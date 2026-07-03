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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPolice Recruitment: पुलिस भर्ती के दौरान हुई एस्पिरेंट की मौत, ऐसे मामलों में कैसे मिलता है मुआवजा?

Police Recruitment: पुलिस भर्ती के दौरान हुई एस्पिरेंट की मौत, ऐसे मामलों में कैसे मिलता है मुआवजा?

Police Recruitment: हाल ही में पंचकूला में भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक उम्मीदवार की मौत हो गई. आइए जानते हैं कि क्या उस उम्मीदवार के परिवार को मुआवजा मिल सकता है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 03 Jul 2026 11:39 AM (IST)
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  • पंचकूला पुलिस भर्ती में फिजिकल टेस्ट के दौरान मौत।
  • भर्ती में मृतक को स्वतः मुआवजा नहीं मिलता।
  • राज्य सरकारें मानवीय आधार पर अनुग्रह राशि देती हैं।
  • लापरवाही पर आयोग, हाईकोर्ट मुआवजा दिला सकते हैं।

Police Recruitment: पंचकूला में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक दुखद घटना हो गई. दरअसल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के दौरान एक उम्मीदवार ट्रैक पर दौड़ते समय गिर गया. इसके बाद मेडिकल टीम ने उसे तुरंत सेक्टर 6 के सिविल अस्पताल पहुंचाया. लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसी बीच आइए जानते हैं कि ऐसे मामलों में मुआवजा कैसे मिलता है.

क्या है मुआवजे का नियम? 

सरकारी कर्मचारियों के उलट जो सर्विस नियमों के दायरे में आते हैं, पुलिस भर्ती के उम्मीदवार को भर्ती परीक्षा के समय सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता. यही वजह है कि ऐसी कोई तय नीति नहीं है जो फिजिकल टेस्ट या फिर भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार की मौत होने पर कोई ऑटोमेटिक मुआवजे की गारंटी दे. 

इसके बजाय हर मामले की स्थिति के आधार पर अलग से आर्थिक सहायता तय की जाती है. मुआवजे की राशि आमतौर पर राज्य सरकार के फैसलों, वैधानिक निकाय की सिफारिश या फिर अदालतों के निर्देशों पर निर्भर करती है.

राज्य सरकार अनुग्रह राशि की घोषणा कर सकती है 

कई मामलों में राज्य सरकार ऐसी दुखद घटना के बाद मानवीय आधार पर अनुग्रह राशि की घोषणा करती है. यह घोषणा आमतौर पर मुख्यमंत्री या फिर गृह विभाग द्वारा मौत से जुड़ी स्थिति की समीक्षा के बाद की जाती है. 

अलग-अलग राज्यों में भर्ती से जुड़ी पिछली घटनाओं में सरकारों ने मृतक उम्मीदवार के परिवारों के लिए ₹5 लाख से ₹10 लाख तक के मुआवजे की घोषणा की है. हालांकि इस तरह का भुगतान सरकार की मर्जी पर निर्भर होता है और किसी एक समान भर्ती नियम के तहत अनिवार्य नहीं है.

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मानवाधिकार आयोग दखल दे सकते हैं 

अगर ऐसा पाया जाता है कि मौत भर्ती प्रक्रिया के दौरान लापरवाही की वजह से हुई है तो पीड़ित का परिवार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या फिर संबंधित राज्य मानवाधिकार आयोग से संपर्क कर सकता है. लापरवाही में चिकित्सा व्यवस्था का ना होना, पीने के पानी की कमी, एम्बुलेंस सुविधाओं की कमी, भीड़ का खराब प्रबंधन या फिर खराब मौसम की स्थिति में फिजिकल टेस्ट कराना शामिल हो सकता है. अगर आयोग को लगता है कि अधिकारी उचित सुरक्षा उपाय करने में कामयाब नहीं रहे तो वह पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मुआवजा और दूसरी राहत की सिफारिश कर सकता है. 

परिवार हाई कोर्ट से मदद ले सकते हैं 

अगर सरकार या फिर भर्ती बोर्ड आर्थिक मदद देने से मना कर देता है तो पीड़ित का परिवार भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकता है. 

कोर्ट यह जांच करता है कि क्या भर्ती करने वाले अधिकारियों की तरफ से कोई बड़ी लापरवाही हुई थी. अगर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि उम्मीदवार की मौत प्रशासनिक चूक या बुनियादी सुविधा ना मिलने की वजह से हुई है तो वह राज्य सरकार को एक तय समय के अंदर उचित मुआवजा देने का आदेश दे सकता है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 11:39 AM (IST)
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Compensation Police Recruitment Aspirant Death
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