एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट गिर सकता है पाकिस्तानी शेयर बाजार, क्या है इसकी लिमिट?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अमेरिका-ईरान तनाव से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट.

सोमवार को KSE-100 इंडेक्स 5000 अंक से ज्यादा गिरा.

निवेशकों के डर से बाजार में भारी बिकवाली हुई.

अमेरिकी नाकेबंदी से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर असर की आशंका.

वैश्विक भू-राजनीति में मची हलचल का सीधा असर अब पाकिस्तान के वित्तीय बाजार पर दिखने लगा है. अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल होने और उसके बाद ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी के अमेरिकी फैसले ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कमर तोड़ दी है. बीते दिन सोमवार को कारोबार शुरू होते ही जिस तरह से बेंचमार्क इंडेक्स धाराशायी हुआ, उसने निवेशकों के अरबों रुपये डूबने का खतरा पैदा कर दिया. बाजार के इस क्रैश ने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर शेयर बाजार गिरने की आखिरी सीमा क्या है?

बाजार में मची ऐतिहासिक हाहाकार

सोमवार का दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज (PSX) के इतिहास में काले दिन की तरह दर्ज हुआ. कारोबार की शुरुआत होते ही बेंचमार्क KSE-100 इंडेक्स में जबरदस्त बिकवाली देखी गई. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, देखते ही देखते इंडेक्स 5000 से भी ज्यादा अंक नीचे गिर गया. यह गिरावट इतनी तेज थी कि सुबह 9:50 बजे तक इंडेक्स 161,638.07 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि इसकी पिछली क्लोजिंग 167,191.37 पर थी. वैश्विक तनाव के बीच निवेशकों के डर ने बाजार को गहरे लाल निशान में धकेल दिया.

क्या है पाकिस्तानी बाजार के गिरने की लिमिट?

शेयर बाजार की इस बड़ी गिरावट के बीच लोग अब 'सर्किट ब्रेकर' और गिरावट की लिमिट के बारे में पूछ रहे हैं. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नियमों के अनुसार, जब बेंचमार्क इंडेक्स (KSE-30 या KSE-100 का हिस्सा) में एक निश्चित प्रतिशत की गिरावट आती है, तो बाजार की सुरक्षा के लिए ट्रेडिंग को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है. आमतौर पर, यदि इंडेक्स में 5% या उससे अधिक की गिरावट आती है और वह 5 मिनट तक बनी रहती है, तो 'मार्केट-वाइड सर्किट ब्रेकर' सक्रिय हो जाता है. यह सीमा बाजार को पूरी तरह शून्य होने या अनियंत्रित पैनिक से बचाने के लिए बनाई गई है.

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मार्केट-वाइड सर्किट ब्रेकर

जब पूरा बाजार एक साथ गिरने लगता है, तो पैनिक रोकने के लिए ट्रेडिंग अस्थायी रूप से रोक दी जाती है. यदि बेंचमार्क KSE-30 इंडेक्स अपने पिछले दिन के बंद भाव से 5% या उससे ज्यादा गिर जाता है और यह गिरावट 5 मिनट तक बनी रहती है, तो पूरे बाजार में 'हॉल्ट' लगा दिया जाता है. इस दौरान ट्रेडिंग को लगभग 60 मिनट (एक घंटे) के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, ताकि निवेशकों को सोचने और स्थिति को समझने का समय मिल सके. अगर यह गिरावट ट्रेडिंग खत्म होने के आखिरी एक घंटे में आती है, तो आमतौर पर ट्रेडिंग हॉल्ट नहीं लगाया जाता है.

व्यक्तिगत शेयर की गिरावट सीमा

हर शेयर (Stock) के गिरने की भी एक अपनी सीमा होती है. पाकिस्तान में किसी भी व्यक्तिगत शेयर की कीमत एक दिन में अधिकतम 7.5% ही गिर या बढ़ सकती है (यह समय-समय पर रेगुलेटर द्वारा बदला जा सकता है). जब कोई शेयर 7.5% गिर जाता है, तो उस पर 'लोअर सर्किट' लग जाता है, जिसका मतलब है कि अब उस भाव से नीचे कोई बिकवाली नहीं हो सकती है.

अमेरिकी नाकेबंदी का सीधा प्रहार

पाकिस्तान के बाजार में इस गिरावट की मुख्य वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है. इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता की विफलता के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी का आदेश दिया. चूंकि पाकिस्तान के व्यापारिक रास्ते और तेल की आपूर्ति इन क्षेत्रों से प्रभावित होती है, इसलिए निवेशकों को लगा कि आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था और आपूर्ति व्यवस्था चरमरा सकती है. इसी डर ने पैनिक सेलिंग को बढ़ावा दिया और इंडेक्स ताश के पत्तों की तरह बिखर गया.

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