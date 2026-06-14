फ्रांस की वो चीज, जिसके बिना अधूरी है भारत के ज्यादातर घरों की रसोई

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार रात फ्रांस के नीस शहर पहुंचे. होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया. इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी आज वहां दोपहर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं. इसके साथ ही वह 'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन भी करेंगे. दोनों देशों के बीच होने वाली इस मुलाकात के दौरान टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ टेक, मेडिकल टेक्नोलॉजी, AI, सेमीकंडक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े 12 बड़े समझौते होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है. इन बड़े समझौतों और कूटनीतिक चर्चाओं के बीच क्या आप जानते हैं कि फ्रांस की एक ऐसी चीज भी है जिसके बिना आज भारत के ज्यादातर घरों की रसोई पूरी तरह अधूरी मानी जाती है. आइए इसके बारे में जानते हैं.

इसके बिना अधूरा है भारतीय किचन

हम बात कर रहे हैं आधुनिक रसोई की सबसे बड़ी जरूरत यानी प्रेशर कुकर की. आज भारत का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल न होता हो. दाल बनानी हो या कोई सब्जी उबालनी हो, यह बर्तन हर रसोई का मुख्य हिस्सा बन चुका है. लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि इस उपयोगी बर्तन की शुरुआत भारत में नहीं बल्कि फ्रांस में हुई थी. फ्रांस के एक वैज्ञानिक की लगन और उनके एक छोटे से प्रयोग ने पूरी दुनिया के इंसानों के खान-पान और खाना पकाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया.

एक वैज्ञानिक की अनोखी तरकीब

भाप की शक्ति का बेहतरीन उपयोग करके सबसे पहला 'स्टीम डाइजेस्टर' बनाने वाले फ्रांसीसी वैज्ञानिक का नाम डेनिस पैपिन था. यह कहानी सन 1672 की है जब फ्रांस के ब्लोइस शहर से एक युवक किस्मत आजमाने इंग्लैंड पहुंचा था. इस युवक की विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रुचि थी. उसने किसी तरह से कोशिश करके वहां के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर रॉबर्ट बॉयल की प्रयोगशाला में एक सहायक के रूप में नौकरी पा ली. इस युवक को लगातार नए-नए वैज्ञानिक प्रयोग करते रहने की एक गजब की धुन सवार रहती थी.

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प्रयोगशाला में हुआ कमाल

एक दिन प्रयोगशाला में काम करते समय इस फ्रांसीसी युवक के दिमाग में एक विचार आया. उसने सोचा कि अगर पानी पर दबाव बढ़ाया जाए तो उसका बॉयलिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए. अपनी इसी सोच को परखने के लिए उसने प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाले एक बर्तन को पानी से पूरा भर दिया. इसके बाद उसने उस बर्तन के ढक्कन को पेंच और लीवर की मदद से चारों तरफ से बहुत अच्छी तरह से बंद कर दिया और नीचे आग जला दी. चंद मिनटों के अंदर ही उस बंद बर्तन में भाप रुकने लगी और उसने पानी पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया.

वक्त की बड़ी बचत

इस प्रयोग के दौरान युवक ने देखा कि खुले या सामान्य रूप से ढके बर्तन की तुलना में उस बंद बर्तन में पानी बहुत ही कम समय में उबल गया था. अपनी इस सफलता के बाद युवक ने एक और प्रयोग करने का फैसला किया. उसने उसी पूरी तरह से बंद बर्तन में कुछ सब्जियां डालकर उन्हें उबालने की कोशिश की. इस बार भी परिणाम बिल्कुल पहले जैसा ही रहा और सब्जियां बहुत ही कम समय में अच्छी तरह उबल गईं. इस नए आविष्कार ने यह साबित कर दिया कि बंद बर्तन में दबाव के कारण खाना बहुत तेजी से पक सकता है.

सुरक्षा के लिए अपनाया अनोखा उपाय

इस प्रयोग के सफल होने के बाद भी वैज्ञानिक युवक के सामने एक बहुत बड़ी उलझन खड़ी थी. उसे इस बात का अच्छे से अंदाजा था कि बंद बर्तन में अगर लगातार चीजें उबलती रहीं, तो अंदर बनने वाली भारी भाप पूरे बर्तन के चीथड़े उड़ा सकती है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. इस भयानक खतरे को दूर करने के लिए युवक ने बर्तन के ढक्कन में एक छोटा सा छेद किया और वहां पर एक हल्की धातु का पेंच लगा दिया. इससे अगर बर्तन में भाप जरूरत से ज्यादा बनती, तो वह पेंच टूट जाता और पूरी भाप सुरक्षित बाहर निकल जाती.

डाइजेस्टर से कुकर तक का सफर

इस सुरक्षा तकनीक के कारण बर्तन पूरी तरह सुरक्षित हो गया और वैज्ञानिक ने वर्ष 1679 में इस अद्भुत बर्तन का आविष्कार पूरा किया. उन्होंने अपने इस नए उपकरण का नाम 'स्टीम डाइजेस्टर' रखा था. देखते ही देखते इस नए उपकरण की पूरी दुनिया में भारी धूम मच गई. वैज्ञानिक डेनिस पैपिन ने अपनी इसी धुन में आधुनिक प्रेशर कुकर का आविष्कार कर दिया था. इसके मूल मॉडल का मुख्य उद्देश्य मांस और हड्डियों को उच्च दबाव वाली भाप में आसानी से गलाना था. शुरुआती मॉडलों में प्रेशर रिलीफ का सही सिस्टम न होने से विस्फोट होते थे, जिसे बाद में सेफ्टी वाल्व जोड़कर ठीक किया गया. इसी तकनीक से बाद में आधुनिक प्रेशर कुकर का जन्म हुआ, जो आज हर भारतीय रसोईं में इस्तेमाल होता है.

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