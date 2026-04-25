किस उम्र के लोग सबसे ज्यादा देखते हैं पोर्न? कहीं आप भी तो लिस्ट में शामिल नहीं

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पप्पू यादव के अनुसार 75% नेता करते हैं पोर्न का सेवन।

18-24 आयु वर्ग के युवा सबसे अधिक करते पोर्न का उपयोग।

38 वर्ष औसत आयु, 12 वर्ष की उम्र से होता है अनुभव।

87% उपयोगकर्ता मोबाइल फोन से देखते हैं पोर्न सामग्री।

Adult Video Consumption Stats: हाल ही में बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान दिया है. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया है. दरअसल उन्होंने कहा है कि देश के लगभग 75% नेता पोर्न देखते हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि किस उम्र के लोग सबसे ज्यादा पोर्न देखते हैं.

युवा वयस्क सबसे आगे

वैश्विक स्तर पर 18 से 34 आयु वर्ग पोर्न देखने में सबसे आगे है. इसके अंदर 18 से 24 आयु वर्ग सबसे बड़ा है. यह कुल उपयोगकर्ताओं का लगभग 29% है. इस आयु वर्ग की उच्च डिजिटल सक्रियता, स्मार्टफोन तक आसान पहुंच और ज्यादा ऑनलाइन जुड़ाव इस बड़े हिस्से में योगदान देते हैं.

दूसरा सबसे बड़ा समूह

25 से 34 आयु वर्ग इसके बाद आता है. यह लगभग 23% उपयोगकर्ताओं का योगदान देता है. हालांकि यह युवा उपयोगकर्ताओं की तुलना में थोड़ा कम है लेकिन इसके बावजूद भी यह समूह स्थिर इंटरनेट पहुंच, आर्थिक स्वतंत्रता और लगातार डिजिटल जुड़ाव की वजह से काफी ज्यादा सक्रिय रहता है.

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उम्र का फर्क

जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है पोर्न देखने की दर धीरे-धीरे कम होती जाती है. लेकिन यह सभी समूहों में मौजूद रहती है. 35 से 44 आयु वर्ग के लोग लगभग 17% हैं और इसी के साथ 45 से 54 आयु वर्ग लगभग 14% का योगदान देता है. यहां तक की ज्यादा उम्र के दर्शकों में भी रुचि बनी रहती है.

ज्यादा उम्र के समूह भी शामिल

दिलचस्प बात यह है कि 55 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी इस दर्शक वर्ग का हिस्सा हैं. लगभग 10% उपयोगकर्ता 55 से 64 आयु वर्ग में आते हैं और 7% 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं.

औसत आयु और शुरुआती अनुभव

कुछ प्रमुख व्यस्क साइट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक पोर्न देखने वाले की औसत आयु लगभग 38 साल है. इसी के साथ रिपोर्ट्स से पता चलता है कि इसका अनुभव अक्सर काफी पहले शुरू हो जाता है. यह अनुभव लगभग 12 साल की उम्र में हो जाता है. इससे नाबालिगों के बीच डिजिटल पहुंच और सामग्री के संपर्क में आने के बारे में चिंता बढ़ गई है.

मोबाइल फोन देता है बढ़ावा

ज्यादा पोर्न देखने के पीछे सबसे बड़ी वजह इसकी सुलभता है. लगभग 87% उपयोगकर्ता मोबाइल फोन के जरिए से ऐसी सामग्री देखते हैं. इससे यह और भी ज्यादा आसान, निजी और हर समय उपलब्ध हो जाती है. इससे सभी आयु वर्गों में इसका जुड़ाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है.

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