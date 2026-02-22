1 किलोमीटर चलने पर नमो भारत में कितना आता है खर्च, जान लीजिए पूरे रूट की लागत

दिल्ली से मेरठ के बीच सफर अब पहले जैसा नहीं रहेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराय काले खां से बेगमपुल तक नमो भारत को हरी झंडी दिखा दी है. अब यहां सिर्फ एक ट्रेन नहीं चलेगी, बल्कि पूरे एनसीआर की रफ्तार बदलने वाली है. ऐसे में सवाल सबके मन में है कि आखिर इस हाई-स्पीड सफर की जेब पर कितनी मार पड़ेगी? क्या यह कार से सस्ता है या महंगा? आइए समझते हैं.

हरी झंडी के साथ नई शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के बेगमपुल तक नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है. इसके साथ ही मेरठ मेट्रो सेवा की भी शुरुआत हो चुकी है. 20 फरवरी को सराय काले खां से मेरठ बेगमपुल तक नॉन-स्टॉप ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया गया. मेरठ साउथ से बेगमपुल तक मेट्रो का ट्रायल भी किया गया, और अब 22 फरवरी से नियमित संचालन शुरू हो गया है. यह कॉरिडोर दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल नेटवर्क का हिस्सा है, जिसे तेज, आरामदायक और समय बचाने वाला विकल्प माना जा रहा है.

1 किलोमीटर पर कितना खर्च?

आंकड़ों के मुताबिक, नमो भारत एक्सप्रेस का औसत किराया लगभग 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर पड़ता है. ऐसे में तुलना करें तो एक मध्यम श्रेणी की सीएनजी कार से सफर करने पर औसत खर्च करीब 3.50 रुपये प्रति किलोमीटर आता है. यानी प्रति किलोमीटर लगभग 1 रुपये की बचत होती है.

पहली नजर में यह फर्क छोटा लग सकता है, लेकिन रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों के लिए यह बचत महीने भर में काफी बड़ी हो जाती है. छात्र, नौकरीपेशा लोग और रोज मेरठ से दिल्ली आने वाले यात्रियों को इससे सीधा फायदा मिल सकता है.

पूरे रूट की लागत का गणित

रैपिड रेल कॉरिडोर पर किराया 20 रुपये से शुरू होता है. स्टैंडर्ड क्लास में दुहाई से गुलधर या न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक अधिकतम किराया 150 रुपये तक है. मोदीपुरम से सराय काले खां तक लगभग 82 किलोमीटर की दूरी तय करने पर अनुमानित खर्च करीब 210 रुपये बैठता है. वहीं मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 23 किलोमीटर के सफर का खर्च करीब 60 रुपये है. मेरठ शहर के भीतर यात्रा करने पर किराया 20 से 30 रुपये के बीच रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम किराया 60 रुपये तक जा सकता है.

समय की भी है बचत

नमो भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार है. दिल्ली से मेरठ का सफर अब काफी कम समय में पूरा होगा. जहां सड़क मार्ग से ट्रैफिक में फंसकर डेढ़ से दो घंटे लग सकते हैं, वहीं रैपिड रेल से समय की बड़ी बचत संभव है. यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे सिर्फ सस्ता विकल्प नहीं, बल्कि समय बचाने वाला समाधान भी मानते हैं. रोजाना आने-जाने वालों के लिए यह सुविधा जीवनशैली में बड़ा बदलाव ला सकती है.

एनसीआर के लिए नया अध्याय

दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का संचालन एनसीआर के परिवहन ढांचे को नई दिशा देगा. कम किराया, तेज रफ्तार और आरामदायक सफर इसे आम यात्रियों के लिए आकर्षक बना रहा है. कुल मिलाकर देखें तो 1 किलोमीटर पर 2.50 रुपये का औसत खर्च और पूरे रूट पर संतुलित किराया नमो भारत को एक किफायती और आधुनिक विकल्प बनाता है. आने वाले समय में यह दिल्ली और मेरठ के बीच रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन सकता है.

