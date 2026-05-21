हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजModi Meloni Melody Diplomacy: टॉफी, मीम और ट्रिलियन डॉलर डील, जानें मोदी-मेलोनी दोस्ती के पीछे छिपी सबसे बड़ी स्ट्रैटजी

Modi Meloni Melody Diplomacy: टॉफी, मीम और ट्रिलियन डॉलर डील, जानें मोदी-मेलोनी दोस्ती के पीछे छिपी सबसे बड़ी स्ट्रैटजी

Modi Meloni Melody Diplomacy: पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी देकर सोशल मीडिया के मीम ट्रेंड को कूटनीति में बदल दिया. इस पर्सनल केमिस्ट्री के पीछे बड़ी रणनीतिक तैयारी है.

By : निधि पाल | Updated at : 21 May 2026 01:22 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • तकनीक, सुरक्षा और वैश्विक मुद्दों पर साझा सहयोग का रोडमैप तैयार.

Modi Meloni Melody Diplomacy: अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में अक्सर गंभीर चेहरों और सख्त बैठकों की तस्वीरें ही सामने आती हैं, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की धरती पर पहुंचे, तो वहां एक बिल्कुल अलग ही नजारा देखने को मिला. पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भारत की मशहूर मेलोडी टॉफी का पूरा पैकेट तोहफे में देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया. सोशल मीडिया पर इस मुलाकात का वीडियो बिजली की तेजी से वायरल हो रहा है. पहली नजर में यह भले ही सिर्फ एक दोस्ताना अंदाज या मीम जैसा लगे, लेकिन इसके पीछे अरबों डॉलर की बेहद गंभीर वैश्विक रणनीति काम कर रही है.

मीम्स से निकली कूटनीति

इंटरनेट की दुनिया में काफी समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के नामों को आपस में जोड़कर 'मेलोडी' (#Melodi) शब्द खूब ट्रेंड कर रहा था. इस डिजिटल ट्रेंड और मजेदार मीम्स को पीएम मोदी ने बेहद चतुराई से अपनी विदेश नीति का एक अहम हिस्सा बना लिया. रोम में मेलोनी को मेलोडी टॉफी थमाकर उन्होंने यह दिखा दिया कि भारत आज के दौर की नई डिजिटल संस्कृति को कितनी अच्छी तरह समझता है. इस एक छोटे से कदम ने दोनों देशों के बीच के औपचारिक रिश्तों को अचानक बहुत सहज और व्यक्तिगत स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है.

टॉफी के मीठे स्वाद के पीछे कितना गहरा संदेश?

मुलाकात के दौरान जब पीएम मोदी ने मेलोडी टॉफी का पैकेट जॉर्जिया मेलोनी के हाथों में सौंपा, तो उनके चेहरे पर आई मुस्कान ने सुर्खियां बटोर लीं. यह साधारण सी दिखने वाली टॉफी डिप्लोमेसी असल में दोनों नेताओं के बीच की उस मजबूत और खास केमिस्ट्री को बयां करती है, जो आज के समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम देखने को मिलती है. कूटनीति के जानकारों का मानना है कि इस तरह के अनूठे प्रयोगों से दो देशों की जनता भी आपस में बहुत जल्दी जुड़ाव महसूस करने लगती है, जिसका सीधा फायदा आगे चलकर बड़े सरकारी समझौतों को जमीन पर उतारने में मिलता है. 

यह भी पढ़ें: चीन-अमेरिका की दोस्ती हो गई तो भारत को कितना नुकसान? जान लें सारे समीकरण

अरबों डॉलर की खास रणनीतिक साझेदारी का सफर

टॉफी और हल्के-फुल्के मीम्स की इस बेहद खूबसूरत आड़ में दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है. भारत और इटली के आपसी रिश्तों को अब 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' (Special Strategic Partnership) के दर्जे में अपग्रेड कर दिया गया है. इसका साफ मतलब यह है कि आने वाले समय में दोनों देश सिर्फ सामान्य व्यापार ही नहीं करेंगे, बल्कि वैश्विक मुद्दों और सुरक्षा के मोर्चे पर भी एक-दूसरे का खुलकर साथ देंगे. यह नया समझौता दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक बहुत बड़ा बूस्ट देने के इरादे से किया गया है. 

व्यापार को 21 अरब डॉलर पहुंचाने का महाप्लान

इस गहरी दोस्ती के पीछे का सबसे पहला और बड़ा आर्थिक एजेंडा भारत और इटली के बीच के व्यापारिक रिश्तों को कई गुना मजबूत करना है. मौजूदा योजना के मुताबिक, दोनों देशों ने मिलकर साल 2029 तक अपने आपसी व्यापार को 20 अरब यूरो यानी लगभग 21 अरब डॉलर के विशाल आंकड़े तक पहुंचाने का एक बड़ा लक्ष्य तय किया है. भारत के लिए इटली इस समय पूरे यूरोपीय बाजार में एंट्री करने के लिए सबसे भरोसेमंद और मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में उभर रहा है, जिससे भारतीय कंपनियों को भारी फायदा होगा.

चीनी चुनौती के खिलाफ खड़ा होता नया कॉरिडोर

इस रणनीतिक मेलजोल के पीछे सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) को लेकर है. इटली इस बेहद महत्वाकांक्षी ग्लोबल ट्रेड कॉरिडोर का सबसे बड़ा और मुखर समर्थक बनकर सामने आया है. इस पूरे प्रोजेक्ट को चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) के एक बहुत ही मजबूत और सुरक्षित रणनीतिक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है. इटली का साथ मिलने से भारत को इस रूट के जरिए यूरोप तक अपनी सीधी और बिना किसी बाधा के व्यापारिक पहुंच बनाने में बहुत बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद है. 

हाईटेक तकनीक और सुरक्षा का साझा रोडमैप

बात सिर्फ व्यापार और रास्तों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों ने मिलकर सुरक्षा के मोर्चे पर भी एक बेहद मजबूत डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप तैयार किया है. इस समझौते के तहत भारत और इटली मिलकर आधुनिक सैन्य उपकरणों का सह-विकास और सह-उत्पादन करेंगे. इसके साथ ही आने वाले समय की सबसे आधुनिक तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), अंतरिक्ष अनुसंधान (स्पेस टेक्नोलॉजी) और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्रों में दोनों देश अपने अनुभव और तकनीक को साझा करेंगे, जो भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा. 

'डिजाइन, डेवलप और ग्लोबल डिलीवरी' का नया विजन

दोनों देशों की क्षमताओं को मिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया वैश्विक विजन पेश किया. उन्होंने कहा कि इटली अपने बेहतरीन डिजाइन और सटीकता (सटीक इंजीनियरिंग) के लिए जाना जाता है, जबकि भारत के पास असीमित प्रतिभा, बड़ा बाजार और किफायती नवाचार (अफोर्डेबल इनोवेशन) की ताकत है. इसी को आधार बनाकर दोनों देश अब 'डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली, एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड' के सिद्धांत पर काम करेंगे. इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए 'भारत-इटली संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना 2025-2029' तैयार की गई है, जो इस साझेदारी को समयबद्ध और व्यावहारिक ढांचा देगी. 

सुरक्षा, रक्षा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर साझा रणनीति

नेताओं के बीच पिछले साढ़े तीन सालों में हुई सात मुलाकातों का जिक्र करते हुए पीएम मेलोनी ने दोनों देशों के आपसी भरोसे और ईमानदारी भरी दोस्ती की सराहना की. वैश्विक सुरक्षा के मोर्चे पर इटली ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में जहाजों की मुक्त आवाजाही (फ्री नेविगेशन) की वकालत की. 

वहीं, पीएम मोदी ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि दोनों देशों का 'डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप' अब रक्षा उपकरणों के सह-विकास और सह-उत्पादन का रास्ता साफ कर रहा है. दो बड़ी समुद्री ताकतें होने के नाते भारत और इटली शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे. इसके साथ ही, दोनों देशों ने आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ अपनी साझा लड़ाई को पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल के रूप में पेश किया है. 

व्यक्तिगत तालमेल से बदलती दुनिया की राजनीति

इस पूरी मुलाकात का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि आधुनिक दौर की कूटनीति अब सिर्फ बंद कमरों के समझौतों और फाइलों तक सीमित नहीं रह गई है. नेताओं के बीच का आपसी तालमेल और व्यक्तिगत कूटनीति आज के समय में सबसे बड़ी डील को आसान बनाने का जरिया बन चुकी है. पीएम मोदी की यह 'मेलोडी' चाल इसी रणनीति का एक बेजोड़ हिस्सा है, जहां एक छोटी सी भारतीय टॉफी ने बहुत ही सहज तरीके से भारत और इटली के बीच ट्रिलियन डॉलर के आर्थिक और रणनीतिक सहयोग का एक नया और सुनहरा रास्ता खोल दिया है.

यह भी पढ़ें: When was Melody chocolate launched: कब बनी थी Parle की Melody चॉकलेट, जो पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को दी गिफ्ट?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 21 May 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Modi Meloni Modi Meloni Melody Modi Meloni Melody Diplomacy Modi Meloni Memes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Modi Meloni Melody Diplomacy: टॉफी, मीम और ट्रिलियन डॉलर डील, जानें मोदी-मेलोनी दोस्ती के पीछे छिपी सबसे बड़ी स्ट्रैटजी
टॉफी, मीम और ट्रिलियन डॉलर डील, जानें मोदी-मेलोनी दोस्ती के पीछे छिपी सबसे बड़ी स्ट्रैटजी
जनरल नॉलेज
Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में विधायकों की 'हॉर्स ट्रेडिंग' की आहट! जानें क्या होता है इसका मतलब और कहां से आया यह शब्द?
तमिलनाडु में विधायकों की 'हॉर्स ट्रेडिंग' की आहट! जानें क्या होता है इसका मतलब और कहां से आया यह शब्द?
जनरल नॉलेज
Vande Mataram: पश्चिम बंगाल के मदरसों में 'वंदे मातरम' अनिवार्य, क्या यूपी में भी है ऐसा नियम?
पश्चिम बंगाल के मदरसों में 'वंदे मातरम' अनिवार्य, क्या यूपी में भी है ऐसा नियम?
जनरल नॉलेज
Jahangir Khan Falta By Election: फाल्टा चुनाव में जहांगीर खान के नाम पर अब भी पड़ रहे वोट, चुनाव जीते तो क्या बनेंगे विधायक?
फाल्टा चुनाव में जहांगीर खान के नाम पर अब भी पड़ रहे वोट, चुनाव जीते तो क्या बनेंगे विधायक?
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Case: आखिर क्या हुआ था? ट्विशा केस के 7 बड़े सवाल | Breaking | Justice For Twisha |
Twisha Sharma Case: क्या खोलेगा दिशा केस का राज? | Breaking News | Justice For Twisha |
Modi Meloni | Rahul Gandhi on PM Modi: सरकार ने राहुल गांधी के बयान पर जताई कड़ी नाराजगी | Breaking
Trump Ultimatum | Iran-US War Update: यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का चीन दौरा क्यों है बेहद अहम?
बेटी की मौत का सच जानना चाहता परिवार, कोर्ट से नहीं मिली राहत | Twisha Sharma Death Case | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Political Storm: 'सबको वर्क फ्रॉम होम और खुद...', पीएम मोदी ने मेलोनी को दी मेलोडी टॉफी तो भड़की कांग्रेस नेता
'सबको वर्क फ्रॉम होम और खुद...', पीएम मोदी ने मेलोनी को दी मेलोडी टॉफी तो भड़की कांग्रेस नेता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पापा मुझे ले जाओ, ये लोग मार देंगे', कुछ ही घंटे बाद मिली पुष्पेंद्री की लाश, 3 महीने पहले हुई थी शादी
'पापा मुझे ले जाओ, ये लोग मार देंगे', कुछ ही घंटे बाद मिली पुष्पेंद्री की लाश, 3 महीने पहले हुई थी शादी
इंडिया
इस बार गर्मी बना देगी धरती को भट्टी, जानिए सुपर अल नीनो का भारत पर कितना बड़ा असर?
इस बार गर्मी बना देगी धरती को भट्टी, जानिए सुपर अल नीनो का भारत पर कितना बड़ा असर?
क्रिकेट
CSK Playoff Scenarios: सिर्फ GT को हराने से नहीं बनेगा काम, जानिए प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है चेन्नई सुपर किंग्स
सिर्फ GT को हराने से नहीं बनेगा काम, जानिए प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है CSK
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
इंडिया
मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
इंडिया
संकट के बीच PM मोदी आज करेंगे बड़ी मीटिंग, मंत्रियों को दिल्ली न छोड़ने का आदेश, क्या होने वाला है
संकट के बीच PM मोदी आज करेंगे बड़ी मीटिंग, मंत्रियों को दिल्ली न छोड़ने का आदेश, क्या होने वाला है
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज से, ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उतरे ड्राइवर्स
दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज से, ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उतरे ड्राइवर्स
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget