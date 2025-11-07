Pakistan Protests Gen-Z: नेपाल के बाद पाकिस्तान में प्रदर्शन कर रहे युवा, जानें किन-किन देशों को Gen-Z से डरना जरूरी?
Pakistan Protests Gen-Z: नई पीढ़ी अब सड़कों पर उतर रही है. नेपाल से लेकर पाकिस्तान तक, जेन-जी की आवाज सत्ता की नींव हिला रही है. ऐसे में सवाल उठ रहा है, अगला नंबर किस देश का हो सकता है.
Pakistan Protests Gen-Z: नेपाल के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में एक महीने के अंदर फिर से विरोध की चिंगारी भड़क उठी है. गुरुवार को बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे. बताया जा रहा है कि इस बार आंदोलन की बागडोर नई पीढ़ी यानी जेन-जी के हाथों में है. यह विरोध मुजफ्फराबाद विश्वविद्यालय से शुरू हुआ, जहां छात्रों ने बढ़ी हुई फीस और बुनियादी सुविधाओं की कमी के खिलाफ आवाज उठाई. धीरे-धीरे यह प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में फैल गया और युवाओं का गुस्सा शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आने लगा.
आइए अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर किन-किन देशों को अब Gen-Z से डरने की जरूरत है.
कौन हैं Gen-Z?
Gen-Z, यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी, वही जो इंटरनेट, सोशल मीडिया और बदलाव की भाषा को सबसे बेहतर समझती है. इस पीढ़ी की सबसे बड़ी ताकत है कि यह पारंपरिक राजनीतिक सोच से बंधी नहीं है. जहां पुराने लोग सिस्टम के भीतर सुधार की बात करते हैं, वहीं ये युवा सिस्टम को बदलने की बात करते हैं. पाकिस्तान में इनका गुस्सा सिर्फ सरकार से नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से है जिसने वर्षों से उनके सपनों को सीमाओं में बांध रखा है.
नेपाल, श्रीलंका, अमेरिका में भी हो चुका है आंदोलन
दिलचस्प बात यह है कि जेन-जी का यह उभार सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है. कुछ समय पहले नेपाल में भी इसी पीढ़ी ने भ्रष्टाचार और राजनीतिक अक्षमता के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन किया था. श्रीलंका में आर्थिक संकट के दौरान सबसे पहले सड़कों पर उतरने वाले भी यही युवा थे. अमेरिका, फ्रांस और ईरान में भी जेन-जी अपनी बात सोशल मीडिया से लेकर संसद तक पहुंचा रहे हैं.
किन देशों को Gen-Z से डरना जरूरी?
इंडोनेशिया और म्यांमार
एशिया के इन देशों में जेन-जी सैन्य और धार्मिक नियंत्रण से असहज है. म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली को लेकर युवा पहले ही सशस्त्र विरोध तक जा चुके हैं, और इंडोनेशिया में इंटरनेट सेंसरशिप के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है.
नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका
अफ्रीकी देशों में जेन-जी सबसे ज्यादा बेबाक है. #EndSARS आंदोलन ने नाइजीरिया में साबित किया कि युवा अब शासन से जवाब चाहते हैं. दक्षिण अफ्रीका में भी गरीबी और नस्लीय असमानता के खिलाफ यह पीढ़ी संगठित हो रही है.
ब्रिटेन और जर्मनी
यूरोप के ये देश भी अछूते नहीं हैं. यहां जेन-जी जलवायु परिवर्तन, सामाजिक न्याय और रोजगार के अवसरों को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं. आने वाले दशक में यह राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं.
तुर्किए, ब्राजील और मेक्सिको
तुर्किए में राजनीतिक नियंत्रण और आर्थिक अस्थिरता के बीच युवा आंदोलन की संभावनाएं बढ़ सकती हैं. ब्राजील और मेक्सिको में बड़े युवा वर्ग, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के कारण जेन-जी राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का हिस्सा बन सकते हैं.
अमेरिका और यूरोप
इन देशों में जबकि लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन नस्लीय असमानता, शिक्षा, पर्यावरण और बेरोजगारी जैसे मुद्दे नए आंदोलनों को जन्म दे सकते हैं.
यह भी पढ़ें: Crypto Mining: कौन-सा देश कर रहा क्रिप्टोकरेंसी की सबसे ज्यादा माइनिंग, जानें क्या है भारत की स्थिति?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL