इन मुस्लिम देशों को पाकिस्तान बेचेगा JF-17, इसके मुनाफे में चीन को कितना मिलेगा हिस्सा?

दुनिया के कई संघर्षग्रस्त इलाकों और उभरते सैन्य बाजारों में एक ही नाम बार-बार सुनाई देने लगा है- JF-17 थंडर. यह वही फाइटर जेट है, जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर तैयार किया है. हाल ही में खबर आई थी कि पाकिस्तान- बांग्लादेश को JF-17 बेचने जा रहा है. हाल के दिनों में जैसे-जैसे मुस्लिम देशों में हथियारों की खरीद तेज हुई है, वैसे-वैसे JF-17 चर्चा के केंद्र में आ गया है. आइए जानें कि पाकिस्तान किन मुस्लिम देशों को JF-17 बेचेगा और इसमें चीन का कितना मुनाफा है.

पाकिस्तान को रक्षा क्षेत्र में लगातार कामयाबी

साल की शुरुआत पाकिस्तान के लिए रक्षा निर्यात के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है. पाकिस्तानी सेना और सरकारी सूत्रों के मुताबिक, बांग्लादेश के साथ JF-17 थंडर फाइटर जेट की बिक्री को लेकर बातचीत आखिरी दौर में है. इसके साथ ही सऊदी अरब भी पाकिस्तान को दिए गए कर्ज के बदले करीब 2 अरब डॉलर के रक्षा सौदे के तहत JF-17 खरीदने पर विचार कर रहा है. इन खबरों ने पाकिस्तान के रक्षा उद्योग को नई ऊर्जा दी है.

JF-17 क्यों बन रहा है पसंदीदा विकल्प

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते कुछ वर्षों में JF-17 में दिलचस्पी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह इसकी कीमत है. यह जेट पश्चिमी देशों के फाइटर विमानों की तुलना में काफी सस्ता है. इसके अलावा, कई देशों पर अमेरिका और यूरोप के हथियार प्रतिबंध लगे हुए हैं, ऐसे में JF-17 उन्हें एक वैकल्पिक रास्ता देता है. प्रदर्शन के मामले में भी यह हल्के और मध्यम स्तर के मिशनों के लिए भरोसेमंद माना जाता है.

किन देशों ने अब तक खरीदा JF-17

JF-17 खरीदने वाला पहला देश म्यांमार था, जिसने 2015 में कम से कम 16 ब्लॉक-2 विमानों का ऑर्डर दिया था. इनमें से सात विमानों की डिलीवरी हो चुकी है. इसके बाद 2021 में नाइजीरिया ने अपनी वायुसेना में तीन JF-17 शामिल किए.

2024 में अजरबैजान ने करीब 1.5 अरब डॉलर के सौदे में 16 JF-17 जेट खरीदे और नवंबर 2025 में उनमें से पांच विमानों का सार्वजनिक रूप से अनावरण किया गया. इन सौदों ने JF-17 को अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत पहचान दिलाई.

किन देशों ने दिखाई है रुचि

इराक, श्रीलंका और सऊदी अरब जैसे देशों ने भी बीते कुछ वर्षों में JF-17 खरीदने की इच्छा जताई है. हालांकि, इन देशों में से कई जगह राजनीतिक हालात, बजट या रणनीतिक कारणों से सौदे आगे नहीं बढ़ पाए. फिर भी, यह साफ है कि मुस्लिम देशों और विकासशील देशों में इस जेट को लेकर दिलचस्पी बनी हुई है.

सूडान संकट और पाकिस्तान की डील

पाकिस्तान के हाथ एक और बड़ा रक्षा सौदा लगने की संभावना है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान और सूडान के बीच करीब 1.5 अरब डॉलर की डिफेंस डील अंतिम चरण में है. इस समझौते के तहत पाकिस्तान हथियार, ड्रोन और फाइटर जेट की सप्लाई कर सकता है. माना जा रहा है कि इसमें JF-17 भी शामिल हो सकता है. यह सौदा ऐसे वक्त में सामने आया है, जब सूडान गृहयुद्ध और गंभीर मानवीय संकट से गुजर रहा है.

डील में क्या-क्या शामिल हो सकता है

सूत्रों के अनुसार, इस संभावित सौदे में 10 काराकोरम-8 हल्के हमलावर विमान, 200 से ज्यादा ड्रोन, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम और सुपर मुश्शाक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट शामिल हो सकते हैं. पाकिस्तानी वायुसेना के रिटायर्ड एयर मार्शल आमिर मसूद का कहना है कि इस पैकेज में चीन के साथ मिलकर बनाए गए JF-17 फाइटर जेट भी हो सकते हैं, हालांकि संख्या अभी तय नहीं है.

लीबिया के साथ पहले ही हो चुका है बड़ा सौदा

पाकिस्तान ने हाल ही में लीबिया के साथ 4 अरब डॉलर से ज्यादा का रक्षा समझौता किया है. इस डील के तहत लीबियाई नेशनल आर्मी को हथियार और सैन्य उपकरण दिए जाएंगे, जिनमें 16 JF-17 फाइटर जेट भी शामिल हैं. इस सौदे के लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर खुद लीबिया गए थे, जिससे इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है.

मुनाफे में चीन की हिस्सेदारी

JF-17 पाकिस्तान और चीन की साझा परियोजना है. विमान की डिजाइन, इंजन और कई अहम तकनीकें चीन से आती हैं. ऐसे में हर अंतरराष्ट्रीय सौदे से होने वाले मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा चीन को रॉयल्टी, पार्ट्स सप्लाई और तकनीकी सहयोग के रूप में मिलता है. विशेषज्ञ मानते हैं कि कुल मुनाफे का 40 से 50 प्रतिशत तक हिस्सा किसी न किसी रूप में चीन तक पहुंचता है.

