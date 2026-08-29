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भारत में इस शख्स के पास थी अपनी Express Train, जानें कैसे बनी थी उनकी प्रॉपर्टी?

कोर्ट के एक आदेश से पूरा देश रह गया था हैरान, जब पंजाब का एक साधारण किसान बन गया देश की सबसे रईस स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का इकलौता मालिक, जानें क्या था पूरा मामला.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 29 Aug 2026 08:27 AM (IST)
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भारतीय रेलवे पूरी तरह सरकार के अधीन आता है, इसलिए आमतौर पर यह सोचना भी मुश्किल है कि कोई आम आदमी किसी ट्रेन का मालिक बन सकता है. लेकिन पंजाब के लुधियाना जिले में एक ऐसा किसान है, जिसके नाम पर कुछ समय के लिए पूरी एक एक्सप्रेस ट्रेन दर्ज हो गई थी. यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि कानूनी तौर पर हुई एक असली घटना है. आइए जानते हैं यह पूरा मामला कैसे शुरू हुआ और कैसे यह शख्स ट्रेन का मालिक बन गया.

कौन हैं यह किसान और कैसे शुरू हुआ मामला?

इस पूरे मामले का नाम है संपूर्ण सिंह, जो लुधियाना जिले के कटाणा गांव के रहने वाले एक साधारण किसान हैं. संपूर्ण सिंह की पहचान न कोई बड़े कारोबारी की है और न ही किसी सेलिब्रिटी की, फिर भी उनका नाम भारतीय रेलवे  में एक खास वजह से दर्ज हो गया. 2007 में जब लुधियाना से चंडीगढ़ के बीच नई रेलवे लाइन बनाने का काम शुरू हुआ. इस लाइन को बनाने के लिए रेलवे को आसपास के कई किसानों की जमीन की जरूरत पड़ी. संपूर्ण सिंह की जमीन भी इसी रेलवे लाइन के रास्ते में आ गई. रेलवे ने उनकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया और बदले में मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से भुगतान तय किया. 

पड़ोसी गांव से हुई तुलना ने बदला मामला

शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन बाद में संपूर्ण सिंह को पता चला कि उसी इलाके के एक नजदीकी गांव में रेलवे ने उतनी ही तरह की जमीन के लिए किसानों को 71 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया है. यह जानकारी मिलते ही संपूर्ण सिंह को लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि दोनों जगह की जमीन लगभग एक जैसी थी, फिर भी मुआवजे में इतना बड़ा अंतर रखा गया.

कोर्ट पहुंचा मामला

इस भेदभाव के खिलाफ संपूर्ण सिंह ने साल 2012 में कोर्ट में याचिका दाखिल की. मामले की सुनवाई के बाद जनवरी 2015 में कोर्ट ने रेलवे के फैसले को गलत माना और मुआवजे की दर 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये प्रति एकड़ कर दी. इस हिसाब से संपूर्ण सिंह का कुल मुआवजा बढ़कर करीब 1.47 करोड़ रुपये हो गया. कोर्ट ने उत्तर रेलवे को यह पूरी रकम तय समय के भीतर चुकाने का आदेश भी दिया.

यह भी पढ़ें: नेपाल में बार-बार क्यों होता है जलप्रलय, इसके पीछे क्या चीजें जिम्मेदार?

भुगतान न होने पर हुई सख्त कार्रवाई

कोर्ट के आदेश के बावजूद रेलवे ने संपूर्ण सिंह को पूरी रकम नहीं चुकाई, बल्कि सिर्फ करीब 42 लाख रुपये ही दिए गए. बाकी रकम का भुगतान न होने पर संपूर्ण सिंह दोबारा कोर्ट पहुंचे. कोर्ट के आदेश की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसपाल वर्मा ने साल 2017 में लुधियाना स्टेशन पर खड़ी ट्रेन को कुर्क करने का आदेश दे दिया.

कुछ मिनटों के लिए बने ट्रेन के मालिक

कोर्ट के आदेश पर संपूर्ण सिंह रेलवे अधिकारियों के साथ लुधियाना स्टेशन पहुंचे. उस वक्त वहां अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस खड़ी थी, जिसे कानूनी तौर पर कब्जा कर लिया गया. इस तरह कुछ मिनटों के लिए संपूर्ण सिंह इस पूरी ट्रेन के मालिक बन गए. हालांकि रेलवे के सेक्शन इंजीनियर ने कोर्ट अधिकारी के जरिए तुरंत ट्रेन को छुड़ा लिया, जिससे यह मालिकाना हक ज्यादा देर तक नहीं टिक सका. 

यह भी पढ़ें: भारत का सबसे पुराना एयरपोर्ट कौन-सा, वहां से रोजाना कितनी फ्लाइट?

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 29 Aug 2026 08:27 AM (IST)
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