दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी पर होगी FIR, जानें इसमें कितनी है सजा?

Rahul Gandhi Dual Citizenship Case: राहुल गांधी से जुड़ा दोहरी नागरिकता का मामला एक बार फिर चर्चा में है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस मामले पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि इन आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इनकी गंभीरता से जांच करनी होगी. साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह या तो खुद इस मामले की जांच करे या किसी केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच करवाए. इस फैसले के बाद यह मामला कानूनी रूप से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है.

क्या कोई व्यक्ति दो पासपोर्ट रख सकता है या नहीं?

भारतीय कानून के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक ही समय में दो पासपोर्ट या दोहरी नागरिकता नहीं रख सकता. भारत में Citizenship Act 1955 के तहत किसी को भी दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है. यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसे भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी. इसी तरह Passport Act 1967 के अनुसार, एक व्यक्ति के पास एक समय में केवल एक ही पासपोर्ट होना चाहिए. यदि कोई व्यक्ति दूसरा पासपोर्ट बनवाता है या गलत जानकारी देकर उसे छिपाता है, तो यह कानून का उल्लंघन है. ऐसे मामले में सरकार पासपोर्ट तो रद्द करेगी ही, साथ ही साथ कानूनी कार्यवाही भी करेगी.

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किन देशों में मान्य है दोहरी नागरिकता?

दोहरी नागरिकता हर देश में नहीं होती, कुछ देश दोहरी नागरिकता को पूरी तरह मान्यता देते हैं, लेकिन कुछ देश शर्तों के साथ. वहीं, कुछ देश ऐसे हैं जहां यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आपको उस देश की नागरिकता छोड़नी होगी. अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे कई देश दोहरी नागरिकता को स्वीकार करते हैं. वहां का नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता भी रख सकता है. वहीं भारत, चीन, जापान और सऊदी अरब जैसे देश आमतौर पर दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देते और एक व्यक्ति केवल एक ही देश की नागरिकता रख सकता है.

मामला सिद्ध होने पर कितनी हो सकती है सजा?

अगर इस मामले में लगाए गए आरोप सही साबित हो जाते हैं तो यह कई अलग-अलग कानूनों के तहत गंभीर अपराध माना जा सकता है. इनमें पासपोर्ट एक्ट 1967, विदेशी अधिनियम 1946 जैसे कानून शामिल हैं, साथ ही भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के तहत भी कई धाराएं लगाई जा सकती हैं, यदि आरोप सिद्ध होते हैं, जिनमें गलत जानकारी देना या नियमों का उल्लंघन करना दंडनीय होता है. इस तरह के मामलों में जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है. अलग-अलग धाराओं के अनुसार सजा की अवधि 7 वर्ष या उससे भी ज्यादा हो सकती है. अगर जांच में यह भी साबित होता है कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, तो सजा और भी सख्त हो सकती है.

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