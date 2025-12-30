गांधी-वाड्रा परिवार के किन लोगों को फॉलो करती हैं अवीवा बेग? देखें इंस्टाग्राम की पूरी डिटेल
Aviva Baig Instagram: प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान की सगाई की खबरें सामने आ रही हैं. आइए जानते हैं कि अवीवा इंस्टाग्राम पर गांधी-वाड्रा परिवार में से किन्हें फॉलो करती है.
Priyanka Gandhi Son Raihan Vadra Engagement: गांधी-वाड्रा परिवार में अब जश्न का माहौल है. दरअसल ऐसी खबरें हैं कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर अवीवा बेग के साथ सगाई कर ली है. ऐसा कहा जाता है कि बेग परिवार का गांधी परिवार के साथ इंदिरा गांधी के जमाने से पुराना रिश्ता है. जैसे-जैसे अवीवा बेग के बारे में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है एक सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि आखिर अवीवा गांधी-वाड्रा परिवार में से किस-किस को इंस्टाग्राम पर फॉलो करती हैं. तो आइए जानते हैं.
गांधी-वाड्रा परिवार के साथ अवीवा बेग के इंस्टाग्राम कनेक्शन
दिसंबर 2025 तक मिली जानकारी के मुताबिक अवीवा बेग इंस्टाग्राम पर अपने मंगेतर रेहान वाड्रा को फॉलो करती हैं. इस पर्सनल कनेक्शन के अलावा वह इस प्लेटफार्म पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को भी फॉलो करती हैं.
उनकी इंस्टाग्राम मौजूदगी और हालिया पोस्ट
अवीवा बेग के इंस्टाग्राम पर करीब 14000 फॉलोअर्स हैं. उनकी प्रोफाइल में ज्यादातर एक फोटोग्राफर के तौर पर उनका काम, फैशन एस्थेटिक और उनकी पर्सनल जिंदगी की कुछ झलकियां देखने को मिलती हैं. आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने रेहान वाड्रा के साथ एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की. बाद में उन्होंने उस तस्वीर को अपने हाईलाइट सेक्शन में सेव कर लिया. उसी समय के आसपास उन्होंने अपने दोस्तों के साथ भी तस्वीर पोस्ट की.
प्रोफेशनल बैकग्राउंड और शिक्षा
सोशल मीडिया की चर्चा से परे अवीवा बेग का एक अच्छा खासा प्रोफेशनल प्रोफाइल है. वह एक फोटोग्राफर हैं और एटेलियर 11 नाम के एक क्रिएटिव वेंचर की को फाउंडर भी हैं. उनकी लिंक्डइन डिटेल्स के मुताबिक वह दिल्ली में रहती हैं और उन्होंने ओ पी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मॉडर्न स्कूल, दिल्ली से ह्यूमैनिटीज में पूरी की है और अपनी फोटोग्राफी के साथ-साथ मीडिया और कम्युनिकेशन के कई पदों पर काम किया है. आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने 'यू कैन नॉट मिस दिस' और 'द इल्यूजरी वर्ल्ड' जैसी कई सफल प्रदर्शनियों में अपनी कला का प्रदर्शन किया है. उनकी तस्वीर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पोर्टलों और प्रकाशनों में प्रकाशित हो चुकी हैं. इतना ही नहीं बल्कि अवीवा राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं.
ये भी पढ़ें: पॉलिटिक्स नहीं, इस काम में रेहान वाड्रा की दिलचस्पी, जानें अपने मामा राहुल गांधी और मां प्रियंका गांधी से कितने अलग?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL