Height Above Sea Level: सफर के दौरान जब ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती है, तो हमारी नजर अक्सर प्लेटफॉर्म पर लगे पीले साइनबोर्ड पर पड़ती है. स्टेशन के नाम के ठीक नीचे लिखा यह आंकड़ा कि फलां जगह समुद्र तल से कितने मीटर की ऊंचाई पर है, पहली नजर में भले ही मामूली लगे, लेकिन इसके पीछे इंजीनियरिंग, भूगोल और रेल संचालन का बेहद सटीक विज्ञान छिपा होता है. चाहे ट्रेन हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से गुजर रही हो या देश के विशाल मैदानी इलाकों से, हर स्टेशन पर यह जानकारी क्यों दर्ज की जाती है, आइए समझते हैं.

समुद्र तल ही क्यों बनता है ऊंचाई का आधार

किसी भी स्थान की ऊंचाई को सही ढंग से मापने के लिए एक ऐसे साझा शून्य बिंदु की आवश्यकता होती है जो दुनिया भर में भरोसेमंद माना जा सके. औसत समुद्र तल को यह आधार इसलिए बनाया गया है, क्योंकि समुद्र की सतह लगभग हर जगह एक समान स्तर पर मानी जाती है.

जब किसी स्टेशन के बोर्ड पर समुद्र तल से ऊंचाई लिखी होती है, तो इसका सीधा अर्थ यह होता है कि वह स्थान इस साझा मानक से कितना ऊपर या नीचे स्थित है. इसी एक समान पैमाने के चलते अलग-अलग शहरों, राज्यों और भौगोलिक क्षेत्रों की ऊंचाई की आपस में तुलना करना आसान हो जाता है.

सर्वेक्षण और पक्के बेंचमार्क की जरूरत

जमीन के सर्वेक्षण और निर्माण कार्यों में पहले से मापी गई ऊंचाई वाले स्थायी संदर्भ बिंदुओं की जरूरत पड़ती है, जिन्हें तकनीकी भाषा में बेंचमार्क कहा जाता है. रेलवे स्टेशन की इमारत और प्लेटफॉर्म मजबूत और स्थायी ढांचे होते हैं, जो दशकों तक अपनी जगह पर बने रहते हैं.

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इन्हीं पक्के ढांचों की ऊंचाई दर्ज करके रखी जाती है, ताकि सर्वेयर और इंजीनियर भविष्य में आगे की नाप-जोख के लिए इन्हें आधार बना सकें. जब नई रेल लाइन, सड़क, फ्लाईओवर या पुल की योजना तैयार की जाती है, तो इसी तरह के दर्ज आंकड़ों से जमीनी स्तर का सटीक हिसाब लगाया जाता है.

पटरी की ढलान, इंजन की ताकत और ब्रेकिंग सिस्टम

रेलवे ट्रैक बिछाते समय पटरी की चढ़ाई और ढलान का सही आकलन बेहद अहम होता है. भारी ट्रेन को तेज ढलान या चढ़ाई पर चलाना न केवल तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण होता है, बल्कि ईंधन और संचालन के लिहाज से भी महंगा पड़ता है.

दो स्टेशनों की ऊंचाई में मौजूद अंतर यह स्पष्ट करता है कि उनके बीच के मार्ग में कुल कितनी चढ़ाई या उतराई है. इसी गणना के आधार पर लोकोमोटिव की क्षमता, ट्रेन के डिब्बों की संख्या और ब्रेकिंग सिस्टम की योजना तय की जाती है, ताकि सफर सुरक्षित और सुचारू बना रहे.

जल निकासी और बाढ़ से बचाव

स्टेशनों और रेल पटरियों के आसपास पानी की निकासी की व्यवस्था भी आसपास की ऊंचाई को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है. पानी का स्वाभाविक नियम है कि वह हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है, इसलिए नालियों, पुलियों और ड्रेनेज चैनलों की दिशा तय करते समय जमीन की ऊंचाई का ज्ञान अनिवार्य होता है.

भारी मानसून या बाढ़ जैसी आपात स्थितियों में भी यह आंकड़ा काफी काम आता है. यदि किसी इलाके में जलस्तर एक तय ऊंचाई तक पहुंचता है, तो रेलवे और प्रशासन यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन-सा हिस्सा जलभराव या डूब के खतरे में आ सकता है.

हवा का दबाव, मौसम और पहाड़ी रूटों की चुनौती

जैसे-जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वायुमंडल में हवा का दबाव और उसका घनत्व कम होने लगता है. यह स्थिति मौसम संबंधी आंकड़ों को सही ढंग से दर्ज करने और समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हवा के पतले होने से इंजनों की कार्यक्षमता पर भी असर पड़ सकता है. यही कारण है कि मैदानी स्टेशनों से लेकर ऊंचे पहाड़ी स्टेशनों तक, हर जगह यह आंकड़ा रेलवे के तकनीकी रिकॉर्ड और परिचालन योजना का हिस्सा बना रहता है.

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