हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPakistan Protests Gen-Z: नेपाल के बाद पाकिस्तान में प्रदर्शन कर रहे युवा, जानें किन-किन देशों को Gen-Z से डरना जरूरी?

Pakistan Protests Gen-Z: नेपाल के बाद पाकिस्तान में प्रदर्शन कर रहे युवा, जानें किन-किन देशों को Gen-Z से डरना जरूरी?

Pakistan Protests Gen-Z: नई पीढ़ी अब सड़कों पर उतर रही है. नेपाल से लेकर पाकिस्तान तक, जेन-जी की आवाज सत्ता की नींव हिला रही है. ऐसे में सवाल उठ रहा है, अगला नंबर किस देश का हो सकता है.

07 Nov 2025 12:30 PM (IST)
Preferred Sources

Pakistan Protests Gen-Z: नेपाल के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में एक महीने के अंदर फिर से विरोध की चिंगारी भड़क उठी है. गुरुवार को बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे. बताया जा रहा है कि इस बार आंदोलन की बागडोर नई पीढ़ी यानी जेन-जी के हाथों में है. यह विरोध मुजफ्फराबाद विश्वविद्यालय से शुरू हुआ, जहां छात्रों ने बढ़ी हुई फीस और बुनियादी सुविधाओं की कमी के खिलाफ आवाज उठाई. धीरे-धीरे यह प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में फैल गया और युवाओं का गुस्सा शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आने लगा.

आइए अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर किन-किन देशों को अब Gen-Z से डरने की जरूरत है. 

कौन हैं Gen-Z?

Gen-Z, यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी, वही जो इंटरनेट, सोशल मीडिया और बदलाव की भाषा को सबसे बेहतर समझती है. इस पीढ़ी की सबसे बड़ी ताकत है कि यह पारंपरिक राजनीतिक सोच से बंधी नहीं है. जहां पुराने लोग सिस्टम के भीतर सुधार की बात करते हैं, वहीं ये युवा सिस्टम को बदलने की बात करते हैं. पाकिस्तान में इनका गुस्सा सिर्फ सरकार से नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से है जिसने वर्षों से उनके सपनों को सीमाओं में बांध रखा है.

नेपाल, श्रीलंका, अमेरिका में भी हो चुका है आंदोलन

दिलचस्प बात यह है कि जेन-जी का यह उभार सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है. कुछ समय पहले नेपाल में भी इसी पीढ़ी ने भ्रष्टाचार और राजनीतिक अक्षमता के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन किया था. श्रीलंका में आर्थिक संकट के दौरान सबसे पहले सड़कों पर उतरने वाले भी यही युवा थे. अमेरिका, फ्रांस और ईरान में भी जेन-जी अपनी बात सोशल मीडिया से लेकर संसद तक पहुंचा रहे हैं.

किन देशों को Gen-Z से डरना जरूरी?

इंडोनेशिया और म्यांमार

एशिया के इन देशों में जेन-जी सैन्य और धार्मिक नियंत्रण से असहज है. म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली को लेकर युवा पहले ही सशस्त्र विरोध तक जा चुके हैं, और इंडोनेशिया में इंटरनेट सेंसरशिप के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है.

नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका

अफ्रीकी देशों में जेन-जी सबसे ज्यादा बेबाक है. #EndSARS आंदोलन ने नाइजीरिया में साबित किया कि युवा अब शासन से जवाब चाहते हैं. दक्षिण अफ्रीका में भी गरीबी और नस्लीय असमानता के खिलाफ यह पीढ़ी संगठित हो रही है.

ब्रिटेन और जर्मनी

यूरोप के ये देश भी अछूते नहीं हैं. यहां जेन-जी जलवायु परिवर्तन, सामाजिक न्याय और रोजगार के अवसरों को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं. आने वाले दशक में यह राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं.

तुर्किए, ब्राजील और मेक्सिको 

तुर्किए में राजनीतिक नियंत्रण और आर्थिक अस्थिरता के बीच युवा आंदोलन की संभावनाएं बढ़ सकती हैं. ब्राजील और मेक्सिको में बड़े युवा वर्ग, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के कारण जेन-जी राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का हिस्सा बन सकते हैं.

अमेरिका और यूरोप

इन देशों में जबकि लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन नस्लीय असमानता, शिक्षा, पर्यावरण और बेरोजगारी जैसे मुद्दे नए आंदोलनों को जन्म दे सकते हैं.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
07 Nov 2025 12:30 PM (IST)
