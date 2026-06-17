भारत के इतिहास में जब भी महिलाओं के शौर्य और राष्ट्रभक्ति का जिक्र होता है, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे पहले लिया जाता है. देश को आजाद कराने में जितनी भूमिका शहीद भगत सिंह की मानी जाती है, उतनी ही भूमिका लक्ष्मीबाई की भी है, जिन्होंने 18 जून 1858 को अंग्रेजों से अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए प्राणों की बलि दे दी थी. स्वतंत्रता संग्राम में जब अंग्रेजों का संकट सिर पर मंडराने लगा तो रानी ने हार मानने की बजाय झांसी की साधारण महिलाओं के साथ मिलकर दुर्गा दल नाम की ऐसी सेना खड़ी कर दी थी, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को जड़ों से हिलाकर रख दिया था. चलिए जानें रानी ने दुर्गा दल सेना अकेले कैसे खड़ी की थी.

संकट में साहसिक फैसला

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब चारों ओर अफरातफरी का माहौल था, उस वक्त रानी लक्ष्मीबाई को समझ में आ गया था कि अंग्रेजों से मुकाबला सिर्फ पारंपरिक लड़ाई से नहीं जीता जा सकता है, इसीलिए उन्होंने घर की महिलाओं और गृहणियों को एकजुट करने का फैसला किया. उस दौर में महिलाओं चूल्हा-चौका और घर की चारदीवारी तक ही सीमित थीं. लेकिन रानी के समझाने पर उन्होंने भी इतिहास बदलने की ठान ली.

घर की चारदीवारी से रणभूमि तक का सफर

रानी लक्ष्मीबाई ने इस सेना को सिर्फ नाम के लिए नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने खुद आगे बढ़कर इसकी बागडोर संभाली और महल के प्रांगण को ही उन महिलाओं के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में बदल दिया था. झांसी की आम महिलाओं को घुड़सवारी और तलवार चलाने का कड़ा प्रशिक्षण दिया गया था. देखते ही देखते जो हाथ कभी चूल्हा फूंकते थे, वो आज तलवार, भाले और बंदूक थामे नजर आने लगे.

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जांबाज महिलाओं का सैन्य प्रशिक्षण

इस पूरी महिला सेना के नेतृत्व के लिए रानी को एक निडर और तेज-तर्रार सेनापति की जरूरत थी. तब उन्होंने अपनी सबसे भरोसेमंद सहयोगी और सहेली झलकारी बाई तो इस महिला शाखा यानि दुर्गा दल का प्रमुख बनाया. झलकारी बाई न सिर्फ शक्ल-सूरत में रानी लक्ष्मीबाई जैसी दिखती थीं, बल्कि युद्ध कौशल और रणनीतिक सूझबूझ में भी वे माहिर थीं.

झलकारी बाई के हाथों में दुर्गा दल सेना की कमान

युद्ध के मैदान में दुर्गा दल सेना की भूमिका बहुत अहम और रणनीतिक थी. इन महिलाओं का काम सिर्फ युद्ध के मोर्चे पर लड़ना नहीं था, बल्कि लड़ाई के दौरान गोला-बारूद और रसद सामग्री पहुंचाने का काम भी ये महिलाएं करती थीं. जब अंग्रेजों ने झांसी के किले को चारों ओर से घेर लिया था, तब दुर्गा दल की वीर सेना ने ब्रिटिश नागरिकों के हमलों को नाकाम कर दिया था.

युद्ध को मोर्चे पर डटकर मुकाबला

अंग्रेजों द्वारा झांसी की घेराबंदी के वक्त ऐसा मौका भी आया जब अंग्रेजों ने किले के अंदर प्रवेश कर लिया था, उस वक्त झलकारी बाई ने ऐसी अद्भुत रणनीति अपनाई कि अंग्रेज भी देखते रह गए थे. उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की तरह कपड़े पहनकर और खुद को झांसी की रानी बताते हुए अंग्रेजों को भ्रमित कर दिया था. जब तक अंग्रेज इस बात को ठीक से समझ पाते, तब तक वे अपनी सेना के साथ सुरक्षित तरीके से बाहर निकल चुकी थीं.

रानी लक्ष्मीबाई की जांबाजी

रानी लक्ष्मीबाई के इसी अदम्य साहस और दुर्गा दल के नेतृत्व के सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है. रानी अंग्रेजों के साथ जंग के मैदान में अपने बेटे को पीठ पर बांधकर युद्ध के लिए उतर गई थीं और रणभूमि में उन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया. लेकिन 18 जून के दिन वे देश के दुश्मनों से लड़ते-लड़ते वीरगति को प्राप्त हुईं.

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