश की आजादी के समय कितना था Forex Reserve, तब से कितना हुआ इसमें इजाफा?

पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सैलरी 

शुभेंदु अधिकारी, जो हाल ही में पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री भी हैं. मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें कई तरह की सैलरी और भत्ते मिलते हैं. उनकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, जो एक विधायक को भी मिलती है, इसके अलावा कैबिनेट और मुख्यमंत्री भत्ता 51,000 रुपये, और अन्य भत्तों जैसे निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, प्रतिपूरक भत्ता, सत्कार भत्ता और सिटिंग अलाउंस को जोड़कर उनकी कुल मासिक आय लगभग 2.10 लाख रुपये है. इसके साथ ही उन्हें कोलकाता के वीवीआईपी इलाके में भव्य सरकारी बंगला, सरकारी कार और यात्रा सुविधा, Z+ सुरक्षा काफिला और व्यक्तिगत स्टाफ जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. 

रत्ना देबनाथ की सैलरी शुभेंदु अधिकारी से कम या ज्यादा है?

रत्ना देबनाथ की सैलरी शुभेंदु अधिकारी से कम है. रत्ना देबनाथ, जो पहली बार विधायक बनी हैं, उन्हें अपने पद के अनुसार लगभग 1.21-1.22 लाख रुपये प्रति माह मिलेंगे. वहीं, शुभेंदु अधिकारी, मुख्यमंत्री के रूप में, लगभग 2.10 लाख रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी. ऐसे में मुख्यमंत्री की सैलरी विधायक की तुलना में ज्यादा होती है, लेकिन दोनों नेताओं की जिम्मेदारियां अलग-अलग स्तर पर हैं और दोनों ही पद जनता की सेवा के साथ जुड़े हैं. 

यह भी पढ़ें - Gold Rules India: पीएम मोदी के मना करने के बाद भी खरीदा सोना तो क्या मिल सकती है सजा, क्या कहता है भारत का कानून?

Published at : 12 May 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari Ratna Debnath RG Kar Rape Victim MLA Vs CM Salary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Ratna Debnath MLA or CM Suvendu Adhikari Salary:आरजी कर रेप पीड़िता की मां पहली बार बनी विधायक, जानें शुभेंदु अधिकारी से कम या ज्यादा सैलरी?
आरजी कर रेप पीड़िता की मां पहली बार बनी विधायक, जानें शुभेंदु अधिकारी से कम या ज्यादा सैलरी?
जनरल नॉलेज
IPL Caps: IPL में पर्पल और ऑरेंज ही क्यों होती है कैप, क्या है इसका लॉजिक?
IPL में पर्पल और ऑरेंज ही क्यों होती है कैप, क्या है इसका लॉजिक?
जनरल नॉलेज
Gold Rules India: पीएम मोदी के मना करने के बाद भी खरीदा सोना तो क्या मिल सकती है सजा, क्या कहता है भारत का कानून?
पीएम मोदी के मना करने के बाद भी खरीदा सोना तो क्या मिल सकती है सजा, क्या कहता है भारत का कानून?
जनरल नॉलेज
Gautam Adani Wealth: गौतम अडानी अपनी दौलत से कितना सोना खरीद सकते हैं, जान लीजिए हिसाब-किताब?
गौतम अडानी अपनी दौलत से कितना सोना खरीद सकते हैं, जान लीजिए हिसाब-किताब?
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Big Breaking: America के रुख से पाकिस्तान में मची हलचल | US Iran War | Pakistan | Middle East
MG Cyberster and BMW M440i | India’s Best Convertibles? | #mg #mgcyberster #bmw #autolive
Vijay के शपथ समारोह में Trisha Krishnan बनीं सुर्खियों की वजह | Breaking | ABP News
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | PM Modi Appeal | Himanta Biswa Oath Ceremony | Assam CM | Kerala
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
शिंदे गुट के नेता का बड़ा बयान, 'जब से PM मोदी ने देशवासियों से अपील की है, पूरा...'
शिंदे गुट के नेता का बड़ा बयान, 'जब से PM मोदी ने देशवासियों से अपील की है, पूरा...'
विश्व
ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध
ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध
इंडिया
'युवाओं के भविष्य के साथ अपराध...', NEET पेपर लीक को लेकर गुस्से में राहुल गांधी, पीएम मोदी से कहा ये
'युवाओं के भविष्य के साथ अपराध...', NEET पेपर लीक को लेकर गुस्से में राहुल गांधी, पीएम मोदी से कहा ये
क्रिकेट
BAN vs PAK: बांग्लादेश से बुरी तरह हारा पाकिस्तान, लगातार तीसरी हार से करवा ली फजीहत, साढ़े 6 फुट के गेंदबाज ने मचाई तबाही
बांग्लादेश से बुरी तरह हारा पाकिस्तान, लगातार तीसरी हार से करवा ली फजीहत, साढ़े 6 फुट के गेंदबाज ने मचाई तबाही
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
इंडिया
Explained: तेल-गैस की किल्लत और मिडिल ईस्ट तनाव के बीच PM मोदी का विदेश दौरा क्यों, किन पांच देशों से भारत के लिए क्या लाएंगे?
मिडिल ईस्ट तनाव के बीच PM मोदी का विदेश दौरा क्यों, किन पांच देशों से भारत के लिए क्या लाएंगे?
इंडिया
जिन ज्योतिषाचार्य ने की थी विजय के CM बनने की भविष्यवाणी, उन्हें अब सरकार में मिला बहुत बड़ा पद
जिन ज्योतिषाचार्य ने की थी विजय के CM बनने की भविष्यवाणी, उन्हें अब सरकार में मिला बहुत बड़ा पद
फूड
Pasta Cooking Tips: रेस्तरां जैसा पास्ता घर में नहीं बनता तो सुधारें ये 7 गलतियां, चाटते रह जाएंगे उंगलियां
रेस्तरां जैसा पास्ता घर में नहीं बनता तो सुधारें ये 7 गलतियां, चाटते रह जाएंगे उंगलियां
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget