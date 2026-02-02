हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजParliament Budget Session 2026: किस किताब का जिक्र कर बैठे राहुल गांधी, जिस पर संसद में मचा हंगामा; यह किसने लिखी?

Parliament Budget Session 2026: किस किताब का जिक्र कर बैठे राहुल गांधी, जिस पर संसद में मचा हंगामा; यह किसने लिखी?

Parliament Budget Session 2026: राहुल गांधी के एक किताब के जिक्र ने संसद में बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया. आइए जानें कि वह कौन सी किताब थी और ऐसा क्या हुआ जो हंगामा बरपा.

By : निधि पाल | Updated at : 02 Feb 2026 02:55 PM (IST)
Preferred Sources

Parliament Budget Session 2026: संसद में जब राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बहस शुरू होती है, तो हर शब्द का वजन बढ़ जाता है, लेकिन सोमवार को बजट सत्र के दौरान एक किताब का जिक्र ऐसा विवाद बना कि सदन में हंगामा खड़ा हो गया. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जैसे ही उस किताब के अंश पढ़ने शुरू किए, सत्ता पक्ष भड़क उठा. आइए जानें कि राहुल गांधी ने किस किताब का जिक्र कर बैठे हैं, जिसपर संसद में हंगामा मच गया. 

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा और विवाद की शुरुआत

संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी. इसी दौरान कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन को संबोधित किया. अपने भाषण में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और चीन की कथित घुसपैठ का मुद्दा उठाया. राहुल गांधी ने डोकलाम विवाद का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए.

किस किताब का लिया गया था हवाला?

राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की किताब का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वे जनरल नरवणे के संस्मरणों यानी मेमोइर से कुछ अंश पढ़ रहे हैं. राहुल गांधी का दावा था कि इस किताब में डोकलाम को लेकर अहम बातें लिखी गई हैं, जिनसे यह समझा जा सकता है कि उस वक्त जमीन पर हालात कितने गंभीर थे.

डोकलाम और चीन का मुद्दा

राहुल गांधी ने दावा किया कि डोकलाम विवाद के दौरान चीनी टैंक भारतीय सीमा के बेहद करीब तक आ गए थे. उन्होंने कहा कि यह बात उस किताब में दर्ज है, जिसका वे हवाला दे रहे हैं. इसी बात पर भाजपा सांसदों ने कड़ा विरोध जताया और सदन में शोरगुल शुरू हो गया.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आपत्ति

राहुल गांधी के बयान के तुरंत बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी सीट से खड़े हुए. उन्होंने कहा कि जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है, वह अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई है. ऐसे में उसके अंशों को संसद में पढ़ना नियमों के खिलाफ है. राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि सदन में केवल वही बातें रखी जानी चाहिए, जो सार्वजनिक रूप से प्रमाणित और उपलब्ध हों.

अमित शाह का पलटवार

गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे पर हस्तक्षेप किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस आधार पर अपनी बात रख रहे हैं, वह किसी मैगजीन की रिपोर्ट हो सकती है. अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि मैगजीन में कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वही सच हो. उन्होंने यह भी कहा कि जनरल नरवणे ने सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई बयान नहीं दिया है.

राहुल गांधी ने अपने स्रोत को बताया वैध

सत्ता पक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनका स्रोत पूरी तरह वैध और प्रामाणिक है. उन्होंने बताया कि यह जनरल एम.एम. नरवणे के अप्रकाशित संस्मरणों के अंश हैं. राहुल गांधी ने सवाल किया कि अगर सरकार को डर नहीं है, तो उन्हें यह अंश पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाना उनका अधिकार है.

स्पीकर का हस्तक्षेप और रोक

सदन में बढ़ते हंगामे को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हस्तक्षेप किया. उन्होंने राहुल गांधी को नियमों की याद दिलाई और कहा कि सदन में केवल वही दस्तावेज या सामग्री पढ़ी जा सकती है, जो प्रमाणित और सार्वजनिक डोमेन में हो. स्पीकर ने अप्रकाशित संस्मरणों के अंश पढ़ने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद मामला और गरमा गया.

यह भी पढ़ें: कैसा होता है टाइप-8 सरकारी बंगला, जिसमें शिफ्ट होंगे नितिन नवीन? जानें इसकी खासियत

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 02 Feb 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Parliament Budget Session RAHUL GANDHI Parliament Budget Session 2026 MM Naravane Book
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Union Budget Session: राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के 68 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों की नहीं आएगी सैलरी! योगी सरकार का आदेश हो गया जारी
यूपी के 68 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों की नहीं आएगी सैलरी! योगी सरकार का आदेश हो गया जारी
इंडिया
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
क्रिकेट
भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को होंगे 5 बड़े नुकसान, PCB की बजने वाली है बैंड
भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को होंगे 5 बड़े नुकसान, PCB की बजने वाली है बैंड
Advertisement

वीडियोज

SIR Controversy :
Rohit Shetty के घर के बाहर फायरिंग मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार.मास्टरमाइंड गिरफ्तार | Breaking
Data Centers और AI से तेज़ होगी Economic Growth | Interview | Paisa Live
IND Vs PAK : बॉयकॉट के बाद मंडराने लगे Pakistan पर खतरे के बादल ! | T20 World Cup
'ये किसान, नारी शक्ति और युवाओं को समर्पित बजट', बोलीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Union Budget Session: राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के 68 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों की नहीं आएगी सैलरी! योगी सरकार का आदेश हो गया जारी
यूपी के 68 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों की नहीं आएगी सैलरी! योगी सरकार का आदेश हो गया जारी
इंडिया
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
क्रिकेट
भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को होंगे 5 बड़े नुकसान, PCB की बजने वाली है बैंड
भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को होंगे 5 बड़े नुकसान, PCB की बजने वाली है बैंड
ओटीटी
OTT Release This Week: फरवरी के पहले हफ्ते में ओटीटी पर बड़ा धमाल, रिलीज हो रही 'द राजा साब' से 'किस किसको प्यार करूं 2' तक इतना कुछ
फरवरी के पहले हफ्ते में ओटीटी पर बड़ा धमाल, रिलीज हो रही कई नई धांसू-फिल्में सीरीज
ट्रेंडिंग
ये तो चीर-फाड़ देंगे...भारत के खिलाफ खेलने से PAK ने किया इंकार तो मजे लेने लगे यूजर्स
ये तो चीर-फाड़ देंगे...भारत के खिलाफ खेलने से PAK ने किया इंकार तो मजे लेने लगे यूजर्स
यूटिलिटी
SHE Marts में कौन से प्रोडक्ट बेच पाएंगी लड़कियां, यहां क्या-क्या मिलेगा?
SHE Marts में कौन से प्रोडक्ट बेच पाएंगी लड़कियां, यहां क्या-क्या मिलेगा?
शिक्षा
CUET UG रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें अब कब तक कर पाएंगे आवेदन?
CUET UG रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें अब कब तक कर पाएंगे आवेदन?
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
Embed widget