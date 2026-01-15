भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में अलग-अलग हैं. हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की तीन बड़ी पेट्रोलियम कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर की कटौती की है. इसके बावजूद कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा बनी हुई हैं, जबकि कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये से कम है.

देश में ईंधन की कीमतों में अंतर मुख्य रूप से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों लगाए जाने वाले वैट (VAT) और स्थानीय करों के कारण होता है. इसके अलावा, मालभाड़ा दर और परिवहन लागत भी कीमतों को प्रभावित करती हैं. कुछ राज्यों में पेट्रोल और डीजल बहुत महंगे हैं, जबकि कुछ जगहों पर यह काफी सस्ता है. तो आइए जानते हैं कि देश के कितने राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से ज्यादा है और कहां 100 रुपये से कम है.

देश के कितने राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से ज्यादा?

देश में आंध्र प्रदेश में पेट्रोल सबसे महंगा है. राजधानी अमरावती में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 109.87 रुपये है. इसके बाद केरल और तेलंगाना आते हैं. केरल में पेट्रोल 107.54 रुपये प्रति लीटर और तेलंगाना में 107.39 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. इसके अलावा कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये से ज्यादा है. जिसमें भोपाल (मध्य प्रदेश) 106.45 रुपये, पटना (बिहार) 105.16 रुपये, जयपुर (राजस्थान) 104.86 रुपये, मुंबई (महाराष्ट्र) 104.19 रुपये, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 103.93 रुपये, भुवनेश्वर (ओडिशा) 101.04 रुपये, चेन्नई (तमिलनाडु) 100.73 रुपये, रायपुर (छत्तीसगढ़) 100.37 रुपये है. इन आंकड़ों से साफ होता है कि दक्षिण भारत के कुछ राज्य और बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमतें सबसे ज्यादा है.

पेट्रोल और डीजल कहां सबसे सस्ता?

सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिलता है. यहां पेट्रोल लगभग 82 रुपये प्रति लीटर और डीजल लगभग 78 रुपये प्रति लीटर है. इसके अलावा कुछ अन्य जगहों पर ईंधन सस्ता है. जैसे दिल्ली में पेट्रोल 94.76 रुपये, डीजल 87.66 रुपये, पणजी (गोवा) में पेट्रोल 95.19 रुपये, डीजल 87.76 रुपये और गुवाहाटी (असम) में पेट्रोल 96.12 रुपये है. यहां पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का मुख्य कारण कम वैट और स्थानीय कर हैं.

