इस्लामाबाद के जिस होटल में होगी पीस टॉक, कौन है उसका मालिक? जानें उसकी एक दिन की कमाई

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दोनों होटल समूह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद इन दिनों कूटनीतिक हलचल का केंद्र बनी हुई है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का मंच तैयार किया गया है. लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई यह है कि पाकिस्तान सरकार इस पूरी कूटनीतिक कवायद पर पानी की तरह पैसा बहा रही है. जिन आलीशान फाइव-स्टार होटलों में यह वार्ता होनी है, वे न केवल अपनी लग्जरी के लिए, बल्कि अपने प्रभावशाली मालिकों के कारण भी चर्चा में हैं. आइए जानते हैं इन होटलों के पीछे कौन है और इनका विशाल साम्राज्य किस तरह चलता है.

इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता की तैयारी जारी, लेकिन...

पाकिस्तान सरकार ने अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडलों के स्वागत के लिए इस्लामाबाद के सबसे महंगे सेरेना और मैरियट होटल को अपने नियंत्रण में ले लिया है. यहां एक दिन का किराया 53 हजार पाकिस्तानी रुपये है. चूंकि इस्लामाबाद में 387 कमरों वाले होटल के लिए पाकिस्तान सरकार प्रतिदिन 2 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी रुपये खर्च कर रही है, इसलिए यह कूटनीतिक दांव उसके लिए महंगा साबित हो रहा है. विडंबना देखिए कि मंडप सज चुका है, मेहमानों के लिए बिस्तर लग चुके हैं, लेकिन अभी तक तय ही नहीं है कि यह शांति वार्ता कब होगी.

सेरेना का मालिकाना हक किसके पास?

इस्लामाबाद के प्रतिष्ठित सेरेना होटल का संचालन आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क का हिस्सा 'आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट' (AKFED) करता है. इसके मालिक आगा खान चतुर्थ हैं, जो शिया इमामी इस्माइली मुसलमानों के 49वें वंशानुगत इमाम हैं. यह संस्था केवल एक व्यापारिक इकाई नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी है. इसका मॉडल मुनाफा कमाने के साथ-साथ विकासशील देशों में परियोजनाओं को पुनर्निवेश करना है. पाकिस्तान में इनका निवेश बैंकिंग (हबीब बैंक) से लेकर औद्योगिक विकास तक फैला हुआ है.

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सेरेना की कमाई का गणित

यद्यपि AKFED एक निजी संस्था है, इसलिए इसकी सटीक दैनिक कमाई सार्वजनिक नहीं होती है, लेकिन 'टूरिज्म प्रमोशन सर्विसेज (पाकिस्तान) लिमिटेड' की हालिया रेटिंग रिपोर्ट्स से इसके राजस्व का अंदाजा मिलता है. वित्त वर्ष 2024-25 के शुरुआती 9 महीनों में इन होटलों ने 11,671 मिलियन पाकिस्तानी रुपये से अधिक का राजस्व कमाया है. सरल शब्दों में कहें, तो सेरेना होटल श्रृंखला पाकिस्तान में प्रतिदिन 42 मिलियन पाकिस्तानी रुपये से अधिक का राजस्व कमा रही है. यह संख्या स्पष्ट करती है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में आगा खान समूह की पकड़ कितनी मजबूत है.

मैरियट के पीछे किसका दबदबा?

मैरियट होटल का मामला सेरेना से थोड़ा अलग है. यहां का मालिकाना हक और संचालन 'हशवानी होटल्स लिमिटेड' के पास है, जिसकी कमान सदरुद्दीन हशवानी के हाथों में है. हशवानी पाकिस्तान के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में शुमार किए जाते हैं और वे 'हाशू ग्रुप' के संस्थापक हैं. यह ग्रुप न केवल मैरियट की विशेष फ्रैंचाइजी चलाता है, बल्कि 'पर्ल कॉन्टिनेंटल' जैसे होटल ब्रांड्स का भी मालिक है. हशवानी का साम्राज्य केवल होटल व्यवसाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तेल, गैस और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में भी फैला हुआ है.

सदरुद्दीन हशवानी की अरबों की संपत्ति

सदरुद्दीन हशवानी की कुल संपत्ति के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई एक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, उनकी संपत्ति का अनुमान 1.1 बिलियन डॉलर से लेकर 3.4 बिलियन डॉलर के बीच लगाया जाता है. उनकी एक दिन की कमाई का आधिकारिक खुलासा करना नामुमकिन है, क्योंकि उनकी अधिकतर कंपनियां निजी हैं. हशवानी की व्यावसायिक सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे पाकिस्तान के उन चुनिंदा दिग्गजों में से हैं, जिनकी आर्थिक शक्ति देश की नीतियां प्रभावित करने की क्षमता रखती है.

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