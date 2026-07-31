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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजगलत डॉक्यूमेंट लगाकर उठाया किसान निधि का फायदा, कितनी होगी सजा?

गलत डॉक्यूमेंट लगाकर उठाया किसान निधि का फायदा, कितनी होगी सजा?

पीएम किसान सम्मान निधि में फर्जी दस्तावेज लगाकर लाभ उठाने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है. अपात्र पाए जाने पर ली गई राशि ब्याज समेत वापस ली जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 31 Jul 2026 04:07 PM (IST)
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  • सरकार ने आधार लिंक व ई-केवाईसी से अपात्रों को हटाया है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार छोटे और मध्यम किसानों को हर साल 6000 रुपये की वित्तीय मदद देती है. हालांकि कई बार ऐसे मामले देखने को मिले हैं, जब अपात्र लोग फर्जी कागजातों के सहारे जरूरतमंदों का हक मारकर खुद फायदा लेते हैं. ऐसे में सरकार भी फर्जी लाभार्थियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाी है. इस स्कीम का फर्जी तरीके से फायदा उठाने वालों से सख्त तरीके से वसूली और पैसे न देने पर जेल जैसी कार्रवाई भी करती है. चलिए इस बारे में और विस्तार से जानें.

फर्जी तरीके से ली गई राशि की रिकवरी

अगर किसी शख्स ने झूठे तरीके से गलत दस्तावेज जमा करके योजना की किस्तें हासिल कर ली हैं तो, प्रशासन सबसे पहले उससे पैसों की पूरी रिकवरी करता है. सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अवैध तरीके से ली गई राशि पर नियम के अनुसार ब्याज भी लगाया जाता है. अगर संबंधित शख्स ठीक समय से पैसा जमा नहीं करता है तो उसके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया जाता है. इस प्रक्रिया के तहत संपत्ति कुर्क करने और पैसों की भरपाई करने का भी प्रावधान लागू है.

धोखाधड़ी पर होगा क्रिमिनल केस

फर्जी दस्तावेज तैयार करना और सरकारी धन का गलत तरीके से फायदा लेना कानूनन गंभीर अपराध है. ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से जुड़ी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है. अगर अदालत में दोष साबित हो गया तो आरोपी को जुर्माना भरने के साथ-साथ जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है. इस मामले में सरकार का साफ संदेश है कि कृषि कल्याण की योजनाओं में किसी भी तरह की धोखाधड़ी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: Anti Paper Leak Bill 2026: लोकसभा-राज्यसभा में एंटी-पेपर लीक बिल पास, अब क्या है प्रोसेस?


गलत डॉक्यूमेंट लगाकर उठाया किसान निधि का फायदा, कितनी होगी सजा?

स्वेच्छा से पैसा लौटाने की सुविधा

गलत तरीके से लाभ लेने वाले लोगों को कानूनी कार्रवाई से बचने का एक मौका भी दिया गया है. पीएम किसान योजना के आधिकारिक वेब पोर्टल पर एक खास ऑनलाइन रिफंड ऑप्शन दिया गया है. इसके जरिए कोई भी अपात्र व्यक्ति खुद से अब तक ली गई पूरी राशि ऑनलाइन वापस से सरकार के पास जमा कर सकता है. समय रहते स्वेच्छा से पैसे लौटा देने पर व्यक्ति कानूनी अड़चनों, पुलिस केस और कड़े मुकदमों की कार्रवाई से काफी हद तक बच सकता है.

क्या है पीएम किसान सम्मान निधि?

पीएम किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है, जिसका मकसद सीधा देश के किसानों को लाभ पहुंचाना है. इस योजना के जरिए सरकार किसानों को हर साल कुल 6000 रुपये की वित्तीय मदद करती है. यह राशि 2000-2000 रुपये की समान किस्तों में हर चार महीने के अंतराल पर जरूरतमंद पात्र किसानों को दी जाती है. इसका मुख्य उद्देश्य खेती-किसानी से जुड़े दैनिक खर्चों में किसानों को राहत देना है. 

इस योजना के लिए कौन हैं पात्र?

सरकारी नियमों के अनुसार इस योजना का फायदा सिर्फ उन्हीं परिवारों को मिल सकता है, जिनके नाम पर खेती के लिए जमीन दर्ज है. जमीन का दायरा छोटा हो या बड़ा, अगर वह शख्स वास्तविक रूप से भूमिधारक किसान है और अन्य शर्तों को पूरा करता है, तो वह इसके लिए आवेदन कर सकता है. योजना की शुरुआत में जमीन की सीमा तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे सभी वैध भूमिधारक किसानों के लिए लागू कर दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इससे लाभ ले सकें.


गलत डॉक्यूमेंट लगाकर उठाया किसान निधि का फायदा, कितनी होगी सजा?

फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने की सख्ती

कुछ वक्त पहले डेटा वेरिफिकेशन और आधार लिकिंग के जरिए बड़े पैमानेपर फर्जी खातों की पहचान की गई है. भूमि रिकॉर्ड्स के वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी अनिवार्य होने से लाखों अपात्र लोगों के नाम लिस्ट से हटाए जा चुके हैं. सरकार लगातार अपने डेटाबेस को अपडेट कर रही है, ताकि कोई भी चालाक व्यक्ति फर्जी कागजात लगाकर सरकारी धन का दुरुपयोग न कर सके और पात्र किसानों का हक न मारा जाए.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 31 Jul 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
PM Kisan Nidhi Yojana PM Kisan Penalty PM Kisan Online Refund
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