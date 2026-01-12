New PM Office: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया ऑफिस कॉम्पलेक्स अब पूरा होने वाला है. इसका नाम सेवा तीर्थ रखा गया है. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री इस महीने नए ऑफिस में शिफ्ट हो जाएंगे. आपको बता दें की सेवा तीर्थ परिसर के साथ ही प्रधानमंत्री के नए आवास का निर्माण भी चल रहा है. एक बार यह निर्माण पूरा हो जाए तो प्रधानमंत्री आधिकारिक तौर पर 7 लोक कल्याण मार्ग से इस नए बनाए गए परिसर में चले जाएंगे. इसी बीच आइए जानते हैं कि सात लोक कल्याण मार्ग से कितना बड़ा है या फिर छोटा है नया पीएम ऑफिस.

सात लोक कल्याण मार्ग

सात लोक कल्याण मार्ग पर मौजूदा प्रधानमंत्री कॉम्पलेक्स सेंट्रल दिल्ली में एक बड़े हरे-भरे कैंपस में फैला हुआ है. इस परिसर का कुल एरिया लगभग 12 एकड़ है. इसमें पांच बंगले हैं. जिनके नंबर 1,3,5,7 और 9 हैं. इनमें से बंगला नंबर 7 प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में काम करता है और बंगला नंबर 5 प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है.

यह कॉम्पलेक्स ज्यादा रिहायशी है जिसमें ऑफिस की सुविधा बंगले स्टाइल की इमारत में शामिल हैं. हालांकि जमीन के मामले में या काफी बड़ा है लेकिन इसका सेटअप होरिजेंटल रूप से फैला हुआ है.

नया पीएमओ और आवास परिसर

प्रधानमंत्री का नया ऑफिस परिसर जिसे सेवा तीर्थ कहा जाता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन के बड़े रीडेवलपमेंट के हिस्से के रूप में रायसीना हिल्स के पास बनाया गया है. सेवा तीर्थ का कुल बिल्ड अप एरिया लगभग 2,26,203 वर्ग फुट है. कई बंगलो के बजाय इसमें मल्टी स्टोरी इमारतें हैं. सेवा तीर्थ 1 को प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, सेवा तीर्थ 2 को कैबिनेट सचिवालय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और इसी के साथ सेवा तीर्थ 3 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा.

एरिया की तुलना

जमीन के हिसाब से 7 लोक कल्याण मार्ग काफी बड़ा है. यह 12 एकड़ की प्राइम रियल एस्टेट में फैला हुआ है. वहीं सेवा तीर्थ का एरिया छोटा है लेकिन यह बने हुए और इस्तेमाल करने लायक ऑफिस स्पेस के मामले में ज्यादा बेहतर है. सेवा तीर्थ लोक कल्याण मार्ग की बंगले वाली खुली जगह को कॉपी करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि गवर्नेंस के कामों को एक कंपैक्ट, सुरक्षित माहौल में एक जगह लाने के लिए बनाया गया है.

