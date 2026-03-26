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Possible Restrictions in India Amid Energy Lockdown: भारत एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां लॉकडाउन शब्द गलियारों में गूंजने लगा है, लेकिन इस बार वजह कोई वायरस नहीं बल्कि एनर्जी यानी ऊर्जा का संकट है. Middle East में जारी तनाव और समुद्री व्यापार मार्गों में आई बाधाओं ने देश की ऊर्जा सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में दिए गए भाषणों और 25 मार्च को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद एनर्जी लॉकडाउन की चर्चा तेज हो गई है. अगर यह प्रभावी होता है, तो भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है. तेल की राशनिंग से लेकर वर्क फ्रॉम होम तक, बहुत कुछ बदलने वाला है.

कैसे शुरू हुई एनर्जी लॉकडाउन की चर्चा?

सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में एनर्जी लॉकडाउन शब्द तब से ट्रेंड कर रहा है जब प्रधानमंत्री ने संसद में वैश्विक सप्लाई चेन में आने वाली दिक्कतों का जिक्र किया है. केंद्र सरकार ने 25 मार्च को शाम 5 बजे एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत पर पड़ने वाले आर्थिक और ऊर्जा संबंधी प्रभावों पर चर्चा की गई. कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार ईंधन की खपत को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठा सकती है. हालांकि सरकार ने अब तक पेट्रोलियम पदार्थों का पर्याप्त स्टॉक होने का आश्वासन दिया है, लेकिन भविष्य की अनिश्चितता को देखते हुए मांग को कम करने की रणनीति अपनाई जा सकती है.

क्या है एनर्जी लॉकडाउन का असली मतलब?

सरल शब्दों में कहें तो एनर्जी लॉकडाउन ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की एक ऐसी अवस्था है, जहां खपत पर कड़े अंकुश लगाए जाते हैं. इसकी कोई किताबी परिभाषा तो नहीं है, लेकिन जब ईंधन और बिजली की कमी होने लगती है, तो सरकारें मजबूरन आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियों पर पाबंदियां लगाती हैं.

इसे आप संसाधनों का राशनिंग काल भी कह सकते हैं, जहां फिजूलखर्ची पर पूरी तरह रोक लगा दी जाती है, ताकि अनिवार्य सेवाओं के लिए ऊर्जा बचाई जा सके. यह समाज को एक अनुशासित उपभोग की ओर ले जाने का एक कड़ा तरीका है.

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सोशल मीडिया पर क्यों हो रही एनर्जी लॉकडाउन की चर्चा?

इस चर्चा को हवा देने में इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बड़ी भूमिका है. वे इन ऊर्जा संरक्षण के कदमों को 2020 के कोविड लॉकडाउन से जोड़कर पेश कर रहे हैं, जिससे आम जनता के मन में डर और उत्सुकता दोनों बढ़ गई है. जब लोग देखते हैं कि सरकारें वर्क फ्रॉम होम या गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक की बात कर रही हैं, तो वे इसे तुरंत पुराने लॉकडाउन जैसा मान लेते हैं. यही वजह है कि एनर्जी लॉकडाउन शब्द आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है और एक ट्रेंड बन चुका है.

एनर्जी लॉकडाउन में किन चीजों पर कसेगी लगाम?

एनर्जी लॉकडाउन की स्थिति में सबसे पहले गाज परिवहन व्यवस्था पर गिर सकती है. ईंधन की राशनिंग के तहत पेट्रोल और डीजल की बिक्री को सीमित किया जा सकता है. बड़े शहरों में ट्रैफिक और ईंधन की खपत कम करने के लिए कार-फ्री संडे या ऑड-इवन जैसी व्यवस्था दोबारा लागू की जा सकती है.

निजी बस ऑपरेटरों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में डीजल की कमी के कारण लंबी दूरी की यात्राएं महंगी और मुश्किल हो सकती हैं. सरकार नागरिकों को गैर-जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दे सकती है ताकि बचा हुआ ईंधन आवश्यक सेवाओं के लिए सुरक्षित रखा जा सके.

दफ्तरों और शिक्षण संस्थानों का स्वरूप बदलेगा

कोरोना काल की यादें ताजा करते हुए सरकार एक बार फिर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की गाइडलाइंस जारी कर सकती है. इसका मुख्य उद्देश्य दफ्तर जाने वाले लाखों लोगों द्वारा खर्च किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल की बचत करना है. इसी तरह, स्कूलों और कॉलेजों को भी ऑनलाइन मोड पर वापस जाने के लिए कहा जा सकता है.

शिक्षण संस्थानों के बंद रहने से हजारों स्कूल बसें और निजी वाहन सड़कों से हट जाएंगे, जिससे ऊर्जा की बड़ी बचत होगी. यह कदम पूरी तरह से देश की ऊर्जा खपत के ग्राफ को नीचे लाने के लिए उठाया जा सकता है.

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आयोजनों और मनोरंजन पर क्या पड़ेगा असर?

भारत में आईपीएल (IPL) जैसे बड़े आयोजनों का समय करीब है, लेकिन एनर्जी लॉकडाउन के चलते स्टेडियमों में दर्शकों के प्रवेश पर रोक लग सकती है. बड़ी भीड़ के जुटने से होने वाली बिजली की खपत और वहां तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल होने वाले निजी वाहनों को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा सकती है.

सार्वजनिक कार्यक्रमों, रैलियों और बड़े जलसों पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है. हवाई यात्रा के क्षेत्र में भी उड़ानों की संख्या कम की जा सकती है, क्योंकि जेट फ्यूल (ATF) की बढ़ती कीमतें और सीमित उपलब्धता एविएशन सेक्टर के लिए चुनौती बन सकती है.

कमर्शियल गैस और उद्योगों पर संकट

ऊर्जा संकट का सीधा असर व्यापारिक गतिविधियों पर दिखना शुरू हो गया है. होटलों, रेस्टोरेंट्स, बेकरी और कैटरिंग व्यवसायों को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. कई शहरों में होटलों ने पहले ही अपना काम सीमित कर दिया है क्योंकि उनके पास खाना पकाने के लिए पर्याप्त गैस नहीं है.

सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए उद्योगों को दी जाने वाली गैस की आपूर्ति में कटौती कर दी है. गैर-जरूरी उद्योग, जैसे पेट्रोकेमिकल और भारी विनिर्माण इकाइयां, अस्थायी रूप से बंद की जा सकती हैं ताकि बिजली घरों और घरों के लिए ऊर्जा बची रहे.

घरेलू रसोई और गैस की वर्तमान स्थिति

वर्तमान में देश के कई राज्यों में गैस स्टेशनों पर किलोमीटर लंबी कतारें देखी जा रही हैं. लोग घबराहट में गैस सिलेंडर की खरीदारी कर रहे हैं, जिससे आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है. एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी में देरी हो रही है और नए कनेक्शनों पर अस्थायी रोक लगा दी गई है.

कई इलाकों में सिलेंडर के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है और कालाबाजारी की खबरें भी आ रही हैं. सरकार ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे जरूरत से ज्यादा स्टॉक न करें, क्योंकि घरेलू उपयोग के लिए रसोई गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है.

क्या खुला रहेगा और क्या होंगी प्राथमिकताएं?

एनर्जी लॉकडाउन का मतलब पूरी तरह से कामकाज ठप करना नहीं है, बल्कि ऊर्जा के इस्तेमाल को प्राथमिकता देना है. अस्पताल, आपातकालीन वाहन, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए ईंधन की निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी. सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो रेल, सरकारी बसें और ट्रेनें चलती रहेंगी ताकि आम जनता को कम से कम परेशानी हो.

बिजली उत्पादन के लिए पावर प्लांट्स और रिफाइनरियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी. सरकार का मुख्य लक्ष्य आवासीय क्षेत्रों में बिजली और गैस की किल्लत को रोकना होगा, भले ही इसके लिए कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर को कुछ समय के लिए थामना पड़े.

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