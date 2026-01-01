इस मुस्लिम पर मर मिटी थीं नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी, जानें क्या हुआ था उसका हाल?

जब से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई की खबरें सामने आई हैं, तब से नेहरू-गांधी परिवार लगातार लाइमलाइट में बना हुआ है. उनके परिवार के हर शख्स के बारे में लोग बहुत बारीकी से जानने की कोशिश कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम आपके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद ही किसी को मालूम हो. आइए जानें कि वो कौन मुस्लिम शख्स था, जिस पर विजय लक्ष्मी का दिल आ गया था और आखिर उस मोहब्बत का क्या हश्न हुआ.

मर्यादा और सत्ता के प्रभाव की कहानी

भारतीय राजनीति के सबसे प्रतिष्ठित परिवार नेहरू का इतिहास कई चर्चित और अनकहे किस्सों से भरा है, लेकिन इन्हीं पन्नों में एक ऐसी प्रेम कहानी भी दर्ज है, जिसे समय और परिस्थितियों ने दबा दिया. आजादी से पहले का दौर, हिंदू-मुस्लिम एकता की बातें और एक युवा, तेजस्वी मुस्लिम पत्रकार, जिसकी ओर नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित खिंचती चली गईं. यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि सामाजिक मर्यादाओं और सत्ता के प्रभाव की भी है. यह किस्सा ये भी बताता है कि हिंदू-मुस्लिम विवाद कोई आज का नया नहीं है, बल्कि सालों से चली आ रही सच्चाई है.

कौन थे सैयद हुसैन

सैयद हुसैन का जन्म 1888 में ढाका में हुआ था. वे साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि अपने समय के अत्यंत शिक्षित, आकर्षक और प्रखर बुद्धिजीवी माने जाते थे. लेखक एनएस विनोद ने अपनी पुस्तक ‘अ फॉरगॉटेन एम्बेसेडर इन काएरो: द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सैयद हुसैन’ में उन्हें एक असाधारण लेखक, प्रभावशाली वक्ता और धर्मनिरपेक्ष देशभक्त बताया है. उनकी शख्सियत ऐसी थी कि वे अपने भाषणों और लेखन से लोगों को तुरंत प्रभावित कर लेते थे.

शिक्षा, इंग्लैंड और पत्रकारिता का सफर

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ाई के बाद सैयद हुसैन कानून की शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए. हालांकि उन्होंने बैरिस्टर बनने के बजाय पत्रकारिता को चुना. इंग्लैंड में सात वर्षों तक रहने के दौरान उनकी अंग्रेजी भाषा पर पकड़ और व्यक्तित्व ने कई लोगों का ध्यान खींचा. वे करीब 5 फुट 10 इंच लंबे, सुसंस्कृत और फैशन के प्रति सजग थे, जो उस दौर के भारतीय युवाओं में दुर्लभ माना जाता था.

भारत वापसी और नेहरू परिवार से संपर्क

नवंबर 1916 में भारत लौटने के बाद सैयद ने बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार में उप-संपादक के रूप में काम शुरू किया. ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनके लेखों को व्यापक सराहना मिली. महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने उनके लेखन पर ध्यान दिया. जनवरी 1919 में मोतीलाल नेहरू ने उन्हें इलाहाबाद बुलाकर ‘इंडिपेंडेंट’ अखबार का संपादक नियुक्त किया. उस समय आनंद भवन ही इस अखबार का कार्यालय था.

आनंद भवन में बढ़ी नजदीकियां

सैयद हुसैन को इलाहाबाद में शुरू में रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला, इसलिए वे आनंद भवन में ही रहने लगे. इसी दौरान उनका नेहरू परिवार से घनिष्ठ संपर्क हुआ. उस समय विजयलक्ष्मी पंडित की उम्र मात्र 19 वर्ष थी. वे सुंदर, आत्मविश्वासी और आधुनिक विचारों वाली युवती थीं. सैयद उनसे उम्र में 12 साल बड़े थे, लेकिन दोनों एक-दूसरे की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके.

प्रेम, विवाह और परिवार का विरोध

उस दौर में अंतरधार्मिक विवाह सामाजिक रूप से आसान नहीं था, बावजूद इसके कि स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदू-मुस्लिम एकता पर जोर दिया जा रहा था. कुछ स्रोतों के अनुसार, सैयद के लंदन जाने से पहले दोनों ने गुपचुप तरीके से मुस्लिम रीति से विवाह भी कर लिया था. जब यह बात मोतीलाल नेहरू को पता चली, तो वे बेहद नाराज हुए. जवाहरलाल नेहरू ने भी इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया. परिवार के दबाव में विजयलक्ष्मी को यह रिश्ता तोड़ने के लिए मना लिया गया था.

विजयलक्ष्मी पंडित की स्वीकारोक्ति

बाद के वर्षों में विजयलक्ष्मी पंडित ने अपनी आत्मकथा ‘स्कोप ऑफ हैपिनेस’ में स्वीकार किया कि किशोरावस्था में वे सैयद हुसैन की ओर आकर्षित हुई थीं. उन्होंने लिखा कि उन्हें लगा था कि धर्म से बाहर विवाह कोई असामान्य बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन सामाजिक परंपराएं और पारिवारिक मर्यादाएं उस समय कहीं अधिक प्रभावी थीं.

सैयद हुसैन का आगे का जीवन

बाद में दोनों के रास्ते अलग हो गए और विजय लक्ष्मी का विवाह महाराष्ट्र के सास्वत ब्राह्मण रणजीत पंडित से करवा दिया गया. हालांकि विजय लक्ष्मी से अलग होने के बाद सैयद हुसैन जिंदगीभर अविवाहित रहे. इसके बाद सैयद हुसैन धीरे-धीरे भारतीय राजनीतिक और सामाजिक विमर्श से दूर होते चले गए. वे बाद में विदेशों में कूटनीतिक और लेखन से जुड़े कार्यों में सक्रिय रहे, लेकिन भारत में उन्हें वह पहचान और सम्मान नहीं मिल पाया, जिसके वे योग्य थे. इतिहास के पन्नों में उनका योगदान अक्सर नेहरू परिवार के इस विवादित अध्याय के साये में दब गया.

