75 साल में एयरपोर्ट से बंदरगाह तक बेच चुका कंगाल पाकिस्तान, 2047 तक क्या होगा हाल?

75 साल में एयरपोर्ट से बंदरगाह तक बेच चुका कंगाल पाकिस्तान, 2047 तक क्या होगा हाल?

Pakistan Economic Crisis: 75 साल में पाकिस्तान ने एयरपोर्ट, बंदरगाह और सरकारी एयरलाइन बेचकर भी कर्ज और आर्थिक संकट से छुटकारा नहीं पाया. 2047 तक इस पड़ोसी देश की स्थिति और कितनी भयावह हो सकती है.

By : निधि पाल | Updated at : 24 Dec 2025 03:24 PM (IST)
Preferred Sources

75 साल में पाकिस्तान की आर्थिक हालत ऐसी हो गई है कि अब एयरपोर्ट और सरकारी एयरलाइन तक बिक चुके हैं, लेकिन संकट का अंत दिखाई नहीं दे रहा है. IMF और मित्र देशों की मदद भी इसे बचाने में नाकाम रही है. अब सवाल यह है कि 2047 तक इस पड़ोसी देश की स्थिति कैसी होगी. क्या पाकिस्तान अपने कर्ज, घाटे और भ्रष्टाचार के घेरे से बाहर निकल पाएगा, या पूरी तरह आर्थिक पतन की ओर बढ़ता रहेगा?

पीआईए का निजीकरण- संकट में एक और बड़ा कदम

पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन Pakistan International Airline (PIA) को हाल ही में प्राइवेट निवेशकों के हवाले किया गया है. इस्लामाबाद में आयोजित सेरेमनी में लकी सीमेंट, एयरब्लू और इन्वेस्टमेंट फर्म आरिफ हबीब ने बिडिंग प्रक्रिया में भाग लिया. सबसे बड़ी बोली आरिफ हबीब की तरफ से आई और 135 अरब रुपये में यह सौदा अंतिम रूप से पूरा हुआ. यह कदम पाकिस्तान की वित्तीय मजबूरी और सरकारी संस्थानों के लगातार निजीकरण की प्रवृत्ति को दर्शाता है.

एयरपोर्ट और बंदरगाहों तक बिके

पाकिस्तान ने अब तक कई महत्वपूर्ण संरचनाओं को बेचकर अपनी तंगहाली को कम करने की कोशिश की है. पिछले साल इस्लामाबाद एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन किया गया था, जबकि देश के बंदरगाह पहले ही निजी हाथों में चले गए हैं. यह एक ऐसा सिलसिला है जो 1958 से लगातार IMF से लोन लेने और आर्थिक दबाव झेलने के बाद शुरू हुआ. एयरपोर्ट और बंदरगाहों का निजीकरण दिखाता है कि सरकार अपने घाटों और घाटे के बोझ से उबरने के लिए कितनी मजबूरी में है.

IMF और अंतरराष्ट्रीय मदद के बावजूद संकट

1958 से अब तक पाकिस्तान ने कुल 20 बार IMF से लोन लिया है. हर बार IMF ने कड़ी शर्तों के साथ सहायता दी, जिसमें वित्तीय सुधार और सरकारी संस्थानों का निजीकरण शामिल थे, लेकिन यह मदद पाकिस्तान को स्थायी आर्थिक मजबूती नहीं दे पाई. निरंतर मुद्रा संकट, बढ़ता कर्ज और कर संग्रह की समस्याएं देश की आर्थिक स्थिति को लगातार कमजोर करती रही हैं.

2047 तक पाकिस्तान का आर्थिक भविष्य

रिपोर्ट्स की मानें तो अगर पाकिस्तान ने अपने वित्तीय घाटों, भ्रष्टाचार और निवेश की कमी पर नियंत्रण नहीं पाया, तो 2047 तक आर्थिक स्थिति और गंभीर हो सकती है. एयरपोर्ट, बंदरगाह और एयरलाइन जैसी प्रमुख संस्थाओं का निजीकरण केवल अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन दीर्घकालिक सुधार के लिए मजबूत नीतियों और निवेश पर जोर देना होगा.

सामाजिक और राजनीतिक असर

आर्थिक संकट का असर केवल वित्तीय आंकड़ों तक सीमित नहीं है. पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई चरम पर है और आम जनता की जीवनशैली प्रभावित हो रही है. रोजमर्रा की जरूरत का सामान बहुत महंगा है. राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार ने निवेशकों का भरोसा कमजोर कर दिया है. यह पूरा परिदृश्य देश की आर्थिक स्वतंत्रता और विकास के लिए गंभीर चुनौती पेश करता है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 24 Dec 2025 03:24 PM (IST)
Pakistan Economic Crisis PIA Privatization Pakistan IMF Loans
