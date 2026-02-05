भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा घुसपैठिए? जानें टॉप-5 राज्यों के नाम

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ किया कि अवैध घुसपैठ सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि देश के संसाधनों, सुरक्षा बलों और नागरिकों के अधिकारों से भी जुड़ा विषय है. उन्होंने कहा कि घुसपैठिए देश के जवानों का हक छीनते हैं और कुछ राजनीतिक ताकतें उन्हें संरक्षण देने की कोशिश करती हैं. इसी संदर्भ में देशभर में यह चर्चा तेज हो गई कि आखिर भारत के किन राज्यों में घुसपैठ की समस्या सबसे ज्यादा गंभीर मानी जाती है. आइए जानें.

केंद्र सरकार के आंकड़े क्या कहते हैं?

सरकार की ओर से 2016 में संसद में दी गई जानकारी में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया था कि भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या का अनुमान करीब दो करोड़ लगाया गया था. इससे पहले 2004 में यूपीए सरकार ने यह संख्या लगभग 1.2 करोड़ बताई थी. ये आंकड़े केवल बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों से जुड़े थे, जबकि म्यांमार, नेपाल और अन्य सीमावर्ती देशों से आने वालों को इसमें शामिल नहीं किया गया था. रिपोर्ट्स की मानें तो 2025 तक यह संख्या बढ़ी होने की आशंका जताई जाती रही है.

पहला स्थान: पश्चिम बंगाल

सरकारी और संसदीय चर्चाओं में पश्चिम बंगाल का नाम सबसे ऊपर आता रहा है. भारत-बांग्लादेश की लंबी सीमा होने के कारण यहां अवैध घुसपैठ की चुनौती सबसे गंभीर मानी गई. अलग-अलग रिपोर्ट्स और तत्कालीन सरकारी अनुमानों में यहां बिना वैध दस्तावेजों के रहने वालों की संख्या करीब 57 लाख के आसपास बताई गई थी. यही वजह है कि यह राज्य अक्सर केंद्र और राज्य राजनीति के टकराव का केंद्र भी बनता रहा है.

दूसरा नंबर: असम

असम में घुसपैठ का मुद्दा दशकों पुराना है. बांग्लादेश सीमा से सटे होने के कारण यहां जनसंख्या संरचना में बदलाव को लेकर लंबे समय से आंदोलन होते रहे. इसी पृष्ठभूमि में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स यानी NRC की प्रक्रिया शुरू की गई. फाइनल सूची आने पर करीब 19 लाख लोगों के नाम इससे बाहर रह गए, जिनकी नागरिकता पर सवाल खड़े हुए. सरकारी अनुमानों में असम में अवैध प्रवासियों की संख्या लगभग 50 लाख के आसपास बताई जाती रही है.

दिल्ली और महाराष्ट्र

सीमावर्ती राज्य न होने के बावजूद दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे बड़े शहरी केंद्र भी इस सूची में आते हैं. रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में अवैध रूप से आए लोग इन महानगरों में बस जाते हैं. पुलिस और गृह मंत्रालय के आंकड़ों में इन राज्यों में विदेशी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक पाई गई है, खासकर मुंबई और दिल्ली के कुछ इलाकों में.

अन्य राज्य

गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी 2024 और 2025 के दौरान अवैध प्रवासियों की पहचान और कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाए गए थे. इससे संकेत मिलता है कि इन राज्यों में भी घुसपैठ की मौजूदगी को लेकर प्रशासन सतर्क रहा है, हालांकि यहां के आंकड़े पूर्वोत्तर राज्यों जितने बड़े नहीं माने जाते हैं.

