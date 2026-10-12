प्रेस फ्रीडम में कौन सा देश नंबर-1, कहां खड़ा है अपना भारत?

राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों के खिलाफ हुई कथित पुलिस बर्बरता और बदसलूकी ने देश में प्रेस की आजादी पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों को हिरासत में लेने, धक्का-मुक्की करने और चोट पहुंचाने के आरोपों के बाद नागरिक स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं और मीडिया संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. सीजेपी नेता सौरव दास ने पुलिस की इस कार्रवाई को स्वतंत्र मीडिया पर हमला बताते हुए कहा कि देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करना लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है. इसी बीच आइए जानें कि प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में कौन सा देश नंबर-1 है और अपने भारत की रैंकिंग क्या है.

दिल्ली में पत्रकारों से दुर्व्यवहार का आरोप

दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान ग्राउंड कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ पुलिस की कड़ाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़ित पत्रकारों के अनुसार, पहचान पत्र दिखाने के बावजूद पुलिस कर्मियों ने उनके साथ सख्त रवैया अपनाया. आरोप है कि युवाओं के आंदोलन को कवर कर रहे मीडियाकर्मियों को निशाना बनाया गया और निष्पक्ष आवाज दबाने का प्रयास किया गया. मीडिया अधिकार समूहों का मानना है कि इस तरह का व्यवहार स्वतंत्र सूचना प्रवाह को रोकने के समान है और यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है.

प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में टॉप देशों की रैंकिंग

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में यूरोप के देशों ने अपना दबदबा बरकरार रखा. कुछ महीने पहले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें नॉर्वे लगातार 10वीं बार दुनिया में पहले स्थान पर बना हुआ है, जहां मीडिया को सबसे ज्यादा आजादी प्राप्त है. नॉर्वे के बाद नीदरलैंड्स दूसरे, एस्टोनिया तीसरे, डेनमार्क चौथे और स्वीडन पांचवें स्थान पर हैं. दूसरी ओर, सूचकांक में सबसे निचले 180वें स्थान पर इरिट्रिया स्थित है, जहां स्वतंत्र पत्रकारिता पर पूर्ण पाबंदी जैसा माहौल है.

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वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की स्थिति

रिपोर्ट में कुल 180 देशों के सर्वेक्षण में भारत 157वें पायदान पर आ गया है. पिछले वर्ष यानी 2025 में भारत 151वें स्थान पर था, जिससे इस बार 6 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है. इस रैंकिंग के आधार पर भारत को प्रेस स्वतंत्रता के संदर्भ में गंभीर श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. पड़ोसी देशों से तुलना करें तो भारत का स्थान पाकिस्तान 153वें से भी नीचे दर्ज किया गया है, जबकि चीन 178वें और रूस 172वें स्थान पर मौजूद हैं.

भारत की रैंकिंग में गिरावट के क्या कारण बताए गए?

रिपोर्ट में भारत की स्थिति में आई इस गिरावट के पीछे दो प्रमुख कारणों को रेखांकित किया गया है. पहला, स्वतंत्र पत्रकारों और मीडिया संस्थानों का न्यायिक उत्पीड़न. मानहानि, देशद्रोह और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कड़े आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल रिपोर्टिंग को दबाने के लिए किए जाने की बात कही गई है. दूसरा कारण, राजनीतिक दबाव का बढ़ना और सत्तावादी प्रवृत्तियों का प्रभाव है. रिपोर्ट के अनुसार, कानूनों के इस प्रकार प्रयोग से पत्रकारिता के क्षेत्र में भय का माहौल निर्मित होता है और कानून के शासन का संतुलन प्रभावित होता है.





वैश्विक स्तर पर बिगड़ते हालात और प्रमुख देशों का प्रदर्शन

मीडिया स्वतंत्रता में गिरावट केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय समस्या बनकर उभरी है. आरएसएफ के अनुसार, पिछले 25 वर्षों के इतिहास में यह दुनिया भर में प्रेस की स्थिति का सबसे निचला स्तर है. दुनिया के आधे से अधिक देशों में पत्रकारों के लिए काम करना कठिन या बेहद गंभीर हो चुका है. अमेरिका भी इस वर्ष 7 पायदान फिसलकर 64वें स्थान पर पहुंच गया है, जिसका मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप और पत्रकारों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं हैं. यहां तक कि यूरोपीय संघ के कई देशों में भी सुरक्षा कानूनों की आड़ में मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित होने के मामले दर्ज किए गए हैं.

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