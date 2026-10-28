पंजाब में नशे को लेकर अब तक कितनी हत्याएं, वहां कितना बड़ा है इसका कारोबार?

पंजाब में नशे के बढ़ते संकट ने एक बार फिर गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक सवाल खड़े कर दिए हैं. हाल ही में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई, जिसके पीछे उसके परिवार ने नशे के ओवरडोज की आशंका जताई है. इस घटना के बाद मानसा-सिरसा मार्ग पर परिजनों द्वारा शव रखकर किया गया प्रदर्शन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नशे की ओवरडोज से युवाओं की जाने जाना जारी है. राज्य में न केवल अवैध पदार्थों का नेटवर्क गहरा चुका है, बल्कि इसका असर आम जीवन, कानून-व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है. आइए जानें कि पंजाब में अवैध पदार्थों का व्यापार कितना विशाल रूप ले चुका है.

नशे के ओवरडोज से मौतों का आंकड़ा कितना?

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन से जान गंवाने वालों की संख्या में लगातार उतार-चढ़ाव रहा है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 में 78, वर्ष 2022 में 144, वर्ष 2023 में 89 और वर्ष 2024 में 106 लोगों की मौत दर्ज की गई. इन आंकड़ों से साफ है कि ओवरडोज से होने वाली मौतों की तालिका में पंजाब देश के शीर्ष राज्यों में लगातार बना हुआ है.

नशा विरोधी कार्यकर्ताओं की हत्याएं

नशीली सामग्री के अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए भी परिस्थितियां खतरनाक साबित हो रही हैं. मानसा में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर की गई हत्या ने सुरक्षा तंत्र पर सवाल उठाए थे. पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों की पिछले 2 महीने के अंदर तीन हत्याएं हो चुकी हैं. इस तरह की वारदातें यह साबित करती हैं कि तस्करों का नेटवर्क अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है, जिससे इलाके में डर का माहौल बनता है.

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हजारों करोड़ रुपये का अवैध व्यापार

विभिन्न शोध और प्रशासनिक अनुमानों के अनुसार, पंजाब में नशीले पदार्थों का सालाना कारोबार लगभग 7,500 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. राज्य की एक बड़ी आबादी, जो करीब 30 लाख के आसपास मानी जाती है, किसी न किसी रूप में इन घातक पदार्थों के प्रभाव में है. इतने बड़े पैमाने पर आर्थिक लेन-देन यह स्पष्ट करता है कि राज्य में अवैध आपूर्ति की जड़ें कितनी गहरी जमा चुकी हैं.

ड्रोन से सीमा पार ड्रग्स की तस्करी

पंजाब की भौगोलिक स्थिति, खासकर पाकिस्तान से लगती सीमा, इस अवैध कारोबार के लिए एक बड़ा जरिया बनी हुई है. गुरदासपुर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से ड्रोन तकनीक के माध्यम से हेरोइन और अन्य प्रतिबंधित सामग्री भेजी जाती है. सुरक्षा बलों के लिए रात के अंधेरे में उड़ने वाले इन ड्रोन को रोकना और सीमा पार से आने वाले सामान की पूरी खेप बरामद करना एक निरंतर प्रशासनिक चुनौती बनी हुई है.

पुलिस द्वारा बड़ी गिरफ्तारियां और नशे के सामान की जब्ती

पुलिस विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, 16 मार्च 2022 से चलाए गए विशेष अभियानों के तहत एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 95,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं. इन कार्यवाइयों के दौरान 1.27 लाख से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इसके अलावा, पुलिस ने विभिन्न छापों में 7,260 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त कर अवैध नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास किया है.





तस्करों की संपत्ति पर आर्थिक प्रहार

नशीले पदार्थों के सिंडिकेट को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वित्तीय जब्ती का रास्ता अपनाया है. अब तक कानून के तहत कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों की लगभग 902 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को फ्रीज या जब्त किया गया है. प्रशासन का मानना है कि तस्करों की आर्थिक रीढ़ तोड़ने से इस तंत्र की गतिविधियों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है.

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