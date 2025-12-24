75 साल में एयरपोर्ट से बंदरगाह तक बेच चुका कंगाल पाकिस्तान, 2047 तक क्या होगा हाल?

75 साल में पाकिस्तान की आर्थिक हालत ऐसी हो गई है कि अब एयरपोर्ट और सरकारी एयरलाइन तक बिक चुके हैं, लेकिन संकट का अंत दिखाई नहीं दे रहा है. IMF और मित्र देशों की मदद भी इसे बचाने में नाकाम रही है. अब सवाल यह है कि 2047 तक इस पड़ोसी देश की स्थिति कैसी होगी. क्या पाकिस्तान अपने कर्ज, घाटे और भ्रष्टाचार के घेरे से बाहर निकल पाएगा, या पूरी तरह आर्थिक पतन की ओर बढ़ता रहेगा?

पीआईए का निजीकरण- संकट में एक और बड़ा कदम

पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन Pakistan International Airline (PIA) को हाल ही में प्राइवेट निवेशकों के हवाले किया गया है. इस्लामाबाद में आयोजित सेरेमनी में लकी सीमेंट, एयरब्लू और इन्वेस्टमेंट फर्म आरिफ हबीब ने बिडिंग प्रक्रिया में भाग लिया. सबसे बड़ी बोली आरिफ हबीब की तरफ से आई और 135 अरब रुपये में यह सौदा अंतिम रूप से पूरा हुआ. यह कदम पाकिस्तान की वित्तीय मजबूरी और सरकारी संस्थानों के लगातार निजीकरण की प्रवृत्ति को दर्शाता है.

एयरपोर्ट और बंदरगाहों तक बिके

पाकिस्तान ने अब तक कई महत्वपूर्ण संरचनाओं को बेचकर अपनी तंगहाली को कम करने की कोशिश की है. पिछले साल इस्लामाबाद एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन किया गया था, जबकि देश के बंदरगाह पहले ही निजी हाथों में चले गए हैं. यह एक ऐसा सिलसिला है जो 1958 से लगातार IMF से लोन लेने और आर्थिक दबाव झेलने के बाद शुरू हुआ. एयरपोर्ट और बंदरगाहों का निजीकरण दिखाता है कि सरकार अपने घाटों और घाटे के बोझ से उबरने के लिए कितनी मजबूरी में है.

IMF और अंतरराष्ट्रीय मदद के बावजूद संकट

1958 से अब तक पाकिस्तान ने कुल 20 बार IMF से लोन लिया है. हर बार IMF ने कड़ी शर्तों के साथ सहायता दी, जिसमें वित्तीय सुधार और सरकारी संस्थानों का निजीकरण शामिल थे, लेकिन यह मदद पाकिस्तान को स्थायी आर्थिक मजबूती नहीं दे पाई. निरंतर मुद्रा संकट, बढ़ता कर्ज और कर संग्रह की समस्याएं देश की आर्थिक स्थिति को लगातार कमजोर करती रही हैं.

2047 तक पाकिस्तान का आर्थिक भविष्य

रिपोर्ट्स की मानें तो अगर पाकिस्तान ने अपने वित्तीय घाटों, भ्रष्टाचार और निवेश की कमी पर नियंत्रण नहीं पाया, तो 2047 तक आर्थिक स्थिति और गंभीर हो सकती है. एयरपोर्ट, बंदरगाह और एयरलाइन जैसी प्रमुख संस्थाओं का निजीकरण केवल अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन दीर्घकालिक सुधार के लिए मजबूत नीतियों और निवेश पर जोर देना होगा.

सामाजिक और राजनीतिक असर

आर्थिक संकट का असर केवल वित्तीय आंकड़ों तक सीमित नहीं है. पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई चरम पर है और आम जनता की जीवनशैली प्रभावित हो रही है. रोजमर्रा की जरूरत का सामान बहुत महंगा है. राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार ने निवेशकों का भरोसा कमजोर कर दिया है. यह पूरा परिदृश्य देश की आर्थिक स्वतंत्रता और विकास के लिए गंभीर चुनौती पेश करता है.

