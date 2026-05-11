Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सरकार सोने के इंपोर्ट, व्यापार पर लगा सकती है प्रतिबंध।

सोने के आभूषणों के इंपोर्ट को प्रतिबंधित श्रेणी में डाला गया।

नकद खरीद पर सीमाएं, पैन कार्ड और आय स्रोत ज़रूरी।

आर्थिक दबाव में सरकार पाबंदियों को और सख्त कर सकती है।

India Gold Ban: भारत में सोना सिर्फ एक कीमती धातु से कहीं ज्यादा है. शादी और त्योहार से लेकर धार्मिक समारोह तक भारतीय समाज में सोने का काफी गहरा भावनात्मक और सांस्कृतिक स्थान है. मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो 1 साल तक सोना ना खरीदें. इससे देश की आर्थिक स्थिति को संभालने में मदद मिल पाएगी. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या सरकार सच में सोने की खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकती है?

क्या सरकार सोने पर प्रतिबंध लगा सकती है?

तकनीकी रूप से सरकार के पास इंपोर्ट, व्यापार और वित्तीय लेन-देन को विनियमित करने का पूरा अधिकार है. अतीत में भारत ने सोने के स्वामित्व और व्यापार को कंट्रोल करने वाले कड़े कानून भी लागू किए थे. इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1968 का गोल्ड कंट्रोल एक्ट था. इसे निजी तौर पर सोना जमा करने की प्रवृत्ति को कम करने और इंपोर्ट को सीमित करने के उद्देश्य से पेश किया गया था. हालांकि आर्थिक उदारीकरण सुधारों के दौरान 1990 में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था. आज पूरी तरह से रोक लगाने के बजाय सरकार रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस, टैक्सेशन पॉलिसी का अनुपालन नियम का इस्तेमाल करके सोने के बाजार को कंट्रोल करती है.

सोने का इंपोर्ट

बीते कुछ सालों में सरकार ने सोने के इंपोर्ट और खरीद से जुड़े नियमों को पहले से ही काफी ज्यादा कड़ा कर दिया है. उदाहरण के लिए सोने के आभूषणों के इंपोर्ट को कथित तौर पर मुक्त श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है. इसका मतलब है कि अब इंपॉर्टेंस को खेप मंगाने के लिए आधिकारिक लाइसेंस की जरूरत होगी.

अधिकारियों ने हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रणाली के जरिए हॉलमार्किंग को भी अनिवार्य कर दिया है. अब सोने की हर चीज पर एक छह अंकों का कोड अंकित होता है. इसका उद्देश्य आभूषण बाजार में होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है. बिना हॉलमार्क वाले सोने को बेचना पहले से काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है.

यह भी पढ़ेंः भारत में कौन देता है सबसे ज्यादा टैक्स, देख लें लिस्ट में सबसे ऊपर किसका नाम?

सोने की नकद खरीद पर भी प्रतिबंध

काले धन के लेन देन को कम करने और वित्तीय निगरानी को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने सोने की नकद खरीद पर भी काफी ज्यादा सीमाएं लगाई हुई हैं. मौजूदा नियमों के तहत 2 लाख से ज्यादा के कैश लेन-देन पर रोक है. बड़ी खरीदारी के लिए पैन कार्ड की जानकारी देना जरूरी है. इसी के साथ खरीदारों से ज्यादा कीमत वाले लेन-देन के लिए पैसों के सोर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है. 10 लाख से ज्यादा की खरीदारी के लिए अधिकारी इनकम के सोर्स के बारे में जानकारी मांग सकते हैं. इन उपायों का मकसद टैक्स चोरी और सोने के लेन-देन से जुड़ी गैर कानूनी फाइनेंशियल गतिविधि को रोकना है.

कब लग सकता है सोने की खरीदारी पर पूरी तरह से प्रतिबंध?

सोने की खरीदारी पर पूरी तरह से रोक लगाने की संभावना काफी कम है. हालांकि कुछ खास आर्थिक हालात में सरकार पाबंदियों को और भी ज्यादा सख्त कर सकती है. इसका सबसे बड़ा कारण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ने वाला दबाव हो सकता है. क्योंकि भारत में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर सोना इंपोर्ट किया जाता है इस वजह से सोने का इंपोर्ट करने से डॉलर का आउटफ्लो बढ़ता है और व्यापार घाटा भी बढ़ जाता है. अगर आर्थिक हालात बिगड़ते हैं या फिर भंडार पर काफी ज्यादा दबाव करता है तो सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है, इंपोर्ट लाइसेंसिंग के नियमों को सख्त कर सकती है, बड़े लेन-देन पर रोक लगा सकती है या फिर लोगों को सोने की खरीद से दूर रखने के लिए पब्लिक कैंपेन चला सकती है.

यह भी पढ़ेंः भारत की 5000 KM वाली अग्नि-5 लॉन्च के लिए तैयार, जानें चीन-पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर इसकी जद में?