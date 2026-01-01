हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइस मुस्लिम पर मर मिटी थीं नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी, जानें क्या हुआ था उसका हाल?

इस मुस्लिम पर मर मिटी थीं नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी, जानें क्या हुआ था उसका हाल?

पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित के साथ एक मुस्लिम युवक की प्रेम कहानी आजादी के दौर की सामाजिक सीमाओं की सच्ची तस्वीर दिखाती है. आइए इस किस्से के बारे में जानते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 01 Jan 2026 05:56 PM (IST)
Preferred Sources

जब से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई की खबरें सामने आई हैं, तब से नेहरू-गांधी परिवार लगातार लाइमलाइट में बना हुआ है. उनके परिवार के हर शख्स के बारे में लोग बहुत बारीकी से जानने की कोशिश कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम आपके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद ही किसी को मालूम हो. आइए जानें कि वो कौन मुस्लिम शख्स था, जिस पर विजय लक्ष्मी का दिल आ गया था और आखिर उस मोहब्बत का क्या हश्न हुआ. 

मर्यादा और सत्ता के प्रभाव की कहानी

भारतीय राजनीति के सबसे प्रतिष्ठित परिवार नेहरू का इतिहास कई चर्चित और अनकहे किस्सों से भरा है, लेकिन इन्हीं पन्नों में एक ऐसी प्रेम कहानी भी दर्ज है, जिसे समय और परिस्थितियों ने दबा दिया. आजादी से पहले का दौर, हिंदू-मुस्लिम एकता की बातें और एक युवा, तेजस्वी मुस्लिम पत्रकार, जिसकी ओर नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित खिंचती चली गईं. यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि सामाजिक मर्यादाओं और सत्ता के प्रभाव की भी है. यह किस्सा ये भी बताता है कि हिंदू-मुस्लिम विवाद कोई आज का नया नहीं है, बल्कि सालों से चली आ रही सच्चाई है. 

कौन थे सैयद हुसैन

सैयद हुसैन का जन्म 1888 में ढाका में हुआ था. वे साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि अपने समय के अत्यंत शिक्षित, आकर्षक और प्रखर बुद्धिजीवी माने जाते थे. लेखक एनएस विनोद ने अपनी पुस्तक ‘अ फॉरगॉटेन एम्बेसेडर इन काएरो: द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सैयद हुसैन’ में उन्हें एक असाधारण लेखक, प्रभावशाली वक्ता और धर्मनिरपेक्ष देशभक्त बताया है. उनकी शख्सियत ऐसी थी कि वे अपने भाषणों और लेखन से लोगों को तुरंत प्रभावित कर लेते थे. 

शिक्षा, इंग्लैंड और पत्रकारिता का सफर

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ाई के बाद सैयद हुसैन कानून की शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए. हालांकि उन्होंने बैरिस्टर बनने के बजाय पत्रकारिता को चुना. इंग्लैंड में सात वर्षों तक रहने के दौरान उनकी अंग्रेजी भाषा पर पकड़ और व्यक्तित्व ने कई लोगों का ध्यान खींचा. वे करीब 5 फुट 10 इंच लंबे, सुसंस्कृत और फैशन के प्रति सजग थे, जो उस दौर के भारतीय युवाओं में दुर्लभ माना जाता था.

भारत वापसी और नेहरू परिवार से संपर्क

नवंबर 1916 में भारत लौटने के बाद सैयद ने बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार में उप-संपादक के रूप में काम शुरू किया. ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनके लेखों को व्यापक सराहना मिली. महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने उनके लेखन पर ध्यान दिया. जनवरी 1919 में मोतीलाल नेहरू ने उन्हें इलाहाबाद बुलाकर ‘इंडिपेंडेंट’ अखबार का संपादक नियुक्त किया. उस समय आनंद भवन ही इस अखबार का कार्यालय था.

आनंद भवन में बढ़ी नजदीकियां

सैयद हुसैन को इलाहाबाद में शुरू में रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला, इसलिए वे आनंद भवन में ही रहने लगे. इसी दौरान उनका नेहरू परिवार से घनिष्ठ संपर्क हुआ. उस समय विजयलक्ष्मी पंडित की उम्र मात्र 19 वर्ष थी. वे सुंदर, आत्मविश्वासी और आधुनिक विचारों वाली युवती थीं. सैयद उनसे उम्र में 12 साल बड़े थे, लेकिन दोनों एक-दूसरे की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके.

प्रेम, विवाह और परिवार का विरोध

उस दौर में अंतरधार्मिक विवाह सामाजिक रूप से आसान नहीं था, बावजूद इसके कि स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदू-मुस्लिम एकता पर जोर दिया जा रहा था. कुछ स्रोतों के अनुसार, सैयद के लंदन जाने से पहले दोनों ने गुपचुप तरीके से मुस्लिम रीति से विवाह भी कर लिया था. जब यह बात मोतीलाल नेहरू को पता चली, तो वे बेहद नाराज हुए. जवाहरलाल नेहरू ने भी इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया. परिवार के दबाव में विजयलक्ष्मी को यह रिश्ता तोड़ने के लिए मना लिया गया था. 

विजयलक्ष्मी पंडित की स्वीकारोक्ति

बाद के वर्षों में विजयलक्ष्मी पंडित ने अपनी आत्मकथा ‘स्कोप ऑफ हैपिनेस’ में स्वीकार किया कि किशोरावस्था में वे सैयद हुसैन की ओर आकर्षित हुई थीं. उन्होंने लिखा कि उन्हें लगा था कि धर्म से बाहर विवाह कोई असामान्य बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन सामाजिक परंपराएं और पारिवारिक मर्यादाएं उस समय कहीं अधिक प्रभावी थीं.

सैयद हुसैन का आगे का जीवन

बाद में दोनों के रास्ते अलग हो गए और विजय लक्ष्मी का विवाह महाराष्ट्र के सास्वत ब्राह्मण रणजीत पंडित से करवा दिया गया. हालांकि विजय लक्ष्मी से अलग होने के बाद सैयद हुसैन जिंदगीभर अविवाहित रहे. इसके बाद सैयद हुसैन धीरे-धीरे भारतीय राजनीतिक और सामाजिक विमर्श से दूर होते चले गए. वे बाद में विदेशों में कूटनीतिक और लेखन से जुड़े कार्यों में सक्रिय रहे, लेकिन भारत में उन्हें वह पहचान और सम्मान नहीं मिल पाया, जिसके वे योग्य थे. इतिहास के पन्नों में उनका योगदान अक्सर नेहरू परिवार के इस विवादित अध्याय के साये में दब गया.

यह भी पढ़ें: 1 जनवरी से कौन-कौन सी चीजें हो गईं महंगी? एक नजर में देखें पूरी लिस्ट

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 01 Jan 2026 05:56 PM (IST)
Tags :
Raihan Vadra Aviva Baig Vijaylaxmi Pandit Syed Hussain
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान में भारी बवाल, सड़कों पर लग रहे खामेनेई मुर्दाबाद के लग रहे नारे, जानें क्या है पूरा मामला
ईरान में भारी बवाल, सड़कों पर लग रहे खामेनेई मुर्दाबाद के लग रहे नारे, जानें क्या है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
India Cricket Schedule 2026: 5 टेस्ट, 31 टी20 और 15 वनडे मैच खेलेगी टीम इंडिया, फुल पैक है 2026 का टीम इंडिया का शेड्यूल
5 टेस्ट, 31 टी20 और 15 वनडे मैच खेलेगी टीम इंडिया, फुल पैक है 2026 का टीम इंडिया का शेड्यूल
बॉलीवुड
Stars Debut In 2026: गोविंदा के बेटे से लेकर शाहरुख की बेटी तक, 2026 में बॉलीवुड में होगी कई नए सितारों की एंट्री
गोविंदा के बेटे से लेकर शाहरुख की बेटी तक, 2026 में बॉलीवुड में होगी कई नए सितारों की एंट्री
Advertisement

वीडियोज

New Upcoming Show 2026:🔥TV पर नया धमाका! नए साल में Entertainment का मीटर बढ़ाने आ रहे है ये नए शोज
2025 की सबसे बड़ी Controversies, जिन्होंने हिला दिया पूरा Bollywood, Ranveer Allahbadia के Controversy से Deepika की Demand तक
Ikkis Review: वीर Arun Khetarpal की कहानी, Jaideep Ahlawat का दमदार अभिनय और Dharamendra Ji आखिरी Film
नया साल 2026: ये 5 Financial Resolutions बदल देंगे आपकी पूरी जिंदगी | Paisa Live
Tobacco Stocks में हड़कंप, ITC 8% टूटा, Godfrey Phillips 16% Crash | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान में भारी बवाल, सड़कों पर लग रहे खामेनेई मुर्दाबाद के लग रहे नारे, जानें क्या है पूरा मामला
ईरान में भारी बवाल, सड़कों पर लग रहे खामेनेई मुर्दाबाद के लग रहे नारे, जानें क्या है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
India Cricket Schedule 2026: 5 टेस्ट, 31 टी20 और 15 वनडे मैच खेलेगी टीम इंडिया, फुल पैक है 2026 का टीम इंडिया का शेड्यूल
5 टेस्ट, 31 टी20 और 15 वनडे मैच खेलेगी टीम इंडिया, फुल पैक है 2026 का टीम इंडिया का शेड्यूल
बॉलीवुड
Stars Debut In 2026: गोविंदा के बेटे से लेकर शाहरुख की बेटी तक, 2026 में बॉलीवुड में होगी कई नए सितारों की एंट्री
गोविंदा के बेटे से लेकर शाहरुख की बेटी तक, 2026 में बॉलीवुड में होगी कई नए सितारों की एंट्री
इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
जनरल नॉलेज
Myanmar Debt: म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
हेल्थ
कमर के साइज से भी पता चलता है डायबिटीज का खतरा, दिक्कत बढ़ने से पहले कैसे करें बचाव?
कमर के साइज से भी पता चलता है डायबिटीज का खतरा, दिक्कत बढ़ने से पहले कैसे करें बचाव?
यूटिलिटी
नए साल में छूनी भी नहीं पड़ेगी सैलरी, 2026 में काम आएंगे इनवेस्टमेंट के ये बेस्ट तरीके
नए साल में छूनी भी नहीं पड़ेगी सैलरी, 2026 में काम आएंगे इनवेस्टमेंट के ये बेस्ट तरीके
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget