पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 थंडर लड़ाकू विमान बेचने की तैयारी में है. इसको लेकर दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों के बीच इस्लामाबाद में उच्चस्तरीय बातचीत हुई. पाकिस्तानी सेना ने आधिकारिक रूप से इस बैठक की पुष्टि की है. बांग्लादेश के प्रमुख अखबार डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिधु और बांग्लादेश वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल हसन महमूद खान के बीच JF-17 की संभावित बिक्री और भविष्य के रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई. आइए जानें कि पाकिस्तान भी कोई हथियार बनाता है.

क्या है JF-17 थंडर फाइटर जेट?

JF-17 थंडर एक मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर विकसित किया है. यह लड़ाकू विमान हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम माना जाता है. पाकिस्तान वायुसेना में यह विमान पहले से सक्रिय सेवा में है और इसे कम लागत, आधुनिक एवियोनिक्स और आसान मेंटेनेंस के कारण एक किफायती विकल्प के तौर पर पेश किया जाता है. कई रिपोर्टों के अनुसार, JF-17 को उन देशों के लिए डिजाइन किया गया है जो महंगे पश्चिमी फाइटर जेट नहीं खरीद सकते हैं.

बांग्लादेश क्यों दिखा रहा है रुचि?

बांग्लादेश अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया में है. फिलहाल उसके पास सीमित संख्या में पुराने फाइटर जेट हैं और वह ऐसे विकल्प तलाश रहा है जो उसके बजट के अंदर हों और तकनीकी रूप से भरोसेमंद भी हों. JF-17 इस जरूरत में फिट बैठता है. इसके अलावा, बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ ऐतिहासिक सैन्य संबंध और प्रशिक्षण सहयोग भी इस बातचीत को आगे बढ़ाने में भूमिका निभा रहे हैं.

क्या पाकिस्तान भी खुद हथियार बनाता है?

यह सवाल इस डील के साथ सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान खुद भी हथियार बनाता है. इसका जवाब है- हां, पाकिस्तान हथियार बनाता है. पाकिस्तान ने पिछले कुछ दशकों में अपना रक्षा उत्पादन ढांचा मजबूत किया है. छोटे हथियारों से लेकर टैंक, बख्तरबंद वाहन, मिसाइल और फाइटर जेट तक, कई श्रेणियों में वह घरेलू उत्पादन करता है. हालांकि, कई उन्नत तकनीकों में उसे चीन जैसे सहयोगी देशों की मदद मिलती है.

पाकिस्तान के प्रमुख रक्षा निर्माण संस्थान

पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्री छोटे और मध्यम हथियारों का निर्माण करती है, जिनमें राइफल, पिस्टल, मशीन गन और गोला-बारूद शामिल हैं. हेवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला टैंक और बख्तरबंद वाहनों का उत्पादन करती है, जैसे अल-खालिद और अल-जर्रार टैंक आदि. पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स लड़ाकू विमानों के रखरखाव और निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, जहां JF-17 जैसे प्रोजेक्ट पूरे किए जाते हैं.

मिसाइल और परमाणु क्षमता

पाकिस्तान मिसाइल तकनीक में भी सक्रिय है. शाहीन, गौरी, अबाबील और नसर जैसी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें उसके रक्षा कार्यक्रम का हिस्सा हैं. 1998 में किए गए परमाणु परीक्षणों के बाद पाकिस्तान को दुनिया एक परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में जानती है. हालांकि, इन क्षमताओं को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार निगरानी और चर्चा होती रहती है.

