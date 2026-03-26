हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजEnergy Lockdown: भारत में हुआ 'एनर्जी लॉकडाउन' तो क्या-क्या हो जाएगा बंद, सोशल मीडिया पर चर्चा के बीच जान लीजिए जवाब

Energy Lockdown: भारत में हुआ 'एनर्जी लॉकडाउन' तो क्या-क्या हो जाएगा बंद, सोशल मीडिया पर चर्चा के बीच जान लीजिए जवाब

Energy Lockdown: एनर्जी लॉकडाउन संसाधनों को बचाने की एक आपातकालीन व्यवस्था है, जो पश्चिम एशिया के युद्ध और तेल सप्लाई रुकने के कारण चर्चा में आई है. अगर यह लागू हुआ तो क्या-क्या बंद होगा.

By : निधि पाल | Updated at : 26 Mar 2026 02:17 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Possible Restrictions in India Amid Energy Lockdown: भारत एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां लॉकडाउन शब्द गलियारों में गूंजने लगा है, लेकिन इस बार वजह कोई वायरस नहीं बल्कि एनर्जी यानी ऊर्जा का संकट है. Middle East में जारी तनाव और समुद्री व्यापार मार्गों में आई बाधाओं ने देश की ऊर्जा सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में दिए गए भाषणों और 25 मार्च को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद एनर्जी लॉकडाउन की चर्चा तेज हो गई है. अगर यह प्रभावी होता है, तो भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है. तेल की राशनिंग से लेकर वर्क फ्रॉम होम तक, बहुत कुछ बदलने वाला है.

कैसे शुरू हुई एनर्जी लॉकडाउन की चर्चा?

सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में एनर्जी लॉकडाउन शब्द तब से ट्रेंड कर रहा है जब प्रधानमंत्री ने संसद में वैश्विक सप्लाई चेन में आने वाली दिक्कतों का जिक्र किया है. केंद्र सरकार ने 25 मार्च को शाम 5 बजे एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत पर पड़ने वाले आर्थिक और ऊर्जा संबंधी प्रभावों पर चर्चा की गई. कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार ईंधन की खपत को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठा सकती है. हालांकि सरकार ने अब तक पेट्रोलियम पदार्थों का पर्याप्त स्टॉक होने का आश्वासन दिया है, लेकिन भविष्य की अनिश्चितता को देखते हुए मांग को कम करने की रणनीति अपनाई जा सकती है.

क्या है एनर्जी लॉकडाउन का असली मतलब?

सरल शब्दों में कहें तो एनर्जी लॉकडाउन ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की एक ऐसी अवस्था है, जहां खपत पर कड़े अंकुश लगाए जाते हैं. इसकी कोई किताबी परिभाषा तो नहीं है, लेकिन जब ईंधन और बिजली की कमी होने लगती है, तो सरकारें मजबूरन आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियों पर पाबंदियां लगाती हैं. 

इसे आप संसाधनों का राशनिंग काल भी कह सकते हैं, जहां फिजूलखर्ची पर पूरी तरह रोक लगा दी जाती है, ताकि अनिवार्य सेवाओं के लिए ऊर्जा बचाई जा सके. यह समाज को एक अनुशासित उपभोग की ओर ले जाने का एक कड़ा तरीका है. 

यह भी पढ़ें: American Paratroopers Specialty: सामान्य सैनिक से कितने अलग होते हैं 'पैराट्रूपर्स', जिनको ईरान जंग में उतारने जा रहा अमेरिका?

सोशल मीडिया पर क्यों हो रही एनर्जी लॉकडाउन की चर्चा?

इस चर्चा को हवा देने में इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बड़ी भूमिका है. वे इन ऊर्जा संरक्षण के कदमों को 2020 के कोविड लॉकडाउन से जोड़कर पेश कर रहे हैं, जिससे आम जनता के मन में डर और उत्सुकता दोनों बढ़ गई है. जब लोग देखते हैं कि सरकारें वर्क फ्रॉम होम या गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक की बात कर रही हैं, तो वे इसे तुरंत पुराने लॉकडाउन जैसा मान लेते हैं. यही वजह है कि एनर्जी लॉकडाउन शब्द आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है और एक ट्रेंड बन चुका है. 

एनर्जी लॉकडाउन में किन चीजों पर कसेगी लगाम?

एनर्जी लॉकडाउन की स्थिति में सबसे पहले गाज परिवहन व्यवस्था पर गिर सकती है. ईंधन की राशनिंग के तहत पेट्रोल और डीजल की बिक्री को सीमित किया जा सकता है. बड़े शहरों में ट्रैफिक और ईंधन की खपत कम करने के लिए कार-फ्री संडे या ऑड-इवन जैसी व्यवस्था दोबारा लागू की जा सकती है. 

निजी बस ऑपरेटरों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में डीजल की कमी के कारण लंबी दूरी की यात्राएं महंगी और मुश्किल हो सकती हैं. सरकार नागरिकों को गैर-जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दे सकती है ताकि बचा हुआ ईंधन आवश्यक सेवाओं के लिए सुरक्षित रखा जा सके.

दफ्तरों और शिक्षण संस्थानों का स्वरूप बदलेगा

कोरोना काल की यादें ताजा करते हुए सरकार एक बार फिर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की गाइडलाइंस जारी कर सकती है. इसका मुख्य उद्देश्य दफ्तर जाने वाले लाखों लोगों द्वारा खर्च किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल की बचत करना है. इसी तरह, स्कूलों और कॉलेजों को भी ऑनलाइन मोड पर वापस जाने के लिए कहा जा सकता है. 

शिक्षण संस्थानों के बंद रहने से हजारों स्कूल बसें और निजी वाहन सड़कों से हट जाएंगे, जिससे ऊर्जा की बड़ी बचत होगी. यह कदम पूरी तरह से देश की ऊर्जा खपत के ग्राफ को नीचे लाने के लिए उठाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: समंदर में जहाजों को कैसे पता चलता है कि राइट जाना है या लेफ्ट, ईरान से भारत कैसे आते हैं शिप?

आयोजनों और मनोरंजन पर क्या पड़ेगा असर?

भारत में आईपीएल (IPL) जैसे बड़े आयोजनों का समय करीब है, लेकिन एनर्जी लॉकडाउन के चलते स्टेडियमों में दर्शकों के प्रवेश पर रोक लग सकती है. बड़ी भीड़ के जुटने से होने वाली बिजली की खपत और वहां तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल होने वाले निजी वाहनों को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा सकती है. 

सार्वजनिक कार्यक्रमों, रैलियों और बड़े जलसों पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है. हवाई यात्रा के क्षेत्र में भी उड़ानों की संख्या कम की जा सकती है, क्योंकि जेट फ्यूल (ATF) की बढ़ती कीमतें और सीमित उपलब्धता एविएशन सेक्टर के लिए चुनौती बन सकती है.

कमर्शियल गैस और उद्योगों पर संकट

ऊर्जा संकट का सीधा असर व्यापारिक गतिविधियों पर दिखना शुरू हो गया है. होटलों, रेस्टोरेंट्स, बेकरी और कैटरिंग व्यवसायों को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. कई शहरों में होटलों ने पहले ही अपना काम सीमित कर दिया है क्योंकि उनके पास खाना पकाने के लिए पर्याप्त गैस नहीं है. 

सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए उद्योगों को दी जाने वाली गैस की आपूर्ति में कटौती कर दी है. गैर-जरूरी उद्योग, जैसे पेट्रोकेमिकल और भारी विनिर्माण इकाइयां, अस्थायी रूप से बंद की जा सकती हैं ताकि बिजली घरों और घरों के लिए ऊर्जा बची रहे. 

घरेलू रसोई और गैस की वर्तमान स्थिति

वर्तमान में देश के कई राज्यों में गैस स्टेशनों पर किलोमीटर लंबी कतारें देखी जा रही हैं. लोग घबराहट में गैस सिलेंडर की खरीदारी कर रहे हैं, जिससे आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है. एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी में देरी हो रही है और नए कनेक्शनों पर अस्थायी रोक लगा दी गई है. 

कई इलाकों में सिलेंडर के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है और कालाबाजारी की खबरें भी आ रही हैं. सरकार ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे जरूरत से ज्यादा स्टॉक न करें, क्योंकि घरेलू उपयोग के लिए रसोई गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है. 

क्या खुला रहेगा और क्या होंगी प्राथमिकताएं?

एनर्जी लॉकडाउन का मतलब पूरी तरह से कामकाज ठप करना नहीं है, बल्कि ऊर्जा के इस्तेमाल को प्राथमिकता देना है. अस्पताल, आपातकालीन वाहन, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए ईंधन की निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी. सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो रेल, सरकारी बसें और ट्रेनें चलती रहेंगी ताकि आम जनता को कम से कम परेशानी हो. 

बिजली उत्पादन के लिए पावर प्लांट्स और रिफाइनरियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी. सरकार का मुख्य लक्ष्य आवासीय क्षेत्रों में बिजली और गैस की किल्लत को रोकना होगा, भले ही इसके लिए कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर को कुछ समय के लिए थामना पड़े.

यह भी पढ़ें: America War History: दुनिया का 'चौधरी' बनने वाला अमेरिका हार चुका है कई जंग, एक में तो मारे गए थे 58000 सैनिक?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 26 Mar 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
Iran Israel America War Middle East Tension Energy Lockdown Energy Lockdown In India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Energy Lockdown: भारत में हुआ 'एनर्जी लॉकडाउन' तो क्या-क्या हो जाएगा बंद, सोशल मीडिया पर चर्चा के बीच जान लीजिए जवाब
भारत में हुआ 'एनर्जी लॉकडाउन' तो क्या-क्या हो जाएगा बंद, सोशल मीडिया पर चर्चा के बीच जान लीजिए जवाब
जनरल नॉलेज
American Paratroopers Specialty: सामान्य सैनिक से कितने अलग होते हैं 'पैराट्रूपर्स', जिनको ईरान जंग में उतारने जा रहा अमेरिका?
सामान्य सैनिक से कितने अलग होते हैं 'पैराट्रूपर्स', जिनको ईरान जंग में उतारने जा रहा अमेरिका?
जनरल नॉलेज
8th Pay Commission: बेसिक सैलरी 18000 हजार तो कितना मिलेगा 8वें वेतन आयोग का एरियर, देख लीजिए कैलकुलेशन
बेसिक सैलरी 18000 हजार तो कितना मिलेगा 8वें वेतन आयोग का एरियर, देख लीजिए कैलकुलेशन
जनरल नॉलेज
मरीन्स, पैराट्रूपर्स और सैनिक, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने कितने जवान तैनात, नोट कर लीजिए नंबर
मरीन्स, पैराट्रूपर्स और सैनिक, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने कितने जवान तैनात, नोट कर लीजिए नंबर
Advertisement

वीडियोज

बुशहर में धमाका… हवा में जहर !|
War Update: युद्ध से कैसे होगी महंगाई स्ट्राइक? | ABP | Bharat ki Baat
Deal या जाल? Trump की रणनीति पर बड़ा सवाल
Petrol Pump पर लंबी कतार, मजबूरी में घोड़े से ऑफिस गया शख्स, Video Viral
Chitra Tripathi के किस सवाल पर तिलमिला गए Anurag Bhadoria
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
...तो ट्रंप बनते ईरान के सुप्रीम लीडर! अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों ठुकराया गद्दी पर बैठने का ऑफर?
...तो ट्रंप बनते ईरान के सुप्रीम लीडर! अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों ठुकराया गद्दी पर बैठने का ऑफर?
बिहार
'कृपया CM पद न छोड़ें, बिहार को आपकी...', पढ़ते ही मुस्कुराए नीतीश कुमार, स्टेज पर मंगवाया पोस्टर
'कृपया CM पद न छोड़ें, बिहार को आपकी...', पढ़ते ही मुस्कुराए नीतीश कुमार, स्टेज पर मंगवाया पोस्टर
इंडिया
Lockdown Fact Check: क्या सच में लगने वाला है लॉकडाउन, पीएम मोदी ने आखिर क्या कहा था? जानें असली बात
क्या सच में लगने वाला है लॉकडाउन, पीएम मोदी ने आखिर क्या कहा था? जानें असली बात
क्रिकेट
बेंगलुरु में नहीं होगी IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी, BCCI सेक्रेटरी ने दिया बड़ा बयान
बेंगलुरु में नहीं होगी IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी, BCCI सेक्रेटरी ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' में पगड़ी पहने रणवीर सिंह ने पी थी सिगरेट? बवाल के बाद आदित्य धर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'सख्त एक्शन लूंगा'
'धुरंधर 2' में पगड़ी पहने रणवीर सिंह ने पी थी सिगरेट? बवाल के बाद आदित्य धर ने तोड़ी चुप्पी
विश्व
ईरान की अमेरिका के साथ बातचीत के लिए दो टूक No, बोला- 'सिर्फ मित्र देशों के...', पाकिस्तान का डब्बागोल
ईरान की अमेरिका के साथ बातचीत के लिए दो टूक No, बोला- 'सिर्फ मित्र देशों के...', पाकिस्तान का डब्बागोल
ट्रेंडिंग
Bangladesh Bus Accident Viral Video: नदी में समां गई सवारियों से भरी बस, हर तरफ सुनाई दे रहीं बस चीखें... दिल थाम कर देखिएगा वीडियो
नदी में समां गई सवारियों से भरी बस, हर तरफ सुनाई दे रहीं बस चीखें... दिल थाम कर देखिएगा वीडियो
यूटिलिटी
घर पर LPG कनेक्शन था, अब ले लिया PNG, जानें कैसे सरेंडर होगा सिलेंडर
घर पर LPG कनेक्शन था, अब ले लिया PNG, जानें कैसे सरेंडर होगा सिलेंडर
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget