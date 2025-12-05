हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत से 100000 रुपये लेकर जाएंगे रूस, वहां जाकर कितनी हो जाएगी यह रकम?

भारत से 100000 रुपये लेकर जाएंगे रूस, वहां जाकर कितनी हो जाएगी यह रकम?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए हुए हैं, जिसके बाद भारत–रूस रिश्तों, व्यापार और तेल खरीद को लेकर चर्चा तेज हो गई है. ऐसे समय में लोग एक आम सवाल पूछ रहे हैं

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 05 Dec 2025 10:17 AM (IST)
Preferred Sources

दुनिया में हर देश की अपनी अलग मुद्रा यानी करेंसी होती है. जैसे भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर और रूस में रूबल. जब भी कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाता है, तो उसे अपनी मुद्रा को वहां की मुद्रा में बदलवाना पड़ता है. ऐसे में सबसे जरूरी होता है यह समझना कि आपके देश की मुद्रा की कीमत उस देश में कितनी है, जहां आप जा रहे हैं.

इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए हुए हैं, जिसके बाद भारत–रूस रिश्तों, व्यापार और तेल खरीद को लेकर चर्चा तेज हो गई है. ऐसे समय में लोग एक आम सवाल पूछ रहे हैं अगर हम भारत से 1,00,000 रुपये लेकर रूस जाएं, तो वहां जाकर यह कितने रूबल बनेंगे. इस सवाल जानने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि रुपये और रूबल की विनिमय दर यानी एक रुपये की कीमत रूस में कितनी है. तो आइए जानते हैं कि भारत से 100000 रुपये लेकर रूस जाएंगे तो वहां कितने हो जाएंगे. 

रुपये और रूबल की मौजूदा एक्सचेंज रेट

मुद्रा की कीमत रोज बदलती रहती है. कभी-कभी एक ही दिन में कई बार बदलाव होता है. हाल की विनिमय दर के अनुसार 1 भारतीय रुपया लगभग 0.86 रूसी रूबल (RUB) है यानी अगर आप 1 रुपये को रूस में बदलेंगे, तो आपको लगभग 0.86 रूबल मिलेगा. 

भारत से 100000 रुपये लेकर रूस जाएंगे तो वहां कितने हो जाएंगे

भारत से 100000 रुपये लेकर रूस जाएंगे तो वहां 85,783.1485,783.14 रूबल हो जाएंगे. लेकिन विनिमय दर बदलती रहती है, इसलिए यह 100000 रुपये कभी लगभग 86,000 रूबल और कभी लगभग 91,800 रूबल तक भी हो सकते हैं. इसलिए अनुमानित रेंज 100000 रुपये 86,000 से 91,860 रूसी रूबल (RUB) तक हो सकती है. यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस दिन मुद्रा बदलाव रहे हैं. 

रूस में 100000 रुपये  में क्या खरीद पाएंगे?

रूस में कई चीजें भारत से महंगी हैं. जैसे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में किराया बहुत ज्यादा है. सब्जियां, दूध, ब्रेड, परिवहन आदि के दाम भी ज्यादा है. टैक्स का ढांचा अलग है. बिजली, इंटरनेट, गैस आदि सेवाओं की कीमतें भी ज्यादा है. इसलिए 100000 रुपये रूस में लगभग 86,000 रूबल बनते हैं, लेकिन वहां उनका खर्च भारत की तुलना में ज्यादा तेजी से होता है. अगर उस समय रूबल की कीमत बढ़ी हुई हो, तो भारत को ज्यादा रुपये देने पड़ते हैं. हालांकि रूस में चीजें भारत से महंगी हैं. इसलिए रूस में रुपये की खरीदने की क्षमता भारत से कम हो जाती है. 

यह भी पढ़ें Putin India Visit: पुतिन को कौन-सी फोर्स देगी गार्ड ऑफ ऑनर, इसमें कितने जवानों की मौजूदगी जरूरी?

Published at : 05 Dec 2025 10:17 AM (IST)
Tags :
Rupee To Ruble Rupee Price In Russia 100000 Rupees Russia Ruble Exchange Rate
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
जम्मू और कश्मीर
कठुआ: फूल-माला लेकर लड़कीवाले कर रहे थे इंतजार, बारात की कार हुई हादसे का शिकार, दूल्हा समेत 3 की मौत
फूल-माला लेकर लड़कीवाले कर रहे थे इंतजार, बारात की कार हुई हादसे का शिकार, दूल्हा समेत 3 की मौत
विश्व
US Cuts Work Permit: वर्क परमिट को लेकर ट्रंप का बड़ा फैसला, भारतीयों पर लटकी तलवार, जानें क्या होगा इससे?
वर्क परमिट को लेकर ट्रंप का बड़ा फैसला, भारतीयों पर लटकी तलवार, जानें क्या होगा इससे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement

वीडियोज

सुंदर बच्चियों की 'सीरियल किलर' LADY ! | Sansani | Crime News
India में दिख गया मोदी-पुतिन के 'दोस्ती का दम'...छा गई कार वाली 'केमेस्ट्री'
व्यापार से वॉर तक ये दोस्ती कितनी दमदार ?, देखिए सबसे सटीक विश्लेषण । Punit India Visit
Bharat ki Baat: भारत में दिखा 'दोस्ती का दम', पुतिन का जबरदस्त वेलकम! | Putin India Visit
पुतिन दौरे पर राहुल का 'डिप्लोमेसी बम'...दावे में कितना दम? । Sandeep Chaudhary । Putin India Visit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
जम्मू और कश्मीर
कठुआ: फूल-माला लेकर लड़कीवाले कर रहे थे इंतजार, बारात की कार हुई हादसे का शिकार, दूल्हा समेत 3 की मौत
फूल-माला लेकर लड़कीवाले कर रहे थे इंतजार, बारात की कार हुई हादसे का शिकार, दूल्हा समेत 3 की मौत
विश्व
US Cuts Work Permit: वर्क परमिट को लेकर ट्रंप का बड़ा फैसला, भारतीयों पर लटकी तलवार, जानें क्या होगा इससे?
वर्क परमिट को लेकर ट्रंप का बड़ा फैसला, भारतीयों पर लटकी तलवार, जानें क्या होगा इससे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
क्रिकेट
मिचेल स्टॉर्क ने हरभजन सिंह को भी पीछे छोड़ा, बनाया ये खास रिकॉर्ड
मिचेल स्टॉर्क ने हरभजन सिंह को भी पीछे छोड़ा, बनाया ये खास रिकॉर्ड
तमिल सिनेमा
नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' की रिलीज टली, शो से कुछ घंटे पहले प्रीमियर भी हुआ कैंसिल, मेकर्स ने जारी किया बयान
नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' की रिलीज टली, शो से कुछ घंटे पहले प्रीमियर भी कैंसिल
नौकरी
भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में निकली इन पदों पर भर्ती, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई; इतनी देनी होगी फीस
भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में निकली इन पदों पर भर्ती, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई; इतनी देनी होगी फीस
यूटिलिटी
मकान मालिकों की मनमानी पर लगाम, अब इतने महीने से ज्यादा सिक्योरिटी नहीं ले सकेंगे
मकान मालिकों की मनमानी पर लगाम, अब इतने महीने से ज्यादा सिक्योरिटी नहीं ले सकेंगे
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget