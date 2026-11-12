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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPatna Water Metro: पटना की वॉटर मेट्रो और दिल्ली के क्रूज में क्या अंतर, किराए में इतना गैप क्यों?

Patna Water Metro: पटना की वॉटर मेट्रो और दिल्ली के क्रूज में क्या अंतर, किराए में इतना गैप क्यों?

Patna Water Metro: जहां पटना में वॉटर मेट्रो सेवा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकल्प है, जबकि दिल्ली की यमुना क्रूज सफारी टूरिज्म के लिए है. जानें दोनों की सुविधाओं और किराए में बड़े अंतर की वजह.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 12 Nov 2026 10:46 AM (IST)
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Patna Water Metro: देश में जल परिवहन और रिवर टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में मंगलवार, 10 नवंबर 2026 का दिन बेहद खास रहा. एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में गंगा नदी पर वॉटर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई तो दूसरी ओर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने यमुना नदी में नमो यमुना रिवर सफारी क्रूज सेवा का शुभारंभ किया.

दोनों ही शहरों में करीब 40 मिनट का सफर तय किया जा रहा है, लेकिन जब बात किराए की आती है तो दोनों में 10 गुना का बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है. जहां पटना की वॉटर मेट्रो का टिकट मात्र 50 रुपये है, वहीं दिल्ली के यमुना क्रूज के लिए 500 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं. आइए जानते हैं दोनों सेवाओं में क्या अंतर है और किराए में इतना बड़ा गैप क्यों है?

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पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाम लग्जरी टूरिज्म

पटना वॉटर मेट्रो और दिल्ली यमुना क्रूज के बीच सबसे बड़ा अंतर इनके उद्देश्य का है. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की संयुक्त पहल से शुरू हुई पटना वॉटर मेट्रो का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को सस्ता, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त रोजमर्रा का परिवहन विकल्प देना है, जिससे शहर की सड़कों पर ट्रैफिक कम हो सके.

इसके विपरित, दिल्ली में शुरू की गई नमो यमुना रिवर सफारी पूरी तरह से एक मनोरंजन और पर्यटन परियोजना है. इसे रोजमर्रा के आवागमन के बजाय परिवार के साथ पिकनिक और घूमने के लिए तैयार किया गया है.

रूट, समय और यात्री क्षमता का गणित 

पटना में वॉटर मेट्रो फिलहाल दीघा घाट से गांधी घाट के बीच करीब 9.5 से 10.5 किलोमीटर के रूट पर चल रही है, जिसे तय करने में लगभग 40 मिनट लगते हैं. आगे इसका विस्तार कंगन घाट तक किया जाना है. इस वातानुकूलित जलयान में एक बार में करीब 50 यात्रियों के बैठने की क्षमता है.

वहीं, दिल्ली का इलेक्ट्रिक क्रूज वजीराबाद बैराज के पास सोनिया विहार से जगतपुर के बीच करीब 5 से 6 किलोमीटर के राउंड ट्रिप रूट पर 40 मिनट की सैर कराता है. इस डबल-डेकर क्रूज बोट में एक बार में 30 से 35 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है.

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किराए में 10 गुना गैप की बड़ी वजहें

यात्री क्षमता और मॉडल: पटना वॉटर मेट्रो एक मास ट्रांजिट मॉडल पर आधारित है. इसमें बच्चों के लिए भी विशेष रियायत दी गई है. 5 साल तक के बच्चों का सफर मुफ्त है और 5 से 12 साल के बच्चों का किराया मात्र 25 रुपये है. वहीं, दिल्ली के क्रूज में प्रति ट्रिप करीब 30 से 35 सीटें हैं, जिससे प्रति यात्री संचालन लागत बढ़ जाती है. 

प्रीमियम सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर: दिल्ली के क्रूज में निचला डेक पूरी तरह वातानुकूलित है, जिसमें आरामदायक कुशन वाली सीटें, नदी का नजारा देखने के लिए गोल खिड़कियां, अनाउंसमेंट सिस्टम, म्यूजिक और जीरो-डिस्चार्ज बायो-टॉयलेट जैसी प्रीमियम सुविधाएं दी गई हैं. ऊपरी डेक को खुले नजारे के लिए कैनोपी के साथ डिजाइन किया गया है.

रिक्रिएशन जोन का विकास: दिल्ली में क्रूज प्वाइंट के पास ही एक बड़ा मनोरंजन क्षेत्र विकसित किया गया है, जहां फूड कोर्ट, बच्चों के लिए गेमिंग जोन, म्यूजिकल फाउंटेन और प्रदर्शनी गैलरी बनाई गई है. हालांकि, जो पर्यटक क्रूज की सवारी नहीं करना चाहते, वे मात्र 50 रुपये का टिकट लेकर इस रिक्रिएशन एरिया में घूम सकते हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 12 Nov 2026 10:46 AM (IST)
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