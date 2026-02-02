Parliament Budget Session 2026: किस किताब का जिक्र कर बैठे राहुल गांधी, जिस पर संसद में मचा हंगामा; यह किसने लिखी?
Parliament Budget Session 2026: राहुल गांधी के एक किताब के जिक्र ने संसद में बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया. आइए जानें कि वह कौन सी किताब थी और ऐसा क्या हुआ जो हंगामा बरपा.
Parliament Budget Session 2026: संसद में जब राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बहस शुरू होती है, तो हर शब्द का वजन बढ़ जाता है, लेकिन सोमवार को बजट सत्र के दौरान एक किताब का जिक्र ऐसा विवाद बना कि सदन में हंगामा खड़ा हो गया. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जैसे ही उस किताब के अंश पढ़ने शुरू किए, सत्ता पक्ष भड़क उठा. आइए जानें कि राहुल गांधी ने किस किताब का जिक्र कर बैठे हैं, जिसपर संसद में हंगामा मच गया.
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा और विवाद की शुरुआत
संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी. इसी दौरान कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन को संबोधित किया. अपने भाषण में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और चीन की कथित घुसपैठ का मुद्दा उठाया. राहुल गांधी ने डोकलाम विवाद का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए.
किस किताब का लिया गया था हवाला?
राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की किताब का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वे जनरल नरवणे के संस्मरणों यानी मेमोइर से कुछ अंश पढ़ रहे हैं. राहुल गांधी का दावा था कि इस किताब में डोकलाम को लेकर अहम बातें लिखी गई हैं, जिनसे यह समझा जा सकता है कि उस वक्त जमीन पर हालात कितने गंभीर थे.
डोकलाम और चीन का मुद्दा
राहुल गांधी ने दावा किया कि डोकलाम विवाद के दौरान चीनी टैंक भारतीय सीमा के बेहद करीब तक आ गए थे. उन्होंने कहा कि यह बात उस किताब में दर्ज है, जिसका वे हवाला दे रहे हैं. इसी बात पर भाजपा सांसदों ने कड़ा विरोध जताया और सदन में शोरगुल शुरू हो गया.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आपत्ति
राहुल गांधी के बयान के तुरंत बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी सीट से खड़े हुए. उन्होंने कहा कि जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है, वह अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई है. ऐसे में उसके अंशों को संसद में पढ़ना नियमों के खिलाफ है. राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि सदन में केवल वही बातें रखी जानी चाहिए, जो सार्वजनिक रूप से प्रमाणित और उपलब्ध हों.
अमित शाह का पलटवार
गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे पर हस्तक्षेप किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस आधार पर अपनी बात रख रहे हैं, वह किसी मैगजीन की रिपोर्ट हो सकती है. अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि मैगजीन में कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वही सच हो. उन्होंने यह भी कहा कि जनरल नरवणे ने सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई बयान नहीं दिया है.
राहुल गांधी ने अपने स्रोत को बताया वैध
सत्ता पक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनका स्रोत पूरी तरह वैध और प्रामाणिक है. उन्होंने बताया कि यह जनरल एम.एम. नरवणे के अप्रकाशित संस्मरणों के अंश हैं. राहुल गांधी ने सवाल किया कि अगर सरकार को डर नहीं है, तो उन्हें यह अंश पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाना उनका अधिकार है.
स्पीकर का हस्तक्षेप और रोक
सदन में बढ़ते हंगामे को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हस्तक्षेप किया. उन्होंने राहुल गांधी को नियमों की याद दिलाई और कहा कि सदन में केवल वही दस्तावेज या सामग्री पढ़ी जा सकती है, जो प्रमाणित और सार्वजनिक डोमेन में हो. स्पीकर ने अप्रकाशित संस्मरणों के अंश पढ़ने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद मामला और गरमा गया.
