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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजआम जनता पर हाथ उठाए मंत्री तो कितनी मिलती है सजा? जानें नियम

आम जनता पर हाथ उठाए मंत्री तो कितनी मिलती है सजा? जानें नियम

अगर कोई मंत्री आम जनता पर हाथ उठाता है, तो क्या कानून चुप रहता है? जानिए भारतीय न्याय संहिता की वे कड़ी धाराएं जो किसी भी नेता या मंत्री को जेल की हवा खिला सकती हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 28 Sep 2026 08:41 AM (IST)
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दिल्ली के तिलक नगर में रविवार को एक सड़क निरीक्षण के दौरान दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे सड़क की गुणवत्ता पर सवाल पूछ रहे और वीडियो बना रहे एक युवक साहिब सिंह को थप्पड़ मारते नजर आए. पीड़ित ने आरोप लगाया कि मंत्री ने पहले उसका फोन छीना और फिर उस पर हाथ उठाया, जिसके बाद उनके सुरक्षाकर्मियों ने भी उसे धक्का दिया. 

इस मामले के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने मंत्री की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है. इस पूरे विवाद के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि अगर कोई मंत्री या जनप्रतिनिधि आम नागरिक पर हाथ उठाए, तो कानून में उसके लिए क्या सजा तय है.

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क्या कहता है भारतीय न्याय संहिता का कानून?

अगर कोई व्यक्ति या जनप्रतनिधि किसी आम नागरिक को सरेआम थप्पड़ मारता है, तो यह कानूनन स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का अपराध माना जाता है. देश के नए कानून भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 115(2) के तहत इसके लिए मामला दर्ज किया जा सकता है. इस धारा के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति को एक साल तक की कैद या 10,000 तक का जुर्माना, या फिर दोनों की सजा दी जा सकती है.

इसके साथ ही, अगर मारपीट के दौरान किसी को सरेआम अपमानित करने या भड़काने की कोशिश की जाती है, तो कानून में इसके लिए भी सख्त प्रावधान हैं. यदि पीड़ित व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचती है, जैसे कि हड्डी का टूटना या चेहरे पर गहरा जख्म आना, तो धाराएं और ज्यादा गंभीर हो जाती हैं. ऐसी स्थिति में दोषी को कई सालों की जेल भी भुगतनी पड़ सकती है.

क्या मंत्री या नेता को मिलती है कोई छूट?

कानून की नजर में कोई भी मंत्री, विधायक या सांसद आम नागरिक की तरह ही आपराधिक कानून के दायरे में आता है, और उसे मारपीट जैसे मामलों में कोई विशेष छूट नहीं मिलती. संविधान के तहत सिर्फ संसद या विधानसभा के अंदर की गई टिप्पणियों को लेकर कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर किसी नागरिक के साथ मारपीट करने पर वही कानून लागू होता है, जो किसी आम व्यक्ति पर लागू होता है. बल्कि कई बार अगर यह साबित हो कि किसी सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति ने अपनी ताकत या पद का दुरुपयोग करते हुए किसी को डराया-धमकाया या नुकसान पहुंचाया, तो इसे मामले को और गंभीर बनाने वाला पहलू भी माना जा सकता है.

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सुरक्षाकर्मियों की भूमिका पर भी उठते हैं सवाल

ऐसे मामलों में सिर्फ मुख्य आरोपी ही नहीं, बल्कि अगर कोई सुरक्षाकर्मी या साथ मौजूद व्यक्ति भी पीड़ित के साथ धक्का-मुक्की या मारपीट में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी अलग से कानूनी कार्रवाई हो सकती है. मौजूदा मामले में भी आरोप है कि मंत्री के सुरक्षा गार्ड ने युवक को वहां से हटाने के दौरान धक्का दिया, जिसे जांच के दायरे में लिया जा सकता है. फिलहाल यह मामला पूरी तरह जांच के अधीन है, और आगे की कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि पुलिस जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 08:41 AM (IST)
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