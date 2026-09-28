आम जनता पर हाथ उठाए मंत्री तो कितनी मिलती है सजा? जानें नियम

दिल्ली के तिलक नगर में रविवार को एक सड़क निरीक्षण के दौरान दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे सड़क की गुणवत्ता पर सवाल पूछ रहे और वीडियो बना रहे एक युवक साहिब सिंह को थप्पड़ मारते नजर आए. पीड़ित ने आरोप लगाया कि मंत्री ने पहले उसका फोन छीना और फिर उस पर हाथ उठाया, जिसके बाद उनके सुरक्षाकर्मियों ने भी उसे धक्का दिया.

इस मामले के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने मंत्री की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है. इस पूरे विवाद के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि अगर कोई मंत्री या जनप्रतिनिधि आम नागरिक पर हाथ उठाए, तो कानून में उसके लिए क्या सजा तय है.

क्या कहता है भारतीय न्याय संहिता का कानून?

अगर कोई व्यक्ति या जनप्रतनिधि किसी आम नागरिक को सरेआम थप्पड़ मारता है, तो यह कानूनन स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का अपराध माना जाता है. देश के नए कानून भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 115(2) के तहत इसके लिए मामला दर्ज किया जा सकता है. इस धारा के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति को एक साल तक की कैद या 10,000 तक का जुर्माना, या फिर दोनों की सजा दी जा सकती है.

इसके साथ ही, अगर मारपीट के दौरान किसी को सरेआम अपमानित करने या भड़काने की कोशिश की जाती है, तो कानून में इसके लिए भी सख्त प्रावधान हैं. यदि पीड़ित व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचती है, जैसे कि हड्डी का टूटना या चेहरे पर गहरा जख्म आना, तो धाराएं और ज्यादा गंभीर हो जाती हैं. ऐसी स्थिति में दोषी को कई सालों की जेल भी भुगतनी पड़ सकती है.

क्या मंत्री या नेता को मिलती है कोई छूट?

कानून की नजर में कोई भी मंत्री, विधायक या सांसद आम नागरिक की तरह ही आपराधिक कानून के दायरे में आता है, और उसे मारपीट जैसे मामलों में कोई विशेष छूट नहीं मिलती. संविधान के तहत सिर्फ संसद या विधानसभा के अंदर की गई टिप्पणियों को लेकर कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर किसी नागरिक के साथ मारपीट करने पर वही कानून लागू होता है, जो किसी आम व्यक्ति पर लागू होता है. बल्कि कई बार अगर यह साबित हो कि किसी सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति ने अपनी ताकत या पद का दुरुपयोग करते हुए किसी को डराया-धमकाया या नुकसान पहुंचाया, तो इसे मामले को और गंभीर बनाने वाला पहलू भी माना जा सकता है.

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सुरक्षाकर्मियों की भूमिका पर भी उठते हैं सवाल

ऐसे मामलों में सिर्फ मुख्य आरोपी ही नहीं, बल्कि अगर कोई सुरक्षाकर्मी या साथ मौजूद व्यक्ति भी पीड़ित के साथ धक्का-मुक्की या मारपीट में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी अलग से कानूनी कार्रवाई हो सकती है. मौजूदा मामले में भी आरोप है कि मंत्री के सुरक्षा गार्ड ने युवक को वहां से हटाने के दौरान धक्का दिया, जिसे जांच के दायरे में लिया जा सकता है. फिलहाल यह मामला पूरी तरह जांच के अधीन है, और आगे की कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि पुलिस जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं.

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