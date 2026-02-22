हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज1 किलोमीटर चलने पर नमो भारत में कितना आता है खर्च, जान लीजिए पूरे रूट की लागत

1 किलोमीटर चलने पर नमो भारत में कितना आता है खर्च, जान लीजिए पूरे रूट की लागत

नमो भारत ने दिल्ली-मेरठ सफर का गणित बदल दिया है. आइए जानें कि इसमें 1 किलोमीटर चलने पर आखिर कितना खर्चा आता है और इस पूरे रूट पर कितनी कॉस्ट लगेगी.

By : निधि पाल | Updated at : 22 Feb 2026 12:31 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली से मेरठ के बीच सफर अब पहले जैसा नहीं रहेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराय काले खां से बेगमपुल तक नमो भारत को हरी झंडी दिखा दी है. अब यहां सिर्फ एक ट्रेन नहीं चलेगी, बल्कि पूरे एनसीआर की रफ्तार बदलने वाली है. ऐसे में सवाल सबके मन में है कि आखिर इस हाई-स्पीड सफर की जेब पर कितनी मार पड़ेगी? क्या यह कार से सस्ता है या महंगा? आइए समझते हैं.

हरी झंडी के साथ नई शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के बेगमपुल तक नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है. इसके साथ ही मेरठ मेट्रो सेवा की भी शुरुआत हो चुकी है. 20 फरवरी को सराय काले खां से मेरठ बेगमपुल तक नॉन-स्टॉप ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया गया. मेरठ साउथ से बेगमपुल तक मेट्रो का ट्रायल भी किया गया, और अब 22 फरवरी से नियमित संचालन शुरू हो गया है. यह कॉरिडोर दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल नेटवर्क का हिस्सा है, जिसे तेज, आरामदायक और समय बचाने वाला विकल्प माना जा रहा है. 

1 किलोमीटर पर कितना खर्च?

आंकड़ों के मुताबिक, नमो भारत एक्सप्रेस का औसत किराया लगभग 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर पड़ता है. ऐसे में तुलना करें तो एक मध्यम श्रेणी की सीएनजी कार से सफर करने पर औसत खर्च करीब 3.50 रुपये प्रति किलोमीटर आता है. यानी प्रति किलोमीटर लगभग 1 रुपये की बचत होती है. 

पहली नजर में यह फर्क छोटा लग सकता है, लेकिन रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों के लिए यह बचत महीने भर में काफी बड़ी हो जाती है. छात्र, नौकरीपेशा लोग और रोज मेरठ से दिल्ली आने वाले यात्रियों को इससे सीधा फायदा मिल सकता है.

पूरे रूट की लागत का गणित

रैपिड रेल कॉरिडोर पर किराया 20 रुपये से शुरू होता है. स्टैंडर्ड क्लास में दुहाई से गुलधर या न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक अधिकतम किराया 150 रुपये तक है. मोदीपुरम से सराय काले खां तक लगभग 82 किलोमीटर की दूरी तय करने पर अनुमानित खर्च करीब 210 रुपये बैठता है. वहीं मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 23 किलोमीटर के सफर का खर्च करीब 60 रुपये है. मेरठ शहर के भीतर यात्रा करने पर किराया 20 से 30 रुपये के बीच रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम किराया 60 रुपये तक जा सकता है.

समय की भी है बचत

नमो भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार है. दिल्ली से मेरठ का सफर अब काफी कम समय में पूरा होगा. जहां सड़क मार्ग से ट्रैफिक में फंसकर डेढ़ से दो घंटे लग सकते हैं, वहीं रैपिड रेल से समय की बड़ी बचत संभव है. यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे सिर्फ सस्ता विकल्प नहीं, बल्कि समय बचाने वाला समाधान भी मानते हैं. रोजाना आने-जाने वालों के लिए यह सुविधा जीवनशैली में बड़ा बदलाव ला सकती है. 

एनसीआर के लिए नया अध्याय

दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का संचालन एनसीआर के परिवहन ढांचे को नई दिशा देगा. कम किराया, तेज रफ्तार और आरामदायक सफर इसे आम यात्रियों के लिए आकर्षक बना रहा है. कुल मिलाकर देखें तो 1 किलोमीटर पर 2.50 रुपये का औसत खर्च और पूरे रूट पर संतुलित किराया नमो भारत को एक किफायती और आधुनिक विकल्प बनाता है. आने वाले समय में यह दिल्ली और मेरठ के बीच रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन सकता है.

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या भारत को टैरिफ रिटर्न देंगे ट्रंप, जान लें नियम

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 22 Feb 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
Delhi Meerut Rapid Rail Namo Bharat Train Narendra Modi Namo Bharat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
कैसे काम करता है एंटी बैलेस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे डेवलप करने जा रहे भारत और इजरायल
कैसे काम करता है एंटी बैलेस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे डेवलप करने जा रहे भारत और इजरायल
जनरल नॉलेज
1 किलोमीटर चलने पर नमो भारत में कितना आता है खर्च, जान लीजिए पूरे रूट की लागत
1 किलोमीटर चलने पर नमो भारत में कितना आता है खर्च, जान लीजिए पूरे रूट की लागत
जनरल नॉलेज
Sudarshan Chakra Air Defence: क्या है भारत का सुदर्शन चक्र, जानिए कितना एडवांस होगा यह सिस्टम?
क्या है भारत का सुदर्शन चक्र, जानिए कितना एडवांस होगा यह सिस्टम?
जनरल नॉलेज
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या भारत को टैरिफ रिटर्न देंगे ट्रंप, जान लें नियम
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या भारत को टैरिफ रिटर्न देंगे ट्रंप, जान लें नियम
Advertisement

वीडियोज

Delhi पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, 6 संदिग्ध गिरफ्तार | Breaking | ABP News
PM Modi In Meerut: 55 मिनट में 82 KM का सफर...जानें नमो भारत कॉरिडोर की खास बातें | Meerut Metro
PM Modi In Meerut: दिल्ली से मेरठ का सफर अब मिनटों में..PM आज करेंगे नमो भारत–मेरठ मेट्रो का शुभारंभ
Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
पंजाब
पंजाब: गुरदासपुर में नाके पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों की रहस्यमयी मौत! शरीर पर मिले गोली के निशान
पंजाब: गुरदासपुर में नाके पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों की रहस्यमयी मौत! शरीर पर मिले गोली के निशान
विश्व
मिडिल ईस्ट पर मंडरा रहे युद्ध के बादल! ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने शुरू की सैनिकों की गुप्त शिफ्टिंग
मिडिल ईस्ट पर मंडरा रहे युद्ध के बादल! ईरान से तनाव के बीच US ने शुरू की सैनिकों की शिफ्टिंग
बॉलीवुड
'पहले साल की 6-7 फिल्में बनती थीं, अब 80 बनती हैं', सरगुन मेहता ने पंजाबी इंडस्ट्री के बूम पर किया रिएक्ट
'पहले साल की 6-7 फिल्में बनती थीं, अब 80 बनती हैं', सरगुन मेहता ने पंजाबी इंडस्ट्री के बूम पर किया रिएक्ट
टेलीविजन
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
जनरल नॉलेज
Sudarshan Chakra Air Defence: क्या है भारत का सुदर्शन चक्र, जानिए कितना एडवांस होगा यह सिस्टम?
क्या है भारत का सुदर्शन चक्र, जानिए कितना एडवांस होगा यह सिस्टम?
नौकरी
हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 608 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे और कौन कर सकता है अप्लाई?
हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 608 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे और कौन कर सकता है अप्लाई?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget