पाकिस्तान ने पेट्रोल पर एक झटके में कैसे घटा दिए 6 रुपये, उसके पास कितना बड़ा तेल भंडार?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पाकिस्तान आयातित तेल पर अत्यधिक निर्भर है.

Petrol Price In Pakistan: पड़ोसी देश पाकिस्तान में चरमराती अर्थव्यवस्था के बीच वहां की सरकार ने ईंधन की कीमतों में कटौती करके जनता को थोड़ी राहत देने की कोशिश की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए उतार-चढ़ाव और घरेलू मुद्रा में आई स्थिरता के चलते वहां पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए गए हैं. हालांकि, गंभीर आर्थिक संकट और भारी कर्ज से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए यह राहत कितनी टिकाऊ होगी, यह एक बड़ा सवाल है. आइए जानते हैं कि इस कटौती के पीछे का असली गणित क्या है और पाकिस्तान के पास अपना कितना तेल भंडार मौजूद है.

शहबाज शरीफ सरकार ने दी आवाम को राहत

पाकिस्तान की मौजूदा गठबंधन सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक झटके में बड़ी कटौती का ऐलान किया है. सरकार ने आधिकारिक आदेश जारी करते हुए पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल (HSD) की कीमत में 6.80 रुपये प्रति लीटर की कमी की है. इस ताजा कटौती के बाद अब पाकिस्तान में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 403.78 पाकिस्तानी रुपये हो गई है. वहीं, भारी वाहनों और उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले हाई-स्पीड डीजल के दाम घटकर 402.78 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर पर आ गए हैं.

15 दिनों में दूसरी कटौती

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) के गठबंधन वाली इस सरकार ने पिछले 15 दिनों के भीतर आम जनता को यह दूसरी बड़ी राहत दी है. इससे ठीक एक हफ्ते पहले भी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर की कमी की थी. इस तरह देखें तो पिछले दो हफ्तों के दौरान पाकिस्तान के मध्यम और निम्न वर्ग को पेट्रोल पर कुल 11 रुपये और डीजल पर 11.80 रुपये प्रति लीटर की सीधी राहत मिल चुकी है, जिससे रोजमर्रा के बजट को थोड़ा सहारा मिला है.

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अंतरराष्ट्रीय बाजार और कच्चे तेल का पूरा गणित

पाकिस्तान अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल बाहरी देशों से आयात करता है. वैश्विक बाजार (Global Market) में पिछले कुछ समय से कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम सुधरने की वजह से पाकिस्तानी तेल कंपनियों को आयात करने में कम लागत लग रही है. इसी कम हुई लागत का फायदा सरकार ने घरेलू स्तर पर सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का फैसला किया है, जिससे तेल की खुदरा कीमतों में यह कमी देखने को मिली है.

डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये की मौजूदा स्थिति

ईंधन के सस्ते होने के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये (PKR) की स्थिति भी एक मुख्य वजह है. पिछले कुछ हफ्तों से डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी करेंसी में भारी गिरावट रुक गई है और इसमें मामूली स्थिरता देखी गई है. जब स्थानीय मुद्रा मजबूत या स्थिर होती है, तो विदेशी व्यापार में तेल का आयात करना सरकार के लिए सस्ता हो जाता है. इसी आर्थिक तालमेल के कारण सरकार को घरेलू तेल बाजार में कीमतें घटाने का मौका मिला है.

भारी टैक्स और पेट्रोलियम लेवी का सरकारी बोझ

पाकिस्तान सरकार अपनी खाली तिजोरी को भरने के लिए ईंधन पर भारी मात्रा में टैक्स, डेवलपमेंट सरचार्ज और पेट्रोलियम लेवी वसूलती है. जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, तो सरकार अपना घाटा कम करने के लिए जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा देती है. इस बार वैश्विक स्तर पर कीमतें घटने के कारण सरकार ने अपने टैक्स ढांचे में मामूली ढील दी है, जिससे कीमतों को नीचे लाने में मदद मिली है. हालांकि, यह राहत अस्थाई मानी जा रही है.

पाकिस्तान के पास मौजूद कितना तेल भंडार?

कीमतों में कटौती के बीच यह जानना जरूरी है कि पाकिस्तान के पास खुद का कितना तेल भंडार है. सच यह है कि पाकिस्तान के पास कोई बहुत बड़ा प्राकृतिक तेल भंडार मौजूद नहीं है. वह अपनी कुल ईंधन जरूरत का लगभग 80 से 85 फीसदी हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करके ही पूरा करता है. पाकिस्तान के पास मौजूद सीमित घरेलू रिफाइनरियां और तेल के कुएं देश की कुल मांग का बेहद छोटा हिस्सा ही संभाल पाते हैं. यही वजह है कि वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह वैश्विक तेल बाजार पर निर्भर है.

मध्यम वर्ग और परिवहन क्षेत्र पर सीधा असर

पाकिस्तान में पेट्रोल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल निजी गाड़ियों, छोटे वाहनों, ऑटो-रिक्शों और दोपहिया वाहनों में होता है, जो सीधे तौर पर वहां के मध्यम और गरीब वर्ग से जुड़े हैं. वहीं, हाई-स्पीड डीजल का उपयोग मुख्य रूप से माल ढुलाई करने वाले भारी ट्रकों, बसों और बड़े बिजली जनरेटरों में किया जाता है. तेल सस्ता होने से माल ढुलाई की लागत में थोड़ी कमी आ सकती है, जिससे बाजार में बिकने वाली अन्य जरूरी चीजों के दाम भी नियंत्रित होने की उम्मीद जताई जा रही है.

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