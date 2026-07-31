गलत डॉक्यूमेंट लगाकर उठाया किसान निधि का फायदा, कितनी होगी सजा?
पीएम किसान सम्मान निधि में फर्जी दस्तावेज लगाकर लाभ उठाने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है. अपात्र पाए जाने पर ली गई राशि ब्याज समेत वापस ली जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.
- सरकार ने आधार लिंक व ई-केवाईसी से अपात्रों को हटाया है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार छोटे और मध्यम किसानों को हर साल 6000 रुपये की वित्तीय मदद देती है. हालांकि कई बार ऐसे मामले देखने को मिले हैं, जब अपात्र लोग फर्जी कागजातों के सहारे जरूरतमंदों का हक मारकर खुद फायदा लेते हैं. ऐसे में सरकार भी फर्जी लाभार्थियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाी है. इस स्कीम का फर्जी तरीके से फायदा उठाने वालों से सख्त तरीके से वसूली और पैसे न देने पर जेल जैसी कार्रवाई भी करती है. चलिए इस बारे में और विस्तार से जानें.
फर्जी तरीके से ली गई राशि की रिकवरी
अगर किसी शख्स ने झूठे तरीके से गलत दस्तावेज जमा करके योजना की किस्तें हासिल कर ली हैं तो, प्रशासन सबसे पहले उससे पैसों की पूरी रिकवरी करता है. सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अवैध तरीके से ली गई राशि पर नियम के अनुसार ब्याज भी लगाया जाता है. अगर संबंधित शख्स ठीक समय से पैसा जमा नहीं करता है तो उसके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया जाता है. इस प्रक्रिया के तहत संपत्ति कुर्क करने और पैसों की भरपाई करने का भी प्रावधान लागू है.
धोखाधड़ी पर होगा क्रिमिनल केस
फर्जी दस्तावेज तैयार करना और सरकारी धन का गलत तरीके से फायदा लेना कानूनन गंभीर अपराध है. ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से जुड़ी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है. अगर अदालत में दोष साबित हो गया तो आरोपी को जुर्माना भरने के साथ-साथ जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है. इस मामले में सरकार का साफ संदेश है कि कृषि कल्याण की योजनाओं में किसी भी तरह की धोखाधड़ी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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स्वेच्छा से पैसा लौटाने की सुविधा
गलत तरीके से लाभ लेने वाले लोगों को कानूनी कार्रवाई से बचने का एक मौका भी दिया गया है. पीएम किसान योजना के आधिकारिक वेब पोर्टल पर एक खास ऑनलाइन रिफंड ऑप्शन दिया गया है. इसके जरिए कोई भी अपात्र व्यक्ति खुद से अब तक ली गई पूरी राशि ऑनलाइन वापस से सरकार के पास जमा कर सकता है. समय रहते स्वेच्छा से पैसे लौटा देने पर व्यक्ति कानूनी अड़चनों, पुलिस केस और कड़े मुकदमों की कार्रवाई से काफी हद तक बच सकता है.
क्या है पीएम किसान सम्मान निधि?
पीएम किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है, जिसका मकसद सीधा देश के किसानों को लाभ पहुंचाना है. इस योजना के जरिए सरकार किसानों को हर साल कुल 6000 रुपये की वित्तीय मदद करती है. यह राशि 2000-2000 रुपये की समान किस्तों में हर चार महीने के अंतराल पर जरूरतमंद पात्र किसानों को दी जाती है. इसका मुख्य उद्देश्य खेती-किसानी से जुड़े दैनिक खर्चों में किसानों को राहत देना है.
इस योजना के लिए कौन हैं पात्र?
सरकारी नियमों के अनुसार इस योजना का फायदा सिर्फ उन्हीं परिवारों को मिल सकता है, जिनके नाम पर खेती के लिए जमीन दर्ज है. जमीन का दायरा छोटा हो या बड़ा, अगर वह शख्स वास्तविक रूप से भूमिधारक किसान है और अन्य शर्तों को पूरा करता है, तो वह इसके लिए आवेदन कर सकता है. योजना की शुरुआत में जमीन की सीमा तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे सभी वैध भूमिधारक किसानों के लिए लागू कर दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इससे लाभ ले सकें.
फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने की सख्ती
कुछ वक्त पहले डेटा वेरिफिकेशन और आधार लिकिंग के जरिए बड़े पैमानेपर फर्जी खातों की पहचान की गई है. भूमि रिकॉर्ड्स के वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी अनिवार्य होने से लाखों अपात्र लोगों के नाम लिस्ट से हटाए जा चुके हैं. सरकार लगातार अपने डेटाबेस को अपडेट कर रही है, ताकि कोई भी चालाक व्यक्ति फर्जी कागजात लगाकर सरकारी धन का दुरुपयोग न कर सके और पात्र किसानों का हक न मारा जाए.
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