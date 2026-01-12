हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइन मुस्लिम देशों को पाकिस्तान बेचेगा JF-17, इसके मुनाफे में चीन को कितना मिलेगा हिस्सा?

इन मुस्लिम देशों को पाकिस्तान बेचेगा JF-17, इसके मुनाफे में चीन को कितना मिलेगा हिस्सा?

Muslim Countries Arms Deal With Pakistan: JF-17 की बढ़ती बिक्री से पाकिस्तान को रणनीतिक और आर्थिक फायदा मिल रहा है. लेकिन इस सफलता की असली ताकत चीन के मुनाफे में छिपा है.

By : निधि पाल | Updated at : 12 Jan 2026 12:30 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया के कई संघर्षग्रस्त इलाकों और उभरते सैन्य बाजारों में एक ही नाम बार-बार सुनाई देने लगा है- JF-17 थंडर. यह वही फाइटर जेट है, जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर तैयार किया है. हाल ही में खबर आई थी कि पाकिस्तान- बांग्लादेश को JF-17 बेचने जा रहा है. हाल के दिनों में जैसे-जैसे मुस्लिम देशों में हथियारों की खरीद तेज हुई है, वैसे-वैसे JF-17 चर्चा के केंद्र में आ गया है. आइए जानें कि पाकिस्तान किन मुस्लिम देशों को JF-17 बेचेगा और इसमें चीन का कितना मुनाफा है.

पाकिस्तान को रक्षा क्षेत्र में लगातार कामयाबी

साल की शुरुआत पाकिस्तान के लिए रक्षा निर्यात के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है. पाकिस्तानी सेना और सरकारी सूत्रों के मुताबिक, बांग्लादेश के साथ JF-17 थंडर फाइटर जेट की बिक्री को लेकर बातचीत आखिरी दौर में है. इसके साथ ही सऊदी अरब भी पाकिस्तान को दिए गए कर्ज के बदले करीब 2 अरब डॉलर के रक्षा सौदे के तहत JF-17 खरीदने पर विचार कर रहा है. इन खबरों ने पाकिस्तान के रक्षा उद्योग को नई ऊर्जा दी है.

JF-17 क्यों बन रहा है पसंदीदा विकल्प

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते कुछ वर्षों में JF-17 में दिलचस्पी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह इसकी कीमत है. यह जेट पश्चिमी देशों के फाइटर विमानों की तुलना में काफी सस्ता है. इसके अलावा, कई देशों पर अमेरिका और यूरोप के हथियार प्रतिबंध लगे हुए हैं, ऐसे में JF-17 उन्हें एक वैकल्पिक रास्ता देता है. प्रदर्शन के मामले में भी यह हल्के और मध्यम स्तर के मिशनों के लिए भरोसेमंद माना जाता है.

किन देशों ने अब तक खरीदा JF-17

JF-17 खरीदने वाला पहला देश म्यांमार था, जिसने 2015 में कम से कम 16 ब्लॉक-2 विमानों का ऑर्डर दिया था. इनमें से सात विमानों की डिलीवरी हो चुकी है. इसके बाद 2021 में नाइजीरिया ने अपनी वायुसेना में तीन JF-17 शामिल किए.

2024 में अजरबैजान ने करीब 1.5 अरब डॉलर के सौदे में 16 JF-17 जेट खरीदे और नवंबर 2025 में उनमें से पांच विमानों का सार्वजनिक रूप से अनावरण किया गया. इन सौदों ने JF-17 को अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत पहचान दिलाई.

किन देशों ने दिखाई है रुचि

इराक, श्रीलंका और सऊदी अरब जैसे देशों ने भी बीते कुछ वर्षों में JF-17 खरीदने की इच्छा जताई है. हालांकि, इन देशों में से कई जगह राजनीतिक हालात, बजट या रणनीतिक कारणों से सौदे आगे नहीं बढ़ पाए. फिर भी, यह साफ है कि मुस्लिम देशों और विकासशील देशों में इस जेट को लेकर दिलचस्पी बनी हुई है. 

सूडान संकट और पाकिस्तान की डील

पाकिस्तान के हाथ एक और बड़ा रक्षा सौदा लगने की संभावना है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान और सूडान के बीच करीब 1.5 अरब डॉलर की डिफेंस डील अंतिम चरण में है. इस समझौते के तहत पाकिस्तान हथियार, ड्रोन और फाइटर जेट की सप्लाई कर सकता है. माना जा रहा है कि इसमें JF-17 भी शामिल हो सकता है. यह सौदा ऐसे वक्त में सामने आया है, जब सूडान गृहयुद्ध और गंभीर मानवीय संकट से गुजर रहा है.

डील में क्या-क्या शामिल हो सकता है

सूत्रों के अनुसार, इस संभावित सौदे में 10 काराकोरम-8 हल्के हमलावर विमान, 200 से ज्यादा ड्रोन, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम और सुपर मुश्शाक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट शामिल हो सकते हैं. पाकिस्तानी वायुसेना के रिटायर्ड एयर मार्शल आमिर मसूद का कहना है कि इस पैकेज में चीन के साथ मिलकर बनाए गए JF-17 फाइटर जेट भी हो सकते हैं, हालांकि संख्या अभी तय नहीं है.

लीबिया के साथ पहले ही हो चुका है बड़ा सौदा

पाकिस्तान ने हाल ही में लीबिया के साथ 4 अरब डॉलर से ज्यादा का रक्षा समझौता किया है. इस डील के तहत लीबियाई नेशनल आर्मी को हथियार और सैन्य उपकरण दिए जाएंगे, जिनमें 16 JF-17 फाइटर जेट भी शामिल हैं. इस सौदे के लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर खुद लीबिया गए थे, जिससे इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है.

मुनाफे में चीन की हिस्सेदारी

JF-17 पाकिस्तान और चीन की साझा परियोजना है. विमान की डिजाइन, इंजन और कई अहम तकनीकें चीन से आती हैं. ऐसे में हर अंतरराष्ट्रीय सौदे से होने वाले मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा चीन को रॉयल्टी, पार्ट्स सप्लाई और तकनीकी सहयोग के रूप में मिलता है. विशेषज्ञ मानते हैं कि कुल मुनाफे का 40 से 50 प्रतिशत तक हिस्सा किसी न किसी रूप में चीन तक पहुंचता है.

यह भी पढ़ें: बस तबाही के समय ही दिखता है ये खास विमान, परमाणु बम न कोई बॉयो वेपन... इस पर कुछ नहीं करता असर

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 12 Jan 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
JF-17 Thunder China Pakistan Fighter Jet Saudi Arabia JF-17
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप बन गए वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट? सामने आई चौंकाने वाली खबर
ट्रंप बन गए वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट? सामने आई चौंकाने वाली खबर
महाराष्ट्र
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
इंडिया
अहमदाबाद पहुंचे जर्मन चांसलर मर्ज, साबरमती आश्रम के पास पीएम मोदी संग उड़ाई पतंग
अहमदाबाद पहुंचे जर्मन चांसलर मर्ज, साबरमती आश्रम के पास पीएम मोदी संग उड़ाई पतंग
क्रिकेट
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
Advertisement

वीडियोज

India Pakistan Tensions : सरहद के पास Pakistani Drone, भारतीय सेना ने मार भगाया | ABP News
साबरमती रिवरफ्रंट पर PM मोदी और जर्मन चांसलर | Ahmedabad | Breaking News | abp News
दिल्ली में बढ़ती ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, पारा 3 डिग्री तक लुढ़का | Delhi Weather | abp News
Top News: अभी की बड़ी खबरें | West Bengal | Delhi-NCR | Nepal | Virat Kohli | Congress | ABP News
Iran America War News: लो ट्रंप बन गए एक और देश के 'राष्ट्रपति'!, देखते रह गया रूस-चीन!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप बन गए वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट? सामने आई चौंकाने वाली खबर
ट्रंप बन गए वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट? सामने आई चौंकाने वाली खबर
महाराष्ट्र
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
इंडिया
अहमदाबाद पहुंचे जर्मन चांसलर मर्ज, साबरमती आश्रम के पास पीएम मोदी संग उड़ाई पतंग
अहमदाबाद पहुंचे जर्मन चांसलर मर्ज, साबरमती आश्रम के पास पीएम मोदी संग उड़ाई पतंग
क्रिकेट
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
ओटीटी
O' Romeo OTT Confirmed Platform: थिएट्रिकल रन के बाद कब और कहां आएगी शाहिद-तप्ति की 'ओ रोमियो'? यहां है पूरी डिटेल
थिएट्रिकल रन के बाद कब और कहां आएगी शाहिद-तप्ति की 'ओ रोमियो'? यहां है पूरी डिटेल
जनरल नॉलेज
बस तबाही के समय ही दिखता है ये खास विमान, परमाणु बम न कोई बॉयो वेपन... इस पर कुछ नहीं करता असर
बस तबाही के समय ही दिखता है ये खास विमान, परमाणु बम न कोई बॉयो वेपन... इस पर कुछ नहीं करता असर
शिक्षा
बेलुर मठ में गढ़ा जाता है युवाओं का चरित्र, 28 साल से कम उम्र के ग्रेजुएट ही बनते हैं संन्यासी
बेलुर मठ में गढ़ा जाता है युवाओं का चरित्र, 28 साल से कम उम्र के ग्रेजुएट ही बनते हैं संन्यासी
यूटिलिटी
26 जनवरी की परेड देखने जा रहे हो तो न कर देना ये गलती, जानें क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं?
26 जनवरी की परेड देखने जा रहे हो तो न कर देना ये गलती, जानें क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं?
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget