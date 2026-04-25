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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिस उम्र के लोग सबसे ज्यादा देखते हैं पोर्न? कहीं आप भी तो लिस्ट में शामिल नहीं

किस उम्र के लोग सबसे ज्यादा देखते हैं पोर्न? कहीं आप भी तो लिस्ट में शामिल नहीं

Adult Video Consumption Stats: पप्पू यादव के बयान के बाद देश में राजनीतिक विवाद बढ़ चुका है. इसी बीच आइए जानते हैं कि किस उम्र के लोग सबसे ज्यादा पोर्न देखते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 25 Apr 2026 06:41 PM (IST)
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  • पप्पू यादव के अनुसार 75% नेता करते हैं पोर्न का सेवन।
  • 18-24 आयु वर्ग के युवा सबसे अधिक करते पोर्न का उपयोग।
  • 38 वर्ष औसत आयु, 12 वर्ष की उम्र से होता है अनुभव।
  • 87% उपयोगकर्ता मोबाइल फोन से देखते हैं पोर्न सामग्री।

Adult Video Consumption Stats: हाल ही में बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान दिया है. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया है. दरअसल उन्होंने कहा है कि देश के लगभग 75% नेता पोर्न देखते हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि किस उम्र के लोग सबसे ज्यादा पोर्न देखते हैं.

युवा वयस्क सबसे आगे 

वैश्विक स्तर पर 18 से 34 आयु वर्ग पोर्न देखने में सबसे आगे है. इसके अंदर 18 से 24 आयु वर्ग सबसे बड़ा है. यह कुल उपयोगकर्ताओं का लगभग 29% है. इस आयु वर्ग की उच्च डिजिटल सक्रियता, स्मार्टफोन तक आसान पहुंच और ज्यादा ऑनलाइन जुड़ाव इस बड़े हिस्से में योगदान देते हैं.

दूसरा सबसे बड़ा समूह 

25 से 34 आयु वर्ग इसके बाद आता है. यह लगभग 23% उपयोगकर्ताओं का योगदान देता है. हालांकि यह युवा उपयोगकर्ताओं की तुलना में थोड़ा कम है लेकिन इसके बावजूद भी यह समूह स्थिर इंटरनेट पहुंच, आर्थिक स्वतंत्रता और लगातार डिजिटल जुड़ाव की वजह से काफी ज्यादा सक्रिय रहता है. 

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उम्र का फर्क 

जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है पोर्न देखने की दर धीरे-धीरे कम होती जाती है. लेकिन यह सभी समूहों में मौजूद रहती है. 35 से 44 आयु वर्ग के लोग लगभग 17% हैं और इसी के साथ 45 से 54 आयु वर्ग लगभग 14% का योगदान देता है. यहां तक की ज्यादा उम्र के दर्शकों में भी रुचि बनी रहती है.

ज्यादा उम्र के समूह भी शामिल 

दिलचस्प बात यह है कि 55 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी इस दर्शक वर्ग का हिस्सा हैं. लगभग 10% उपयोगकर्ता 55 से 64 आयु वर्ग में आते हैं और 7% 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं. 

औसत आयु और शुरुआती अनुभव 

कुछ प्रमुख व्यस्क साइट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक पोर्न देखने वाले की औसत आयु लगभग 38 साल है. इसी के साथ रिपोर्ट्स से पता चलता है कि इसका अनुभव अक्सर काफी पहले शुरू हो जाता है. यह अनुभव लगभग 12 साल की उम्र में हो जाता है. इससे नाबालिगों के बीच डिजिटल पहुंच और सामग्री के संपर्क में आने के बारे में चिंता बढ़ गई है.

मोबाइल फोन देता है बढ़ावा 

ज्यादा पोर्न देखने के पीछे सबसे बड़ी वजह इसकी सुलभता है. लगभग 87% उपयोगकर्ता मोबाइल फोन के जरिए से ऐसी सामग्री देखते हैं. इससे यह और भी ज्यादा आसान, निजी और हर समय उपलब्ध हो जाती है. इससे सभी आयु वर्गों में इसका जुड़ाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है.

यह भी पढ़ें: दुनिया में सबसे ज्यादा किस देश में देखी जाती है पोर्न, किस नंबर पर आता है भारत?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 25 Apr 2026 06:40 PM (IST)
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Adult Video Consumption Stats Age Group Adult Video Adult Content Stats
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